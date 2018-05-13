Куда пойти в Казани: форум «Реального времени», бег с Канделаки и Газмановым и аниме-шоу

Афиша мероприятий в Татарстане с 14 по 20 мая

Фото: Максим Платонов

Очередная рабочая неделя вернет нас в трудовой ритм после майских праздников. Специалистов строительного рынка ждут на профильной конференции в четверг. Под занавес недели столицу Татарстана ждет очередная «Ночь в музее», в воскресенье стартует Казанский марафон, хедлайнерами которого станут Тина Канделаки и Родион Газманов. Запланируйте программу ближайших семи дней с обзором «Реального времени».

О балете в кинематографе (12+)

С 15 по 18 мая в казанском Доме актера пройдут творческие встречи и кинопоказы Ballet feat. Cinema. Мероприятия приурочены к Международному классическому фестивалю имени Рудольфа Нуриева. Программа собрана вокруг синтеза балета и кино. Фильмы, включенные в показы, расскажут об искусстве танца, а также о малоизвестных фактах жизни Рудольфа Нуриева.

Начало — в 18.30. 17 мая вход — 200 рублей, остальные дни — вход свободный.

Театральных деятелей научат менеджменту (18+)

С 14 по 18 мая в Казани пройдет VIII Творческая лаборатория «Свободная сцена». Мероприятие будет интересно руководителям театров и специалистам административных служб. В рамках «Свободной сцены» пройдут семинары и лекции в области менеджмента, маркетинга и PR, кадрового дела, бухгалтерского учета и юриспруденции. В качестве спикеров заявлены сооснователь московского PR-агентства Денис Каргаев, доцент кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств Марина Андрейкина, представители министерств. В день открытия состоится круглый стол с участием специалистов ТГАТ им. Г. Камала.

Открытие состоится 14 мая в Доме актера им. Салимжанова.

На выставке «Вам бы здесь побывать» в Нацмузее РТ представлено 30 работ художника Ильгиза Гимранова из серии «Хрущевочки». Фото Романа Хасаева

В Нацмузее покажут хрущевки (12+)

16 мая в Нацмузее РТ откроется выставка работ «Вам бы здесь побывать». На ней представлено 30 работ художника Ильгиза Гимранова из серии «Хрущевочки». Картины представляют урбанистические пейзажи — построенные в эпоху СССР пятиэтажки. Работы пользуются большой популярностью у посетителей выставки — каждый считает, что увидел именно «свой» дом, двор, кусочек улицы.

Ильгиз Гимранов — известный казанский художник. Работал в мастерской художника Ильдара Ханова, является участником многочисленных выставок и арт-проектов в России и за рубежом.

Выставка будет работать до 12 июня.

Эксперты строительного рынка расскажут о передовых технологиях (18+)

17 мая интернет-газета «Реальное время» проведет конференцию «Строительство #реальноговремени». Эксперты строительного рынка обсудят, какие передовые технологии позволят девелоперам повысить свою конкурентоспособность, а также ответят на главный вопрос проекта: какие рычаги воздействия обеспечат постоянный приток клиентов в условиях высококонкурентного рынка.

Мероприятие будет полезно собственникам и руководителям строительных компаний, девелоперам, профильным специалистам, коммерческим и PR-директорам стройкомпаний.

Начало — в 9.30, вход свободный. Подробности можно узнать по адресу: pr@realnoevremya.ru

С 19 на 20 мая в Национальном музее РТ пройдет традиционная ежегодная акция «День и ночь в музее» — «Шедевры из запасников». Фото Романа Хасаева

Казанцев ждет ночь в музее (18+)



С 19 на 20 мая в Национальном музее РТ пройдет традиционная ежегодная акция «День и ночь в музее» — «Шедевры из запасников». Торжественное открытие состоится в 12.00 на площади 1 Мая. В программе: тематические мастер-классы, ярмарка мастеров, бесплатные экскурсии, выставки, интерактивные представления, выступление инструментальных и вокальных коллективов города.

Можно будет посмотреть модный показ костюмов от театра «Ильдан Лик». Для любителей японской культуры будет организовано аниме-шоу — «Косплей-дефиле». Вечером начнется рок-концерт от творческих кавер-групп города «Музыкальная революция». Продолжит праздник интерактивное представление «Музейный переполох» от военно-исторического клуба «Витязь». Желающие смогут присоединиться к флешмобу «Музей в объятиях» в 20.00.

