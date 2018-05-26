Песошин поздравил работников химической промышленности с Днем химика

Премьер-министр РТ Алексей Песошин поздравил работников химической и нефтехимической промышленности с Днем химика. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Песошин отметил, что современный Татарстан имеет славные научные традиции и высокий промышленный потенциал, которые позволяют выводить на рынок новую конкурентоспособную продукцию.

«Сегодня нефтехимический комплекс республики, его производственный и кадровый потенциал – гордость нашей огромной страны» — заявил премьер-министр РТ.

Песошин также подчеркнул, что республика ставит перед нефтехимической отраслью амбициозные задачи по модернизации действующих производств, реализации инновационных проектов.

«Желаю всем работникам химической и нефтехимической отрасли крепкого здоровья, благополучия в семьях, дальнейших успехов и процветания!» — заключил он.



Подробнее о том, как проходило празднование Дня химика в Нижнекамске — в материале «Реального времени».