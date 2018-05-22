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В созданную в Иннополисе первую российскую мобильную ОС интегрируют браузер «Спутник»

17:58, 22.05.2018
В созданную в Иннополисе первую российскую мобильную ОС интегрируют браузер «Спутник»
Фото: realnoevremya.ru

Российский браузер «Спутник» будет встроен в обновленную операционную систему на базе Sailfish, которую создали в Иннополисе.

«Мы будем использовать «Спутник» в том решении, которое базируется на Sailfish. Мы видим большой потенциал в использовании браузера, он обеспечен российскими системами криптографии», — цитирует президента «Ростелекома» Михаила Осеевского RNS.

Напомним, еще в мае прошлого года появилась информация о возможном закрытии отечественного поисковика. «Реальное время» ранее писало о том, как государство не смогло создать конкурента «Яндекса» и Google за $20 млн. Однако после этого «Ростелеком» объявил тендер на модернизацию «Спутника». Начальная стоимость контракта составила 260 млн рублей.

Справка

В начале прошлого года был представлен смартфон INOI R7 для российского рынка на базе операционной системы Sailfish OS от финской компании Jolla. Разработкой гаджета занимаются российские компании INOI и «Открытая мобильная платформа», которая базируется в РТ, в Иннополисе.

«Реальное время» ранее составило топ-7 фактов о системе, предполагающей повышенную безопасность и являющуюся альтернативой двум гигантам — iOS и Android.

ТехнологииIT
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