Рейтинг надежности строительных компаний Татарстана – 2017

Фото: Олег Тихонов

Надежность строительной компании — то, что в первую очередь волнует любого дольщика, пытающегося просчитать степень своего риска. Волнует она и региональные власти, не желающие появления обманутых граждан на своей территории. На практике надежность застройщика определяет целый комплекс факторов, в числе которых опыт компании в строительстве, ее финансовая устойчивость, а также репутация. На основании этого «ФедералПресс» и составил рейтинг надежности строительных компаний Татарстана по итогам 2017 года.

Как составлялся рейтинг

При составлении рейтинга «ФедералПресс» столкнулся с невысокой заинтересованностью большинства строительных компаний Татарстана во взаимодействии со средствами массовой информации. Кроме того, во многих строительных компаниях отсутствуют не только пресс-секретари, но и маркетологи, что ограничивает возможность журналистов для получения необходимой информации. Поэтому при составлении рейтинга «ФедералПресс» использовал данные Единого реестра застройщиков Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), а также данные, размещенные строительными компаниями на своих сайтах и в открытых источниках.

Ранжирование застройщиков осуществлялось не только по объему введенного в 2017 году жилья и объему текущего строительства с учетом объектов, на которые выданы официальные разрешения, независимо от факта начала строительных работ. При составлении рейтинга также учитывались время работы компаний на строительном рынке, количество банков-партнеров, доля объектов, сданных в срок без переноса сроков сдачи, количество объектов, находящихся в одновременной продаже, а также планы по вводу объектов в 2018 году.

2017 год стал переломным для строительной отрасли в России. Во-первых, произошли существенные изменения в федеральном законодательстве — вступили в силу поправки в ФЗ-214, которые в значительной степени повлияли на первичный рынок жилья. Во-вторых, Минстрой РФ усилил контроль в отношении регионов, которые обязали ежеквартально отчитываться обо всех проблемных объектах. В-третьих, продолжалась реформа саморегулирования в строительстве, в процессе которой в России впервые создан институт персональной ответственности в сфере строительства. Аналитики прогнозировали, что эти перемены приведут буквально к перезагрузке рынка недвижимости.

В свою очередь, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан констатирует, что строительство уверенно выполняет функции локомотива реальных секторов экономики республики. Доля валового продукта строительного комплекса в общем региональном продукте Татарстана близка к 9%. А известно, что каждый потраченный на стройку рубль приносит дополнительные 10—15 рублей за счет развития смежных отраслей. Что касается доли объема строительных работ Республики Татарстан от совокупного объема по Приволжскому федеральному округу, она остается наибольшей среди приволжских регионов и составляет 21,6% при доле численности населения 13,1%.

В настоящее время на территории Татарстана работают 56 строительных компаний — 2% от общего количества компаний, занимающихся строительством жилья на территории России. В 2018 году на строительном рынке Татарстана появились два новых игрока — ТАУГРУПП и удмуртская компания «Талан». Появление новых игроков положительно влияет на рынок жилья — повышение конкуренции заставляет строительные компании повышать качество продукта и предлагать наиболее привлекательные для покупателей условия.

Строительные компании нарабатывают опыт работы и репутацию годами, поэтому они во многом зависят от срока их существования на рынке. Среди строительных компаний Татарстана есть настоящие долгожители, работающие с 1990-х годов, — группа «Сувар» (сегодня «#Суварстроит»), а также «Унистрой» и СК «Грань». Родом из 2000-х — ГК «ЖИК», «Ак Барс Девелопмент» и Группа строительных компаний «Сити Строй».





Компания Год создания Группа «Сувар» («#Суварстроит», ГК «Сувар Холдинг» 1991 «Унистрой» 1995 СК «Грань» 1998 ГК «ЖИК» 2006 «Ак Барс Девелопмент» 2008 Группа строительных компаний «Сити Строй» 2011





Стоит отметить, что деятельность строительных компаний, как и компаний из любых других сфер, зависит от макроэкономических тенденций, курсов валют, скачков цен, изменений законодательства и целого ряда других факторов, на которые они не могут повлиять. Но которые, в свою очередь, могут подпортить им репутацию и снизить надежность. Скорость выхода из подобных ситуаций во многом зависит от финансово-административных возможностей строительных компаний.

