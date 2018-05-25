Кабмин РТ утвердил стандарт обслуживания в МФЦ

Кабинет министров Татарстана утвердил стандарт обслуживания в многофункциональных центрах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Документ содержит в себе стандарт комфортности и стандарт профессионального обслуживания.

Стандарт комфортности включает в себя требования к размещению МФЦ и оформлению входа в здание МФЦ, парковочным местам, помещению МФЦ, секторам информирования, ожидания и приема заявителей, а также к порядку приема заявителей и консультирования.

В стандарт профессионального обслуживания входят основные критерии и параметры взаимодействия с заявителями, общие принципы их профессионального обслуживания, стандарт консультирования по телефону, организация рабочего места, внешний вид сотрудника и ведение приема.

Ранее сообщалось, что 10 многофункциональных центров в Татарстане начнут принимать заявления на выдачу биометрического загранпаспорта.