Синоптики предупредили о заморозках почвы в выходные до -1 градуса

Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение в республике из-за заморозков и сохранения высокой пожарной опасности лесов.

Так, 26 — 27 мая в ночные часы ожидаются понижение температуры в почве до -1°С. Кроме того, в период с 26 по 30 мая сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

Температура воздуха в республике в субботу днем будет до +23 градусов, а в воскресенье — до +14°С.