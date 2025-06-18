Генконструктор УЗГА Николай Долженков: ударные БПЛА изменили военные действия в небе

Руководство УЗГА изложило в Казани новые подходы к созданию беспилотников

Фото: Артем Дергунов

Крупнейшие мировые державы — США, Китай, Турция и даже ОАЭ — включились в гонку по созданию ударных БПЛА. «США открыли в прошлом году новую госпрограмму стоимостью $10 млрд по массовому выпуску боевой техники, а за статус победителя готовы побороться высокотехнологичная Anduril Technologies и General Atomics», — рассказал генеральный конструктор УЗГА Николай Долженков о смене тренда в ведении боевых действий. На Международной конференции «Аналитическая механика, устойчивость и управление», посвященной памяти создателя КАИ Николая Четаева, по-новому взглянули на отечественную авиацию. «Уже не все будет зависеть от «железа» — ее будущее определит программное обеспечение», — считает Долженков.

Беспилотная авиация обгонит пилотируемую?

«Четаевские чтения» с участием ученых и практиков отечественного авиастроения отличились на этот раз выступлениями трансформаторов и визионеров. 2025-й оказался, может быть, не самым плодотворным с точки зрения выпуска гражданских воздушных судов, но зато есть заметные прорывы в беспилотной авиации. В каком направлении быстрее будет двигаться авиастроение — в пилотируемом или беспилотном? Чему отдают приоритет в мире?

Сквозь эту призму на будущее авиации взглянул генеральный конструктор УЗГА и создатель БПЛА большой продолжительности полета «Орион» Николай Долженков. Он впервые приехал в Казань на XII Международную конференцию «Аналитическая механика, устойчивость и управление» имени отечественного механика и математика и одного из создателей Казанского авиационного института (КАИ) — Николая Четаева. Об особом статусе научного события говорил тот факт, что организаторами выступили не только Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ), к нему присоединились Академия наук Татарстана и Казанский федеральный университет.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов в приветственном слове подчеркнул важность интеграции вузов. «На примере этой конференции видно, как формируется уникальное междисциплинарное пространство для достижения прикладных решений в области механики, теории управления и цифровых технологий», — отметил он. По его словам, технологии из области механики востребованы в разных областях производства — от энергетики до нефтяной промышленности и цифровой индустрии. С их помощью проводятся виртуальные испытания, прогнозируется износ оборудования и оптимизируют процессы в реальном секторе экономики.

Зачем Lockheed Martin сокращает выпуск боевой авиации? Дорого

Николай Долженков сосредоточился на болевых точках мирового авиастроения. Главное, что может тормозить рост производства военных воздушных судов, — это неумолимое удорожание их стоимости. Шаг роста — сразу в 10 раз, и это не предел. «К 2054 году весь оборонный бюджет США уйдет на покупку единственного самолета, и его будут делить ВВС и ВМФ на 3,5 дня», — процитировал докладчик недавнее высказывание главы Lockheed Martin Corporation в отношении перспективы. И добавил, что в високосный год «один лишний день достанется «корпусу морской пехоты». Эта американская военно-промышленная корпорация специализируется на выпуске авиационной и авиакосмической техники в течение нескольких десятилетий, но и ее затронул ценовой вызов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Угроза единичного выпуска боевой техники не шутка, а настоящий реалистичный прогноз от одного из мировых лидеров в производстве военной техники, считает Николай Долженков. Грядущее сокращение связано с ростом технологических сложностей, что приводит к удорожанию стоимости. «Если раньше стоимость ударного самолета Falcon-16 варьировалась в диапазоне от $20 до $70 млн, то обновленная версия F-22 Raptor уже стоит $350 млн», — сообщил он. По его словам, американские ВВС продолжают эксплуатировать недорогие Falcon-16, которых насчитывается в парке около 1 200 единиц. При этом наращивать закупки современных ударных самолетов планируется аккуратно. Lockheed Martin Corporation сейчас разрабатывает самолет шестого поколения F-47 NGAD, чья стоимость может достигнуть $375 млн. Из-за высокой цены закупки планируются в количестве 200 единиц, уточнил спикер.

Одноразовые и расходуемые БПЛА: что лучше?

Выход из «ценовой ловушки» рассматривается в переходе на широкое применение тяжелых БПЛА, которые обойдутся армии значительно дешевле, чем пилотируемая техника. По этой причине идет взрывообразное развитие сегмента, особенно в КНР, Турции, Индии и ОАЭ, отметил Долженков. США объявили конкурс по выбору типовой модели боевого беспилотника, а победитель получил гособоронзаказ на массовое производство. Власти утвердили расходы на финансирование поставок БПЛА в сумме $10 млрд.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Исходные прототипы не отличаются высокой скоростью и дальностью полета, их характеристики близки к нынешним стандартам. Почему? ВВС собирается использовать их иначе, чем пилотируемую авиацию. «Эффективность достигается не за счет скорости, а за счет массовости использования групповых полетов, литерности исполнения и автономности», — пояснил Долженков. По его словам, БПЛА будут делиться на три типа: одноразовые, которые выполняют задачу и «погибают», высокотехнологичные (дорогие) и «расходуемые». «Эти БПЛА способны решать любые задачи по приемлемой цене потери. Их цена — цифра с тремя нулями, а ставка делается на групповое использование систем и автономность», — отметил он.

Кроме того, в боевых условиях страшны не только потери самолетов, а гибель пилотов. «Подготовка пилотов — долгий и сложный процесс, его нельзя реализовать в боевых условиях. Раньше на подготовку летчиков тратили три месяца, а сейчас — пять-шесть лет, и он не является асом. Поэтому управлять БПЛА — значит сохранить боевой состав», — подчеркнул он преимущество.

Можно ли «убрать» военную приемку

По этой модели разрабатываются БПЛА в структуре Уральского завода гражданской авиации, уточнил позднее Николай Долженков в разговоре с журналистами, то есть изначально закладываются потери в бою в размере 20% от вылетевших машин. Он считает необходимым внедрять в конвейерную сборку новые подходы. «Сейчас комплектующие изделия для военного самолета проходят военную приемку. Это все усложняет. А здесь предлагается использовать коммерческие с большой сетью поставщиков, что позволит удешевить и нарастить темп производства», — предложил он в порядке обсуждения.

взята из телеграм-канала УЗГА

БПЛА необходимы для «вскрытия» ПВО, организации летных коридоров перед вылетом боевых самолетов. «Уже не все будет зависеть от «железа» — будущее определит программное обеспечение», — заявил генконструктор УЗГА в завершение речи. Выступление оказалось настолько убедительным, что вопросов из зала не последовало. Его полностью выслушал Рифкат Минниханов, после чего решился покинуть заседание. В перерыве Николай Долженков оставил студентам памятную запись на стене КАИ.