Опубликован рейтинг клубов КХЛ. «Ак Барс» пятый, «Салават Юлаев» — девятый.

В опубликованном сегодня рейтинге клубов КХЛ по итогам сезона, казанский «Ак Барс» сохранил за собой пятую строчку, не смотря на чемпионский титул.

Нижнекамский «Нефтехимик» по сравнению с прошлым сезоном опустился на одну позицию — с 17 на 18 место. Уфимский «Салават Юлаев» остался на 9 месте. А вот тольяттинская «Лада» улучшила свои показатели и поднялась с 27 на 26 строчку, однако не смогла сохранить свое место в Континентальной хоккейной лиге.

Напомним, что по итогам сезона 2017/2018 КХЛ покинули два клуба: хантымансийская «Югра» и тольяттинская «Лада». Исключенные команды определялись по рейтингу клубов КХЛ, в котором учитывается посещаемость арены, маркетинговая работа, спортивный результат и другие.