Песошин поздравил работников химической промышленности с Днем химика
Премьер-министр РТ Алексей Песошин поздравил работников химической и нефтехимической промышленности с Днем химика. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РТ.
Песошин отметил, что современный Татарстан имеет славные научные традиции и высокий промышленный потенциал, которые позволяют выводить на рынок новую конкурентоспособную продукцию.
«Сегодня нефтехимический комплекс республики, его производственный и кадровый потенциал – гордость нашей огромной страны» — заявил премьер-министр РТ.
Песошин также подчеркнул, что республика ставит перед нефтехимической отраслью амбициозные задачи по модернизации действующих производств, реализации инновационных проектов.
«Желаю всем работникам химической и нефтехимической отрасли крепкого здоровья, благополучия в семьях, дальнейших успехов и процветания!» — заключил он.
Подробнее о том, как проходило празднование Дня химика в Нижнекамске — в материале «Реального времени».ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым