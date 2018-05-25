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Шойгу поручил разработать программу для выполнения майского указа Путина

16:43, 25.05.2018
Шойгу поручил разработать программу для выполнения майского указа Путина
Фото: mil.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил разработать для ведомства отдельную программу по реализации нового майского указа президента РФ Владимира Путина.

«Мы должны те показатели и те задачи, которые поставлены указом президента, переложить на наше поле — поле Вооруженных сил и принять отдельную программу, которая, скорее всего, будет программой в дополнение к тому, что мы с вами сделали в 2013 году», — приводит его слова «РИА Новости».

Программа должна коснуться строительства инфраструктуры, дополнительных подразделений, мест базирования и учебных заведений.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее подписал поручения по выполнению майского указа Путина.

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