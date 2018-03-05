Сборная Австралии

Участие на чемпионатах мира

Австралийская сборная является единственной национальной командой в мире, в активе которой имеется победы более чем в одной конфедерации. Это случилось благодаря победе Австралии на Кубке Азии, где они участвовали после перехода в азиатскую зону из-за отсутствия должной конкуренции в Океании. На чемпионатах мира представители страны кенгуру участвовали 4 раза, причем два последних пришлись уже через азиатскую конфедерацию.

В отборочном этапе на пути в Россию австралийцы испытали массу трудностей, пройдя в итоге два стыковых раунда. Третья позиция в группе вынудила Австралию встретится с командой-сенсацией Сирией, за которую в это противостоянии кажется болел весь мир. Победив по сумме двух встреч австралийцы попали на Гондурас. Решающим стала ответная игра в Сиднее, где сильнее оказались хозяева — 3:1.

ГОД И В Н П М ИТОГ 1974 3 0 1 2 0-5 4-е место в группе 2006 4 1 1 2 5-6 1/8 2010 3 1 1 1 3-6 3-е место в группе 2014 3 0 0 3 3-9 4-е место в группе

Итого 13 2 3 8 11-26 -





Главный тренер и лучший игрок

Тренировать Австралию на чемпионате мира будет Берт ван Марвейк, однако отборочный этап сборная прошла с другим специалистом. Анге Постекоглу покинул этот пост после конфликта с главой местной Федерации футбола. После этого велась активная работа по поиску тренеров и в одно время в прессе звучала даже кандидатура Роберто Манчини. Выбор в итоге был остановлен на голландском специалисте, который, что примечательно, до этого руководил Саудовской Аравией и также покинул ее сразу же после выхода на мундиаль.

Человеком, кто станет проводником идей Берта ван Марвейка в сборной Австралии скорее всего станет полузащитник английского «Хаддерсфилда» Аарон Муй. Футболист идеально подходит под требуемый для этих функций типаж игрока и способен стать лидером австралийцев на предстоящем чемпионате мира. К тому же у Муя голландские корни, а в чисто игровом плане о нем могут сказать иные факты. Например, то, что он долгое время входит в число лучших игроков по количеству отборов за матч в АПЛ.

Ориентировочные составы: Райан – Райт, Сэйнсбери, Дегенек — Лекки, Единак, Муй, Бехич – Рогич, Круз, Кэйхилл.



Где будет базироваться и в каких городах выступать

Тренировочной базой Австралии на период нахождения в России будет Казань, которую любезно уступят хоккейный «Ак Барс» и комплекс «Трудовые резервы». Первый матч на турнире сборная проведет там же, на стадионе «Казань Арена», где встретится с французами. Далее в Самаре и в Сочи их соперниками станут датчане и перуанцы.