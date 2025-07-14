Артур Шангараев: «Важно задавать тренды»

Топ-менеджер казанской компании прошел в полуфинал престижного конкурса

Фото: предоставлено Артуром Шангараевым

Директор по развитию казанской девелоперской компании «Авторы» Артур Шангараев прошел в полуфинал V Всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Он вошел в число 300 лучших (по мнению жюри) топ-менеджеров в российском строительстве из 23,5 тысячи претендентов.

«Строительная отрасль стремительно меняется»

По результатам двух отборочных этапов в конкурсе определили 300 лучших участников. Всего за выход в полуфинал боролись более 23,5 тыс. претендентов из 54 регионов России. Конкурс стал международным, в нем участвовали представители Сербии, Турции, Египта.

Артур Шангараев — опытный руководитель, имеющий многолетний опыт работы в девелопменте коммерческой и жилой недвижимости. В настоящий момент в компании «Авторы» он отвечает за поиск, анализ и подписание земельных участков, пригодных для строительства жилья, на самом динамичном и конкурентном рынке девелопмента.

предоставлено Артуром Шангараевым

В беседе с «Реальным временем» Артур Шангараев отметил, что конкурсы — прекрасная возможность проверить себя. А участие в конкурсе «Лидеры строительной отрасли», по его мнению, открывает перед профессионалами возможности для роста профессионализма, компетенций и лидерских качеств. Конкурс позволяет не только объективно оценить свой уровень, но и выявить зоны роста, заявить о себе в профессиональном сообществе и сделать шаг к новым карьерным высотам.

Специалист также подчеркнул, что участие в «Лидерах строительной отрасли» — не только личный вызов, но и возможность внести вклад в развитие сферы.

«Строительная отрасль стремительно меняется: появляются новые технологии, растут требования к экологичности и энергоэффективности проектов, усиливается конкуренция. Важно не только идти в ногу со временем, но и задавать тренды. Этот конкурс — площадка для обмена опытом, поиска партнеров и вдохновения», — рассказал он.

Для компании «Авторы» успех ее директора по развитию — подтверждение высокого уровня команды и стратегического видения бизнеса. Компания продолжает развиваться на рынке Казани, реализуя проекты, сочетающие современный дизайн, комфорт и продуманную инфраструктуру.

Конкурс выявит тех, кто изменит отрасль

«Лидеры строительной отрасли» — открытый Всероссийский конкурс управленцев, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня. Конкурс призван содействовать выявлению перспективных управленцев и получению ими новых знаний, навыков и практического опыта. Он проводится Всероссийским центром национальной строительной политики, при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов.

Полуфинал конкурса проходит с 20 июня по 15 июля. В его рамках проводятся стратегические сессии, тренинги и мастер-классы с ведущими российскими экспертами. По итогам всех трех этапов будут определены 200 финалистов, которые примут участие в очном финале.

предоставлено Артуром Шангараевым

Очный финал конкурса пройдет в Ярославле 7—10 августа. Он будет включать групповые и индивидуальные оценочные мероприятия, а также форсайт-сессии с участием ключевых представителей строительной отрасли России и торжественное награждение победителей.

Победители V Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» войдут в отраслевой управленческий кадровый резерв, получат возможность реализовать свои проекты при поддержке крупных компаний.

Реклама. ИП Шангараев А.Ф.