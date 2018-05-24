В России с 2019 года введут единую электронную базу автомобилей

В России со следующего года введут электронный формат одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Об этом рассказал замруководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

По его словам, новвоведение позволит исключить коррупционные факторы, препятствующие выводу автомобиля на рынок. Также единая электронная база е-ОТТС поможет ведомствам отслеживать выпущенные транспортные средства, пишут "Известия".

ОТТС представляет собой документ автомобиля, который оформляется на заводе и содержит всю техническую информацию о машине. Наличие ОТТС свидетельствует о том, что автомобиль прошел все требуемые законодательством испытания на безопасность конструкции.

Внедрение проекта на добровольной основе должно состоятся 1 сентября 2018 год. С 1 января 2019 года на ОТТС должны перейти все автопроизводители.



Ранее сообщалось, что введение с 1 июля 208 года электронного паспорта транспортного средства создаст трудности для покупателей новых машин. В частности, могут возникнуть проблемы с покупкой полиса ОСАГО.