Сбербанк будет участвовать в разработке ОС из Иннополиса
Сбербанк заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с системным интегратором «АйТеко» и «Открытая мобильная платформа», разработчиком созданной в Иннополисе мобильной платформы Sailfish Mobile.
Цель соглашения — создание, продвижение и развитие отечественной экосистемы доверенных мобильных решений и сервисов на базе Sailfish Mobile OS RUS и облачной платформы SberCloud. Ее разработкой занимается ООО «СБКлауд» — совместное предприятие Сбербанка и «АйТеко», передает «Коммерсант».
Договор предусматривает совместные усилия по развитию российского ИТ-рынка, привлечение партнеров для развития решений на Sailfish Mobile OS RUS и ресурсах SberCloud, тестирование новых решений. Отмечается, что в целях также создание центра компетенции для обучения и поддержки партнеров, использующих Sailfish Mobile OS RUS и SberCloud.
Ранее сообщалось, что в обновленную операционную систему на базе Sailfish встроят российский браузер «Спутник».
Справка
В начале прошлого года был представлен смартфон INOI R7 для российского рынка на базе операционной системы Sailfish OS от финской компании Jolla. Разработкой гаджета занимаются российские компании INOI и «Открытая мобильная платформа», которая базируется в РТ, в Иннополисе.
«Реальное время» ранее составило топ-7 фактов о системе, предполагающей повышенную безопасность и являющуюся альтернативой двум гигантам — iOS и Android.
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