В залах музея также пройдет обширная программа. Например, гости смогут посмотреть фильм «Золотые страницы футбола» в лежачем кинотеатре. Или познать искусство чаепития на специальной церемонии. Любителям адреналина готовят ночной квест «Ужасы Гостиного двора».

Вход на площадь 1 Мая свободный, в музейные залы — по билетам.

Казанцам расскажут обо всех тонкостях раздельного сбора мусора. Фото Максима Платонова

Казанцам покажут, как сортировать мусор (6+)

19 мая в Горкинско-Ометьевском лесу Казани пройдет фестиваль «Разделяй с нами». Гостям расскажут обо всех тонкостях раздельного сбора мусора, крупных экологических проектах, также организаторы обещают обширную развлекательную программу.

На площадке будет представлено несколько тематических зон. На выставке экопроектов можно будет узнать о мобильном пункте сбора вторсырья. На фримаркете будут обмениваться вещами и книгами, на ярмарке — продавать экологические сумки и поделки ручной работы, сделанные из экологичных материалов. Программа предполагает и мастер-классы, где посетителей научат правилам раздельного сбора мусора и расскажут, как можно повторно использовать старые вещи. На эколектории расскажут об актуальных экологических проблемах.

Также будет работать пункт приема вторсырья — можно сдать макулатуру, пластик, алюминиевые банки и батарейки.

В КФУ расскажут о войне и революции (16+)

19 мая в Институте международных отношений КФУ пройдет Фестиваль времен. В фокусе — темы войны и революции, а также человек и его быт во время этих событий. На мероприятии запланированы лекции от ведущих ученых, интерактивы, интеллектуальные игры.

Начало — в 13.30, вход свободный. Нужна предварительная регистрация.

Историк искусства Борис Клюшников расскажет о разных подходах в изучении позднесоветского искусства и их теоретических основаниях. Фото rhzm.hse.ru

В Музее изо — позднесоветское искусство (16+)

19 мая в Музее изобразительных искусств Татарстана пройдет лекция «Проблематика позднесоветского искусства. Воображаемые институции. Московский концептуализм». Историк искусства Борис Клюшников расскажет о разных подходах в изучении позднесоветского искусства и их теоретических основаниях. Особое внимание будет уделено спорам вокруг концептуального искусства у Бориса Гройса и Виктора Тупицына, эстетике «вненаходимости» в концепции Алексея Юрчака.

Начало — в 18.30, за вход нужно заплатить 50 рублей.

Канделаки и Газманов побегут в Казани (18+)

20 мая на площади Тысячелетия Казани стартует Казанский марафон. В забеге примут участие звезды российской и татарстанской эстрады. Среди них — Родион Газманов, Эльмира Калимуллина и Тина Канделаки.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте kazanmarathon.org. Забег пройдет на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10 и 3 км.

Участие платное. Стоимость билетов: 42,2 км — 2 100 руб., 21,1 км — 1 800 руб., 10 км — 1 500 руб., 3 км — 800 рублей. Все собранные средства пойдут на развитие семейной гостиницы «Дом Роналда Макдоналда», сообщают организаторы.

Перед этим, 19 мая, в казанском парке Урицкого пройдет благотворительный забег. Организаторы предусмотрели три дистанции: 200 метров — для детей и людей с ограниченными возможностями, а также на 1 и 2 км. Начало — в 10.00, за билеты нужно заплатить 200 рублей.

16 мая в «Пирамиде» даст концерт певец и гитарист рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. Фото Васили Ширшовой



Кроме этого:

15 мая в Доме дружбы народов Татарстана откроется выставка грузинского художника Нико Пиросмани. Начало — в 16.00. На открытии также пройдет дегустация грузинских вин и блюд. Вход свободный. (18+)

16 мая в рамках публичного лектория о Японии, Китае и Корее в КФУ пройдет лекция «Путь самурая: от китайского Удао к японскому Бусидо». (16+)

16 мая в «Пирамиде» даст концерт певец и гитарист рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. Стоимость билетов — от 1,5 тыс. до 3,5 тыс. рублей. Начало — в 19.00. (18+)

17 мая в Казань привезут кубок чемпионата мира по футболу. Трофей весом более 6 кг пробудет в столице Татарстана до 19 мая. (0+)

19 и 20 мая во дворе фабрики «Спартак» пройдет Open Space Market. В программе: фудмаркет, лекции и практические мастер-классы. Вход — 100 рублей. (6+)

19 мая в ГБКЗ им. Сайдашева пройдет концерт итальянского неоклассического композитора Fabrizio Paterlini. Стоимость билетов — от 800 до 2,2 тыс. рублей. Начало — в 19.00. (16+)