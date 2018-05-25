Татарстан опустился на третье место в рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ

Татарстан занял третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Об этом стало известно сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Первые два места заняли Тюменская область и Москва. В предыдущие три года Татарстан неизменно оставался лидером рейтинга.



Отмечается, что основными показателями, которые позволили Татарстану удержаться в тройке лидеров, стали быстрая и упрощенная процедура регистрации предприятий и прав собственности, эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство, снижение административного давления на бизнес, сообщает Министерство экономики Республики Татарстан.

Национальный рейтинг составляется ведущими деловыми объединениями и Агентством стратегических инициатив уже пять лет. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.