Еврокомиссия решила не штрафовать «Газпром» по антимонопольному делу

Еврокомиссия закрыла антимонопольное дело в отношении «Газпрома», так как сочла скорректированные предложения компании приемлемыми.

Отмечается, что дальнейших действий против нее приниматься не будет, сообщает РБК.

Антимонопольное расследование в отношении «Газпрома» завели в сентябре 2012 года. Еврокомиссия заподозрила российскую компанию в разделении рынков газа. Якобы «Газпром» затруднил свободные поставки в страны-члены Евросоюза.

После чего компания и страны ЕС начали вести переговоры о возможном компромиссе.