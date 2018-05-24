Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России в 2018 году

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России в 2018 году. Самым богатым наследником ($17 млрд) снова стал Юсуф Алекперов, единственный сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова.

Дети Леонида Михельсона, крупнейшего акционера «Новатэка» и «Сибура» занимают вторую строчку — по $8,9 млрд на ребенка. Третье место досталось детям владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко — по $7,3 млрд на каждого.



Замыкают 20-ку четверо детей совладельца «Альфа-Групп» и LetterOne Германа Хана, на каждого приходится по $2,3 млрд.

Ранее журнал составил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами в 2018 году. Его возглавил Кирилл Шамалов, который продал 17% акций химической компании «Сибур» ее основному акционеру Леониду Михельсону. Доход оценивается в $2,3 млрд.