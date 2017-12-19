«Между Ульяновской областью и Татарстаном есть участки, которые неясно, какому региону принадлежат»

Как Росреестр по Татарстану и Кадастровая палата переключились на ЕГРН

Использование беспилотников в работе государственного земельного надзора, отсутствие границ Татарстана в Едином государственном реестре недвижимости и востребованность МФЦ — вопросы, которые были подняты на расширенном заседании коллегии Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан по итогам 2017 года. С 1 января заработала новая регистрационная система недвижимости и вступил в силу федеральный закон о государственной регистрации недвижимости, которые дали государственным регистраторам дополнительный объем полномочий. Как с ними справились Управление Росреестра по РТ и филиал Федеральной кадастровой палаты по РТ — в материале «Реального времени».

Лишение кадастровых инженеров права заниматься деятельностью

С начала года начала работу новая учетно-регистрационная система недвижимости, которая добавила сотрудникам Управления Росреестра по РТ выполнение функций по кадастровому учету недвижимости. Для обратившихся обновленная система — однозначно плюс, ведь существенно сократились сроки всех действий, к тому же сведения из ЕГРН содержат как учетные данные, так и информацию о зарегистрированных правах на тот или иной объект. Но внедрение новой системы потребовало дополнительных усилий, например, по обучению кадастровому учету действующих регистраторов. Новые знания они усвоили, что показала успешная сдача экзамена. А вот с кадастровыми инженерами, от которых зависит предрегистрационная подготовка, оказалось сложнее — не все из них оказались знакомы с новыми требованиями в работе и правилами по одноименному учету.

— Напомню, кадастровые инженеры — это частные предприниматели, сотрудники коммерческих фирм, которые готовят документацию для проведения учетных действий. При этом деятельность могут осуществлять, только являясь членом саморегулируемой организации. Поэтому идет тесная работа с СРО кадастровых инженеров, для их сотрудников проводили обучающие семинары. Более того, мы ведем республиканский реестр кадастровых инженеров, чтобы население могло видеть, у кого какой результат, снизить возможные риски, — заявил руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ Азат Зяббаров.

«Мы ведем республиканский реестр кадастровых инженеров, чтобы население могло видеть, у кого какой результат, снизить возможные риски», — заявил Азат Зяббаров



По итогам контроля работы кадастровых инженеров в этом году права заниматься этой деятельностью были лишены 40 специалистов.

В этом году специалисты Росреестра по РТ выявили больше нарушений, связанных с земельным законодательством. За все время было проведено около семи тысяч проверок, которые показали более шести тысяч нарушений. Сумма штрафов превысила 25 млн рублей. При этом обнаруженные нарушения достигают почти 90%, тогда как в прошлом году их было только 80%. Азат Зяббаров связывает это с работой особенно точного спутникового геодезического оборудования.

В следующем году ведомство сделает большой упор на работу с землями, принадлежащими лесному фонду. Этот год уже показал, что необходимо устранять противоречия. Например, по итогам нынешней работы, по данным лесного реестра, площадь леса в Татарстане 1200 квадратных километров, в то время как по информации ЕГРН, это 30 тысяч лесных участков общей площадью 15,5 тыс. квадратных км. Приведение данных к единому виду, устранение ошибок предстоит на следующий год. Не исключено, что к этому привлекут беспилотники. В этом году ведомство уже подключилось к пилотному проекту по их использованию, в планах — проводить проверочные мероприятия и принимать меры наказания по данным, полученным от беспилотников.

Что касается регистрации сделок с недвижимостью, то количество зарегистрированных ипотек составило, как и в прошлом году, более 93 тысяч. Активно заключались договоры долевого участия в строительстве. По последним данным, уже зарегистрировано около 15 тысяч подобных документов, а это на 20% больше, чем в 2016 году.

В этом году специалисты Росреестра по РТ выявили больше нарушений, связанных с земельным законодательством



Изменение работы Кадастровой палаты и отсутствие границ Татарстана

Введение в работу Единого государственного реестра недвижимости сказалось на всех участниках, в том числе и на филиале «ФКП Росреестра» по РТ. Если функцию кадастрового учета передали Росреестру, то Кадастровая палата стала выполнять другие новые обязанности, например, формирование и выдачу ключей электронной подписи, подготовку договоров по сделкам с недвижимостью, проверку межевых и технических планов. Особенно большая работа в этом году была проделана по наполнению реестра границ ЕГРН. Так, в список внесли данные о границах более десяти тысяч зон с особыми условиями использования, значительную часть из них составляют охранные зоны ЛЭП. Границы же Республики Татарстан как субъекта Российской Федерации пока так и не внесены в реестр, о чем неоднократно говорили и на предыдущих коллегиях.

— На определении границ Татарстана хочу заострить особое внимание. В сентябре этого года была принята дорожная карта развития инвестиционной привлекательности регионов, один из критериев — четко обозначенные границы, которых у республики на данный момент нет. Вот, например, территории Ульяновской области и Татарстана, здесь есть участки, которые непонятно, какому субъекту принадлежат. Если кто-то ведет там хозяйственную деятельность, то неясно, как получать налоги. Для налогообложения не существует зоны. Обязанность по установлению границ —за региональными органами власти и органами местного самоуправления. Кадастровая палата только вносит эти сведения в ЕГРН, — напомнила директор филиала «ФКП Росреестра» по РТ Ленара Музафарова.

Остаются проблемы с границами населенных пунктов, в ЕГРН добавлено всего 12% от общего числа. С внесением границ муниципальных образований работа обстоит лучше — в реестре уже около 99%.

Директор филиала «ФКП Росреестра» по РТ Ленара Музафарова, будучи по совместительству директором многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ, подвела итоги работы и этой структуры. Тем более многие сотрудники Кадастровой палаты перешли на работу в МФЦ из-за сокращения численности работников первой. На данный момент через МФЦ от оплаты различных госпошлин в бюджет Татарстана поступили 569,5 млн рублей, до конца года прогнозируется 580 млн рублей. В будущем суммы, скорее всего, еще вырастут, ведь сейчас зачастую нагрузка на работников многофункциональных центров достигает 200%. А в Казани по-прежнему сохраняется проблема открытия дополнительных окон приема. Чтобы достичь 90% охвата населения, в столице республики нужно еще 70 дополнительных МФЦ.

Алексей Песошин отметил прошедшую в 2017 году перестройку учетной системы недвижимости и то, каких усилий это потребовало

— Очень много положительных отзывов об МФЦ, при этом 63% всех обращений связаны с вопросами кадастрового учета, регистрации прав. Прошу исполком Казани предоставить предложения по вопросу, рассмотреть проект, запланированный на Груздева, возможно, что-то удастся разместить там, — подвел итоги коллегии премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.



Он отметил прошедшую в 2017 году перестройку учетной системы недвижимости и то, каких усилий это потребовало. Отсутствие же границ Татарстана в ЕГРН назвал актуальной проблемой, но заострять на ней внимание не стал.