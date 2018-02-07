Без денег и жилья, но с «Татарстаном»: в Казани 26 семей стали заложниками горе-девелопера

Бизнес-леди пыталась создать строительную империю с внушающим доверие именем, но стала фигуранткой уголовного дела

26 семей мечтали жить в собственных домах в черте Казани, а получили большие проблемы, которые не могут решить до сих пор. Поверив строительной компании с солидным названием «Татарстан», они заключили договоры на возведение домов. Вложили в будущее жилище по 2—2,5 млн рублей, но выяснилось, что собственным оно стать не может. Общий ущерб, причиненный бизнес-леди клиентам, составил 53 млн рублей, приговор вынесенный Вахитовским районным судом, вступил в силу. Подробности в материале «Реального времени».

Полдома и 5 соток земли за 2 миллиона

Мечта жить в собственном доме в черте Казани обернулась судами и долгами для 26 семей. Все они поверили строительной компании с солидным названием «Татарстан». Подозрений ее учредитель и директор Елена Вараксина не вызывала, документы, которые демонстрировала покупателям, тоже, поэтому ее услуги большинство инвесторов оплачивали в размере 100%.

Как установил Вахитовский районный суд, первая клиентка у Вараксиной появилась в 2012 году. Земля в поселке Салмачи в районе улицы Липецкой приглянулась покупательнице, а Вараксина обещала там построить дом — двухэтажный таунхаус на две семьи, общей площадью 178 квадратных метров. Половину дома на 5 сотках директор оценила в 2 млн рублей. Сумму получила и начала, как считает следствие, «создавать видимость исполнения взятых на себя обязательств» — строить дом. Согласно проведенной экспертизе, строительные работы были выполнены на сумму 1,5 млн рублей.

Клиенты продолжали приходить, среди них не только люди «с улицы». Договор на строительство домов с Еленой Вараксиной заключили бухгалтер, риелтор строительной компании «Татарстан» и даже брат Вараксиной. Всем девелопер продавала квартиры в двухквартирных таунхаусах.

Как установил Вахитовский районный суд, первая клиентка у Вараксиной появилась в 2012 году. Фото Ирины Плотниковой



Как земля дольщиков оказалась в залоге у кредитной организации и в собственности Казани

Дома Вараксина действительно начала строить, притупляя бдительность покупателей, но с каждым новым клиентом объем выполненных работ уменьшался, у некоторых он до сих пор находится на уровне фундамента.

Вслед за участком в 30 соток на улице Липецкой в Салмачах, которые она впоследствии собиралась размежевать по 5 соток, Вараксина приобретает еще один участок такого же размера поблизости и начинает там продавать пока не построенные дома. Далее еще один участок — в соседнем с Салмачами поселке Вознесенское, площадью 20 соток. В общей сложности от инвесторов директор стройкомпании получила: по первому участку с кадастровым номером 16:50:270310:31 — 23,1 млн рублей (построила согласно экспертизе на 14,6 млн). По второму участку под кадастровым номером 16:50:270310:30 — 21 млн рублей (строительные работы выполнены на сумму 9,5 млн рублей). По третьему участку с кадастровым номером 16:50:270101:1097 — 9,4 млн (построила на 123,8 тыс. рублей).

Таким образом, ущерб от деятельности Вараксиной потянул на 53 млн рублей. Можно из этой суммы вычесть 35 млн, которые она все-таки потратила на строительство, если бы не одно «но». Как установил суд, стать по-настоящему собственным жилье не может. Земельные участки в Салмачах находились в залоге, а в Вознесенском на улице Бахтизина — в муниципальной собственности, по генплану там к 2025 году должна быть построена дорога.

Как долги заставили горе-риелтора стать горе-девелопером

Как выяснили следователи, Елена Варакcина в прошлом риелтор, но работа в этой сфере оказалась для нее не очень удачной: Вараксина набрала долгов и, чтобы поправить финансовое положение, решила заняться строительством. Но не имея профессионального образования, неправильно распоряжалась деньгами, не контролировала работу строителей и потерпела крах.

Деньги, которые вносили инвесторы, Вараксина частично тратила на личные нужды, в том числе на оплату старых долгов. Когда средства кончились, а «пирамида» из последующих клиентов не сформировалась, бизнес-леди заняла у ООО «АБВ-Капитал» 2 млн рублей под залог участка в Салмачах. Согласно договору ежемесячная выплата составила 180 тыс. рублей, но через полтора года платежи от Вараксиной приходить перестали.

Кстати, предпринимательница сама себя считает пострадавшей: землю ей продала некая И. Рузавина, как выяснилось в ходе судебного следствия — по подложным документам. На момент покупки бизнес-леди не знала, что по участкам проходит «красная линия». Это, кстати, подтвердила сама Рузавина, признав свою вину. Сейчас она тоже под следствием за махинации с землей.

Еще один момент — ни по одному из участков горе-девелопер не получила разрешение на строительство, но от клиентов эту информацию скрывала.

Один из клиентов в отчаянии даже обратился в исполком Казани с просьбой разрешить выкупить землю и достроить дома. Фото Романа Хасаева



Без денег, жилья и возмездия: наказание виновнице отсрочили на 13 лет

Клиенты Вараксиной пытались добиться признания договора залога с кредитной организацией ничтожным, но суд вставал не на их сторону. До сих пор идут процессы в Советском районном суде: собственники оспаривают решение о сносе своих домов, которые местная администрация считает незаконными.

Один из клиентов в отчаянии даже обратился в исполком Казани с просьбой разрешить выкупить землю и достроить дома. По словам Рената Мифтахова, он продал свое имущество и сейчас вынужден с семьей скитаться по съемным квартирам. В мэрии пострадавшему посоветовали претензии предъявлять Вараксиной, с которой он заключал договор.

Елена Вараксина в совершении преступлений не призналась, но суд посчитал ее вину доказанной. По ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») предпринимательницу приговорили к 2,5 года колонии. Впрочем, реальное наказание женщина отбывать будет совсем не скоро. Его отсрочили до достижения младшим ребенком 14 лет. Сейчас дочери Вараксиной 1,2 года. Кстати, суд над Вараксиной затянулся более чем на год из-за перерыва на роды.

Потерпевшим предстоит еще один суд — гражданский, о возмещении материального вреда.