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Еврокомиссия решила не штрафовать «Газпром» по антимонопольному делу

15:00, 24.05.2018
Еврокомиссия решила не штрафовать «Газпром» по антимонопольному делу
Фото: flickr.com

Еврокомиссия закрыла антимонопольное дело в отношении «Газпрома», так как сочла скорректированные предложения компании приемлемыми.

Отмечается, что дальнейших действий против нее приниматься не будет, сообщает РБК.

Антимонопольное расследование в отношении «Газпрома» завели в сентябре 2012 года. Еврокомиссия заподозрила российскую компанию в разделении рынков газа. Якобы «Газпром» затруднил свободные поставки в страны-члены Евросоюза.

После чего компания и страны ЕС начали вести переговоры о возможном компромиссе.

БизнесПромышленностьЭнергетика
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