Данные Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан свидетельствуют, что в республике полностью выполняются планы по вводу жилья. Благодаря проводимой политике сбалансированного рынка жилья республика в течение последних 7 лет сохраняет объемы ежегодного ввода на уровне 2,4 млн кв. метров. В 2017 году в Татарстане было введено 2 млн 408,1 тыс. кв. метров жилья. Такие же данные приводит территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан. Это на 0,1% больше, чем было введено в 2016 году. Стоит отметить, что база строительной индустрии Татарстана, включающая в себя более 550 предприятий, является сегодня одной из крупнейших в Российской Федерации и дает строительному комплексу республики огромный потенциал. При условии полного использования этого ресурса в республике может строиться более 10 млн кв. метров жилья ежегодно.

Компании Татарстана, вошедшие в рейтинг надежности, стабильно занимают высокие места в рейтинге Национального объединения застройщиков. Три из них — «#Суварстроит», ГК «ЖИК» и «Унистрой» — вошли в топ-100 российского рейтинга застройщиков по объемам введенного в 2017 году жилья, ГК «Ак Барс Девелопмент» — в топ-150. Однако есть среди них и те, кто в 2017 году не ввел ни одного квадратного метра.

Введено в 2017 году

(по данным Единого реестра застройщиков Национального объединения застройщиков жилья)

Как сообщает Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, в 2018 году в республике планируется ввести 2 млн 403 тыс. кв. метров жилья. В настоящее время в республике возводятся 90 жилых комплексов, включающих в себя 205 многоквартирных домов.

По объему текущего строительства в 2018 году все участники рейтинга входят в первую десятку застройщиков республики. Кроме того, «Унистрой» и ГК «ЖИК» входят в топ-150 российского рейтинга Национального объединения застройщиков. На долю компаний, вошедших в рейтинг, приходится 37,17% строящегося в 2018 году в республике жилья.

Строится в 2018 году

(по данным Единого реестра застройщиков Национального объединения застройщиков жилья)





Благодаря государственной политике сбалансированного рынка жилья в Татарстане удается сохранить цены на жилье. Согласно статистическим данным, сезонные колебания цен в последние годы не превышают 5—7 %. Именно сдерживание цен позволило после снижения Центробанком ключевой ставки и принятия федеральными органами власти решений по развитию ипотеки, в том числе по государственному субсидированию ставок ипотечных кредитов и рефинансированию, практически вернуть докризисные объемы в секторе коммерческого многоквартирного строительства. В свою очередь, предсказуемость очень важна для населения.

Данные об объемах продаж строительные компании не афишируют, ссылаясь на коммерческую тайну. Однако, в каких жилых комплексах застройщики планируют сдать дома в 2018 году, уже известно, как и минимальные цены.





Минимальная цена 1 кв. метра, рублей

О репутации и надежности строительных компаний свидетельствуют и их партнеры. Одним из гарантов стабильности любой строительной компании является аккредитация банками. Условием получения аккредитации является тщательная проверка, в том числе службами безопасности банков. Самое большое количество банков-партнеров, реализующих ипотечные программы, среди участников рейтинга имеют группа строительных компаний «Сити Строй» — 15 и «#Суварстроит» — 14. По 12 банков-партнеров имеют ГК «ЖИК» и Унистрой.



Банки-партнеры

Сейчас у застройщиков в Татарстане можно найти предложения по ипотеке со ставкой ниже 10% годовых. Росреестром Республики Татарстан в 2017 году зарегистрирован рост количества выданных ипотечных кредитов на 24%, общего объема выданных ипотечных кредитов в денежном выражении — на 31%.

Если в России в целом предложение в среднем в 5 раз превышает спрос, поскольку россияне покупают все меньше жилья, то в Татарстане о затоваривании говорить преждевременно. Несмотря на большое количество предложений, их разноплановость и готовность застройщиков расширять линейку маркетинговых акций пока помогают поддерживать спрос. Интересно, что проекты одних строительных компаний интересны покупателям, а проекты других ими игнорируются. В первую очередь продажи идут у клиентоориентированных компаний, у которых имеется запас доверия благодаря репутации.

