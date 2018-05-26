Бречалов договорился о сотрудничестве с «Яндексом» и «1С»

Глава Удмуртии Александр Бречалов договорился о сотрудничестве с российскими IT-компаниями «Яндекс» и «1С». Соответствующие документы были подписаны на Петербургском экономическом форуме.

С «Яндексом» правительство Удмуртии заключило меморандум о сотрудничестве, передает пресс-служба кабмина УР. Согласно документу, власти региона и российский IT-гигант займутся продвижением сервисов в Ижевске и малых городах республики Речь идет об открытой информации о движении общественного транспорта, о работе медицинских учреждений, о культурных и спортивных мероприятиях и другой важной информации, которая поможет в развитии сервисных услуг в сети.

«1С» же поможет республиканским властям выстроить систему госуправления.

«Сотрудничество в рамках соглашения позволит задействовать уникальный опыт сторон и компетенции в сфере государственного управления для стандартизации, унификации и оптимизации процессов финансово-хозяйственной и отраслевой деятельности государственных учреждений Удмуртии», — отмечает пресс-служба регионального правительства.