«Если есть карманник — значит это хорошее общественное пространство, если грабитель — плохое»

Московский урбанист Юрий Шередега о том, как важно создать правильную среду у дома

Фото: Олег Тихонов



В КГАСУ прошел мастер-класс московского эксперта Юрия Шередеги, начальника отдела координации благоустройства территорий Московской области, одного из финалистов конкурса реновации жилья. Озвучив тему: «Социокультурное программирование в девелоперских проектах», приглашенный спикер рассказал, как важно еще на этапе концепции продумать будущую среду жилого комплекса. Подробности — в материале «Реального времени».

«Ваша задача — заставить человека выйти на улицу»



Дом — не четыре стены квартиры, но и то, что вокруг. Пожалуй, так можно выразить главную мысль, которую пытался донести до будущих архитекторов урбанист Юрий Шередега.

Социокультурное проектирование, по его словам, — это взгляд на архитектуру с точки зрения потребителя. Эксперт привел массу ошибок при проектировании жилых комплексов. Как следствие: «Подъезд надо быстренько пробежать, двор нам не интересен». В то же время яркие цветные фасады домов хорошо смотрятся только на рекламной картинке. Жильцам они не интересны, им важнее хорошо продуманное благоустройство. Их больше волнует жизнь на уровне земли и на уровне глаз.

— Ваша задача — заставить человека выйти на улицу, из квартиры во двор. Мы называем это городская гостиная. А во дворе в любое время года хорошо — можно так организовать, вы же профессионалы, — пояснял московский гость и дальше проводил параллели.

Ваша задача — заставить человека выйти на улицу из квартиры во двор. Мы называем это городская гостиная. А во дворе в любое время года хорошо — можно так организовать, вы же профессионалы



Мол, архитекторы часто допускают распространенную ошибку, рисуя план поселка в виде ромашки. Оценить изыски смогут только птицы, а человек, живущий здесь, даже не осознает все эти красивые формы:

— И этим грешат очень многие архитекторы и девелоперы. И у этого есть обоснованные причины. Люди при покупке смотрят на генплан. Студенты или преподаватели при защите вашего проекта — также. Но на самом деле человеку плевать на эту ромашку в генплане. Ему нужно, чтобы ноги были сухие, пройти было удобно, ветер не дул, солнышко светило и пахло хорошо. Жить-то там не преподавателю и не девелоперу.

В качестве примера Юрий Шередега привел новый жилой комплекс одного из казанских застройщиков, где побывал накануне. Это несколько отдельно стоящих высоток в чистом поле с детской площадкой посередине. «Я прямо представил, как там плохо на этой площадке, как холодно и ветрено! И при этом там был ребенок. Мне было его очень жаль, но ему просто некуда было больше пойти», — упрекнул коллег архитектор и тут же привел несколько «рецептов», как этого можно было избежать, например, увеличив плотность жилья, добавив не только высотные, но и шестиэтажные корпуса, закольцевав комплекс или высадив крупномерные деревья.

К счастью, сейчас появляется новый класс заказчиков, которые требуют не архитектурных изысков, а хорошо обустроенную среду, отметил эксперт. Девелоперы это понимают и уже закладывают в своих проектах — это даже лучше продается.

Эксперт продемонстрировал весьма показательную фотографию о том, что бывает, если не делать социокультурного проектирования. На снимке — причудливый узор расходящихся тропинок, которые жильцы нового микрорайона проложили прямо по газону



«В центре Казани — хорошее пространство, но оно не запущено»



В Казани Шередега шестой раз, но только нынче смог прогуляться по городу. Эксперта поразила «абсолютная пустота на улицах» в центре. С одной стороны, пространство продумано неплохо — много магазинов и кафе. Но никого нет, и дело не в погоде. Понятно, что летом на Баумана столпотворение, но надо измерять именно такими вечерами, как сейчас, считает урбанист и приходит к выводу: сделать качественное архпространство недостаточно, его нужно еще запрограммировать.

— Это как бомба, пока в нее не положили порох, не воткнули запал, она безопасная, ею в футбол можно играть. И вот от центра Казани у меня создалось именно такое впечатление — хорошего общественного пространства, которое абсолютно не запущено, в котором нет катализаторов, которые привлекли бы людей на улицы, — подчеркнул Юрий.

Этими катализаторами может стать что угодно: спортплощадки, локальные скейтпарки, места для музыкантов или художников, фуд-корты и т. д. Москва такими пространствами перенасыщена, и поэтому там многолюдно на улицах в любую погоду и время года. Казани стоит взять пример.



Возвращаясь к разговору о среде жилой, эксперт продемонстрировал весьма показательную фотографию о том, что бывает, если не делать социокультурного проектирования. На снимке — причудливый узор расходящихся тропинок, которые жильцы нового микрорайона проложили прямо по газону. Другой пример из советского прошлого. Архитектор Анатолий Полянский перед тем как проектировать детский лагерь в Артеке, поселил здесь пионеров. Через два месяца изучил их пешеходные тропы и по этим данным создал международный комплекс пионерлагеря «Прибрежный», за архитектуру которого удостоился Государственной премии СССР. Это не значит, что нужно пригонять пионеров перед проектированием общественного пространства. Как оно заживет, можно предугадать, достаточно здравого смысла и опыта.

В первом случае люди чувствуют себя хорошо и расслаблено, они довольны и не замечают, как у них кошельки вытаскивают. А в пространстве, где орудует грабитель, темно, уныло и сыро



Карманник — хорошее пространство, грабитель — плохое



Важно продумать наперед, чем будет наполнена жизнь во дворе. Самый яркий пример из советского прошлого — это доминошные, позднее — тренажерные залы. Массу идей и сейчас можно использовать при проектировании жилого комплекса. У многих девятиэтажек один торец «глухой» — без окон. Почему бы не пристроить к нему деревянный амфитеатр? Стоит кому-то присесть, появятся «артисты». Предусмотрев даже такую нехитрую деталь, как цветочное кашпо на балконах, можно опять же «оживить» двор — кто-то из жильцов обязательно будет ухаживать за цветами. Как еще понять, насколько хорошая у вас среда у дома?

— Если есть карманник — значит это хорошее общественное пространство, а вот если грабитель — плохое. Потому что в первом случае люди чувствуют себя хорошо и расслаблено, они довольны и не замечают, как у них кошельки вытаскивают. А в пространстве, где орудует грабитель, темно, уныло и сыро, — шутит урбанист, но как говорится, в каждой шутке доля правды.

Даже просто удлинив расстояние от парковки до дома, можно создать место для встреч: «В семь вечера вы обязательно будете идти не один. Это насыщает жизнь общественного пространства. Чем больше такой жизни, тем больше безопасности». Здесь эксперт приводит и свой опыт по реновации жилья. Понятно, что для людей переселение из пятиэтажек — это стресс, даже если строить новое жилье почти там же и лучше. Поэтому москвичей из хрущевок стараются переселять подъездами: «Прямо подъезд в подъезд переселяем. Если вы привыкли по субботам просыпаться в 6 утра под звуки соседского перфоратора, чтобы и дальше не лишать вас этого счастья». Хорошей основой для активной жизни общественного пространства может стать и двор без машин. Сейчас этот формат особенно популярен у покупателей жилья.

1 / 17 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов