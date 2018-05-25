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Синоптики предупредили о заморозках почвы в выходные до -1 градуса

13:19, 25.05.2018
Синоптики предупредили о заморозках почвы в выходные до -1 градуса
Фото: pxhere.com

Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение в республике из-за заморозков и сохранения высокой пожарной опасности лесов.

Так, 26 — 27 мая в ночные часы ожидаются понижение температуры в почве до -1°С. Кроме того, в период с 26 по 30 мая сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

Температура воздуха в республике в субботу днем будет до +23 градусов, а в воскресенье — до +14°С.

Общество Татарстан
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