Сбербанк будет участвовать в разработке ОС из Иннополиса

Сбербанк заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с системным интегратором «АйТеко» и «Открытая мобильная платформа», разработчиком созданной в Иннополисе мобильной платформы Sailfish Mobile.



Цель соглашения — создание, продвижение и развитие отечественной экосистемы доверенных мобильных решений и сервисов на базе Sailfish Mobile OS RUS и облачной платформы SberCloud. Ее разработкой занимается ООО «СБКлауд» — совместное предприятие Сбербанка и «АйТеко», передает «Коммерсант».

Договор предусматривает совместные усилия по развитию российского ИТ-рынка, привлечение партнеров для развития решений на Sailfish Mobile OS RUS и ресурсах SberCloud, тестирование новых решений. Отмечается, что в целях также создание центра компетенции для обучения и поддержки партнеров, использующих Sailfish Mobile OS RUS и SberCloud.

Ранее сообщалось, что в обновленную операционную систему на базе Sailfish встроят российский браузер «Спутник».