Стоит отметить, что строительные компании Татарстана ушли от гонки за удешевлением жилья и перешли к конкуренции за его качество. В частности, постепенно увеличивается количество квартир с чистовой отделкой, хотя еще три года назад на первичном рынке Казани таких предложений практически не было. Другими словами, продают сегодня не просто «квадратные метры», а качество и образ жизни.

1. Группа компаний «Жилищная инвестиционная компания города Казани»

Первое место в рейтинге надежности строительных компаний Татарстана заняла группа компаний «Жилищная инвестиционная компания города Казани». Участие в компании государства всегда являлось признаком надежности в любой отрасли.

Компания была создана на базе ОАО «ЖИК г. Казани» в результате его реорганизации. Изначально в 2006 году компания создавалась исполнительным комитетом города Казани для реализации программы «Социальная ипотека в Республике Татарстан» и улучшения жилищных условий населения столицы республики. За восемь лет существования группой компаний «ЖИК г. Казани» было введено в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилья. Построены жилые комплексы на улицах Габишева и Минской, жилые дома по улицам Академика Глушко, Магистральной и Вагапова, дома на улицах Чингиза Айтматова, Беломорской, Ноксинском спуске, Б.Шахиди и Лобачевского.

В настоящее время ГК «ЖИК» является одним из крупнейших в Казани предприятий, которое осуществляет функции заказчика при строительстве и реставрации строительных объектов в городе и республике. Компания специализируется на реализации проектов полного цикла, то есть от проектирования до ввода в эксплуатацию.

В 2018 году ГК «ЖИК» планирует ввести дома в ЖК «Победа» на проспекте Победы и в жилом квартале «Острова» на улице Тэцевской. В общей сложности комплексы включают в себя четыре объекта.

ГК «ЖИК» имеет 12 банков-партнеров, в числе которых ПАО «Сбербанк», ПАО «АК БАРС» Банк, АО «Россельхозбанк», ПАО «ВТБ24», АКБ «Абсолют Банк», ООО Банк «Аверс», «ВТБ Банк Москвы», ПАО «Инвестторгбанк», ПАО «БИНБАНК», АО «КБ ДельтаКредит», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и ПAO «Промсвязьбанк».

2. «#Суварстроит»

Второе место в рейтинге надежности строительных компаний Татарстана заняла компания «#Суварстроит». Сам «#Суварстроит» относится к группе «Сувар», которая образована в 1991 году и по праву считается одной из старейших строительных компаний республики. В настоящее время компания возводит более 262 тыс. кв. метров жилья.

В 2017 году «#Суварстроит» сдал в эксплуатацию ЖК «Веснушки». В одновременной продаже у компании находились восемь жилых комплексов.

В 2018 году «Суварстроит» планирует ввести четыре дома в ЖК «Сказочный лес», по два дома в ЖК «Станция «Спортивная», ЖК «Времена года» и ЖК «Южный парк» в селе Усады Лаишевского района, а также один дом в ЖК «Залесный Сити». В общей сложности в течение года компания планирует ввести 11 жилых домов общей площадью 93 тыс. 474,5 кв. метра. Ввод домов в ЖК «Манхэттен» и ЖК «Палитра» запланирован на 2019 год, в ЖК «Столичный» — на 2020 год. В общей сложности в восьми жилых комплексах возводятся 23 объекта. Минимальная цена 1 кв. метра в них колеблется от 42,4 тыс. рублей до 75 тыс. рублей.

Компания «#Суварстроит» имеет 14 банков-партнеров, в их числе ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ24», «ВТБ Банк Москвы», АКБ «Абсолют Банк», АО «Газпромбанк», ПAO «Промсвязьбанк», ПАО «БИНБАНК», ПАО «АК БАРС» Банк, ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «УРАЛСИБ», АО «КБ ДельтаКредит» и ПАО «АКБ «Связь–Банк».

