Шойгу поручил разработать программу для выполнения майского указа Путина

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил разработать для ведомства отдельную программу по реализации нового майского указа президента РФ Владимира Путина.

«Мы должны те показатели и те задачи, которые поставлены указом президента, переложить на наше поле — поле Вооруженных сил и принять отдельную программу, которая, скорее всего, будет программой в дополнение к тому, что мы с вами сделали в 2013 году», — приводит его слова «РИА Новости».

Программа должна коснуться строительства инфраструктуры, дополнительных подразделений, мест базирования и учебных заведений.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее подписал поручения по выполнению майского указа Путина.