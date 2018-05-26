Мединский заявил, что киносетям «неприлично» жаловаться на политику Минкультуры

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что жалобы киносетей на политику Министерства культуры в области проката фильмов неоправданны. По его словам, общий объем проката растет, а половина средств от него остается в сетях.

Ранее киносети из первой десятки — «Синема Парк», «Формула кино», «Киномакс», «Каро» и «Синема Стар»- направили в Минкультуры письмо. В нем они обратили внимание на негативные последствия раздвижки релизов. Отмечается, что перенос старта проката иностранного кинохита из-за отечественных картин нежелательна для бизнеса.

«Все показатели последних 5-6 лет демонстрируют устойчивую тенденцию к росту проката не только российского кино, но и к общему росту проката всей киноотрасли», — цитирует ТАСС Мединского.

По его словам, это прямой результат эффективной работы ведомства.

«Напомню, что половина этих сборов остается в распоряжении владельцев частных киносетей, поэтому им жаловаться на Министерство культуры просто неприлично», — добавил министр.



Ранее Мединский предложил ввести 3-процентный сбор с продажи каждого билета в поддержку российского кино.