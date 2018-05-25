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Путин 26 мая проведет первую встречу с новым правительством

15:47, 25.05.2018
Путин 26 мая проведет первую встречу с новым правительством
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 26 мая проведет первую встречу с новым правительством РФ, сообщает RT.

Отмечается, что во время встречи «будут определены основные приоритеты и направления деятельности обновленного кабинета на предстоящий период до 2024 года».

Напомним, 18 мая Путин подписал указы о назначении нового правительства РФ. «Реальное время» опубликовало полный список министров и вице-премьеров, которые вошли в новый Кабмин.

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