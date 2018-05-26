В Казани коммерческую эксплуатацию сети 5G запустят в конце 2019 года

В Казани коммерческая эксплуатация сети 5G откроется в 3-м квартале 2019 года. Об этом рассказал министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.

Он уточнил, что пока на территории России открыты только опытные зоны, передает ИА "Татар-информ".

Напомним, что 21 мая в Иннополисе запустили опытную зону сети 5G при участии ПАО «Ростелеком», ПАО «Таттелеком», компании Huawei и Министерства информатизации и связи Республики Татарстан.

«Сеть пятого поколения 5G будет способствовать повышению инновационно-технологического уровня региона, станет фундаментом развития инфраструктуры для реализации в регионе программы цифровой экономики России» — отметил Шайхутдинов.