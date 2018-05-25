ЦБ РФ отозвал лицензию у хабаровского банка «Уссури»

Банк России 25 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у хабаровского банка «Уссури». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Причиной стало не предоставление необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также осуществление сомнительных транзитных операций.



Отмечается, что банк «Уссури» является участником системы страхования вкладов. Кредитная организация занимала 275-е место в банковской системе Российской Федерации по величине активов на 01 мая 2018 года.



Напомним, что 18 мая Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у оренбургского банка «Акцент».