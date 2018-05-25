«Торпедо» заключило контракт с Дамиром Жафяровым

Чемпион России и обладатель бронзовых медалей молодежного чемпионата мира Дамир Жафяров будет защищать цвета нижегородского «Торпедо», сообщает официальный сайт «автозаводцев».



24-летний нападающий начинал свою профессиональную карьеру в Новокузнецке. Заработал в первом же сезоне за «Кузнецких Медведей» 35 очков по системе «гол+пас». Довольно быстро пробившись в основной состав «Металлурга», Жафяров привлек к себе внимание тренеров молодежной сборной России, получив вызов на молодежный чемпионат мира 2014 года. Проведя довольно результативный турнир и заработав 6 очков в 7 матчах, Дамир внес весомую лепту в завоевание командой бронзовых медалей.

Перебравшись из «Металлурга» в ЦСКА, новобранец «Торпедо» пополнил коллекцию достижений званием чемпиона России, после чего отправился защищать цвета «Сибири» и «Адмирала».

Ранее «Торпедо» подписало чемпиона Швеции Энди Миле.