3. «Унистрой»

Замыкающая тройку лидеров в рейтинге надежности строительных компаний Татарстана компания «Унистрой» работает на строительном рынке республики с 1995 года. Кроме Татарстана в зону интересов компании сегодня входит Самарская область, где она также ведет жилищное строительство.

В 2018 году «Унистрой» планирует завершить строительство домов в ЖК «Царево Village» в деревне Новое Шигалеево Пестречинского района, а также в ЖК «Весна» и в ЖК «ART CITY» в столице республики.

Компания «Унистрой» имеет 12 банков-партнеров, в числе которых ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ24», АКБ «Абсолют Банк», АО «Россельхозбанк», ПАО «АК БАРС» Банк, АО «Райффайзенбанк», ПАО АКБ «Энергобанк», ПАО АКБ «Связь-Банк», ООО Банк «Аверс», ПАО «БИНБАНК», АО «КБ ДельтаКредит» и АО «Газпромбанк».

4. ГК «Ак Барс Девелопмент»

Группа компаний «Ак Барс Девелопмент» осуществляет свою деятельность на рынке недвижимости с 2008 года. В настоящее время компания входит в пятерку крупнейших застройщиков Казани. Сегодня в портфеле компании 58 построенных и сданных домов, что в общей сложности составляет 762 тыс. кв. метров жилой и коммерческой недвижимости.

В 2018 году к сдаче планируются дома в ЖК «Светлая долина» на улице Натана Рахлина, в ЖК «Солнечный город» и ЖК «Тулпар» на Оренбургском тракте. Ввод домов в ЖК «Казань XXI век» запланирован на 2019 год. В общей сложности жилые комплексы состоят из восьми объектов. Минимальная цена 1 кв. метра в них колеблется от 45 тыс. рублей до 54 тыс. рублей.

ГК «Ак Барс Девелопмент» имеет шесть банков-партнеров, в числе которых ПАО «АК БАРС» Банк, ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк», ООО Банк «Аверс» и АО «Россельхозбанк».

5. Группа строительных компаний «Сити Строй»

Среди вошедших в рейтинг группа строительных компаний «Сити Строй» является самой молодой — она работает на строительном рынке Татарстана с 2011 года. В ее портфеле как масштабные жилые комплексы, так и объекты точечной застройки.

В 2018 году компания планирует сдать дома в ЖК «Голливуд» на улице Гвардейской. Жилой комплекс состоит из пяти домов. В настоящее время в продаже находятся два. Минимальная цена 1 кв. метра в них начинается от 57 тыс. рублей. Окончание строительства жилого комплекса запланировано на четвертый квартал 2019 года.

Несмотря на небольшой возраст и относительно небольшой объем строительства, ГСК «Сити Строй» имеет самое большое количество банков-партнеров среди компаний, вошедших в рейтинг, — 15. В их числе ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ24», «ВТБ Банк Москвы», ПАО «АК БАРС» Банк, ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Инвестторгбанк», АО «Россельхозбанк», ООО Банк «Аверс», АО «Газпромбанк», АО «КБ ДельтаКредит», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АКИБ «АКИБАНК, ПАО «БИНБАНК» и ПAO «Промсвязьбанк».

6. Строительная компания «Грань»

Замыкающая рейтинг строительная компания «Грань» тоже родом из 1990-х — она работает на строительном рынке Татарстана с 1998 года.

В 2018 году СК «Грань» планирует завершить строительство домов в ЖК «Соловьиная роща» на Оренбургском тракте и в ЖК «Новые Горки» на улице Родины. В общей сложности два жилых комплекса включают в себя шесть объектов. Минимальная цена 1 кв. метра в них колеблется от 55 тыс. 224 рублей до 59 тыс. рублей.

Строительная компания «Грань» имеет 10 банков-партнеров. В их числе ПАО «Сбербанк», ПАО «АК БАРС» БАНК», АКИБ «АКИБАНК», АО «Россельхозбанк», ПАО «БИНБАНК», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», «ВТБ Банк Москвы», АКБ «Абсолют Банк» и АО «ТАТСОЦБАНК».