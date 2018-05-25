Инвесторы вложат в сельское хозяйство Башкирии около 15 миллиардов рублей

На Петербургском международном экономическом форуме власти Башкирии подписали ряд соглашений с инвесторами, планирующими вложить деньги в сельское хозяйство республики. Объем инвестиций составит от 14,4 до 17,4 млрд рублей.

ООО «Башмилк Агро», входящее в состав агрохолдинга «Башмилк», планирует построить товарно-молочные фермы на 10 тысяч голов в Бакалинском районе. Планируемый объем инвестиций 9—12 млрд рублей, передает РБК.

Молочно-товарный комплекс на 4 800 голов коров дойного стада рассчитывает создать ООО «САВА Агро Усень», входящее в состав мясокомбината «САВА». Компания решила вложить в проект 3,8 млрд рублей.

Правительство РБ также подписало соглашение о намерениях с ООО «Олеокемикс». Предприятие рассчитывает построить комплекс по выращиванию и переработке рапса и зерновых культур на территории Аскинского района республики. Общий объем инвестиций составит 1,6 млрд рублей.

Цех по переработке мяса в Уфимском районе создаст ООО «Фермерская мясопромышленная компания». Вложить в предприятие компания рассчитывает 103,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что российско-израильский проект планирует реализовать в Башкирии семь инвестпроектов на 50 тысяч коров.