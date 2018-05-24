Тренер: «Алия Мустафина вновь испытывает проблемы с коленом»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина испытывает проблемы с ранее оперированным коленом. Об этом «РИА Новости» сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Алия пытается полностью восстановиться, но ей сложно, нужно приводить вес в порядок. Из-за этого большая нагрузка на оперированное колено, оно начинает болеть. Наверное, отправим ее на обследование в Германию по поводу колена. Первую неделю сбора посмотрим, потом решим с датами. Она хочет выступить на Кубке России», — заявила Родионенко.



Напомним, ранее Алия Мустафина взяла золото в командном турнире на чемпионате России, который прошел в Казани и стал для нее первым стартом после возвращения в спорт.