Иннополис разогнал журналистов: работа IT-издания «Хайтек» приостановлена

Из проекта уходит часть команды вместе с редактором Александром Писаревым

Иннополис временно приостановил работу созданного им IT-издания «Хайтек»: через 2 года после запуска проект покидает часть команды, включая главного редактора Александра Писарева. Официальная причина — разногласия между редакцией и учредителем. В этом году сайт, в раскрутку которого Иннополис, по словам собеседников «Реального времени», вложил «громадные деньги», должен был начать самостоятельно зарабатывать.

Безмолвие до апреля

Сетевое издание «Хайтек», 2 года назад запущенное властями Иннополиса, с 1 марта 2018-го частично приостановлено — последние новости на сайте датированы 28 февраля. Издание планирует возобновить работу через месяц, но уже под руководством новой команды — нынешний главный редактор Александр Писарев уходит из проекта.

Как сказано на странице «Хайтека» в Facebook, вместе с Писаревым проект покинет часть прежних сотрудников: «Именно поэтому в течение марта «Хайтек» снизит интенсивность новостного вещания. Сейчас мы формируем новую команду, которая продолжит развитие успешного проекта». Также на странице издания сказано, что оно не планирует радикально менять фокус и продолжит писать о рынке технологий.

Учредителем издания является некоммерческая организация «Иннополис Медиа», которую в свою очередь учредил Фонд развития города Иннополис. Фото Максима Платонова

В мэрии Иннополиса «Реальному времени» тоже сказали, что в марте сайт будет работать, но материалы на нем будут выходить в меньшем объеме. В обычном режиме сайт начнет работать 1 апреля, сообщила представитель муниципалитета Дарья Абрамова.

Причиной приостановки работы стали разногласия между учредителем и редакцией «Хайтека» — в Facebook сказано, что они «разошлись в видении дальнейшей стратегии развития» проекта. В чем суть разногласий — не сообщается. Писарев отказался от комментариев.

Тематическое, но не специализированное

Сайт «Хайтек» был запущен 31 января 2016 года. Учредителем издания является некоммерческая организация «Иннополис Медиа», которую в свою очередь учредил Фонд развития города Иннополис.

Сообщалось, что перед запуском проекта его команду консультировал генеральный директор «Йополиса» (эта компания занимается развитием «умных» городов) Владислав Крейнин. Сам Александр Писарев еще до запуска издания говорил, что целью видит популяризацию технологических инноваций в России «во всех их проявлениях — от IT до робототехники и биотехнологий».

«Хайтек» задумывался как близкий по тематике и концепции к сайтам FastCompany.com и Techcrunch.com. «По стилистике мы будем ближе к vc.ru и roem.ru — совсем не зубодробительным и нудным, как CNews. То есть мы будем работать в целом на неподготовленную аудиторию, мы не будем делать специализированное в прямом смысле этого слова издание. Тематическое — да, но не специализированное», — говорил Писарев в октябре 2016 года.

Предполагалось, что через 2 года после запуска СМИ начнет зарабатывать — как рассказывал Писарев, основными источниками доходов должны были стать реклама и платная подписка.

Сейчас новости издания распространяются бесплатно. По мнению экспертов, идея с платной подпиской сама по себе была не очень удачной. «Пэйвол работает в некоторых случаях, но развивать аудиторию с ним долго и муторно. Опасно закрывать важный контент от широкой аудитории — это тормозит рост. Лучше найти другие способы монетизации», — говорит редактор крупного IT-медиа (он пожелал сохранить анонимность).

За два года работы «Хайтек» добился определенных результатов. По итогам трех кварталов 2017-го издание Иннополиса становилось первым по цитируемости в социальных медиа ресурсом в сфере IT и телеком (по версии «Медиалогии»). В III квартале «Хайтек» набрал более 361 тыс. гиперссылок.

На сайте «Хайтека» говорится, что общее число его подписчиков в социальных медиа превышает 220 тыс. Из них около 180 тыс. подписчиков приходится на Facebook и более 27 тыс. — на Telegram. Согласно данным Similarweb, в январе 2018 года был пик посещаемости сайта — 2,15 млн посетителей за месяц, а ранее средний показатель был в районе 1,5 млн посетителей в месяц.

Однако о реальном финансовом положении проекта судить сложно. Компания-учредитель издания в последний раз отчитывалась о финансовом результате в 2016 году. Тогда «Иннополис Медиа» заработало 7,5 млн рублей, чистая прибыль составила 49 тыс. рублей. Другое юридическое лицо, связанное с проектом, — фирма «Хайтек» (ее возглавляет Писарев) — не раскрывала показатели. На вопрос об инвестициях в издание в мэрии Иннополиса не ответили.

Видно на радарах

«Хайтек» — издание более-менее заметное, его видно на радарах. Но, на мой взгляд, результат был, что называется, не по деньгам», — говорит главный редактор издания Roem.ru Юрий Синодов. Некоторые проекты могут существовать, не зарабатывая, достаточно долгое время — например, если они существуют как пиар-витрина, рассуждает он: «Есть ощущение, что «Хайтек» существовал именно как такой проект».

По словам Синодова, разногласия между собственниками СМИ и командой обычно возникают по финансовым причинам. «Если издание зарабатывает и зарабатывает достаточно, то, как правило, никто его не трогает и ничего там не меняют. По пальцам можно пересчитать случаи, когда зачем-то в хорошо работающем и зарабатывающем СМИ учредители решили поменять редакцию», — отмечает он.

Заявленная модель монетизации «Хайтека» в виде платной подписки имела мало перспектив, считает Синодов. В России в нише IT-медиа этот способ заработка почти невозможен: «В основном все СМИ живут на массе аудитории и на ее продаже рекламодателям. Даже на Западе я видел только два успешных примера — это очень мало». Большую часть новостей на тему технологий можно узнать бесплатно, поэтому вводить подписку, не предлагая уникального контента, нет смысла, объясняет он.

«Иннополис вложил неимоверное количество денег в раскрутку портала [«Хайтек»], это было видно по рекламе в Facebook и других социальных сетях. Вливания в продвижение составляли громадные деньги», — говорит главный редактор TelecomDaily Денис Кусков. По его ощущениям, в сайт ежемесячно вкладывался не один миллион рублей, а с раскруткой — возможно, десятки миллионов. Однако за 2 года изданию «не удалось стать профессионально признанной площадкой для игроков рынка», добавляет он.

По словам Кускова, информационная политика «Хайтека» сводилась к перепечатыванию новостей из отраслевых зарубежных СМИ. В целом наиболее респектабельными IT-медиа сегодня остаются те, что появились около 10 лет назад. Но главная проблема, видимо, заключается в том, что проект был невыгодным. «Когда не ставится экономическая задача, это всегда вариант не долгоиграющий».