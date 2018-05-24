На границе Чувашии установили 12 круглосуточных видеорегистраторов к ЧМ-2018

Комплексы с функцией круглосуточной регистрации проходящего транспорта и автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) установили на въездах и выездах из Чувашии в рамках подготовки к чемпионату мира (ЧМ) по футболу-2018.

Всего установлено 12 подобных видеокомплексов, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. Отмечается, что комплексы установили в рамках проекта «Заградительная система».

В настоящий момент завершается пуско-наладка приборов с последующей интеграцией данных в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения МВД по Чувашской Республике.

Ранее Минтранс России утвердил участки акваторий восьми городов, где будет действовать запрет на проход судов и маломерных плавсредств во время чемпионата мира по футболу в этом году.