Как объекты коммерческой недвижимости из дерева завоевывают Россию

Краткий обзор, комментарии экспертов и 5 примеров успешных коммерческих проектов из дерева

Ресторан «Рыба на даче» (Санкт-Петербург). Фото: предоставлено компанией "АРХИВУД"

Коммерческие объекты и даже небоскребы из дерева

Практика использования дерева в строительстве коммерческих объектов дошла и до России. В жилой застройке его используют сейчас едва ли не в половине загородных проектов в России. Но с годами постепенно формируется понимание: дерево может стать основой для строительства не только частного дома, но и успешно функционирующего коммерческого объекта.

Архитектор, дизайнер Ангелина Бородкина из Казани выражает свое мнение:

— Я думаю, что это не тренд, но постоянное параллельное течение в архитектуре. Если говорить про российский опыт использования деревянной архитектуры в коммерции, то это в первую очередь все, что связано с загородной историей — базы отдыха, избинги и т.п. Прекрасный тренд деревянной коммерческой недвижимости — это небольшие архитектурные объемы в парках, заповедниках: кафе, лектории, с/у и прочие постройки общественного назначения (например, на недавно благоустроенных Голубых озерах).

Директор по развитию компании АРХИВУД Виталий Горелов верит в перспективы развития деревянной архитектуры:

— Если 5—7 лет назад мы в основном строили из бруса, импортируя из Финляндии комплекты домов HONKA, то в настоящее время мы существенно расширили спектр своих предложений. Во-первых, мы перенесли все производство в Россию, использовав свой тридцатилетний опыт сотрудничества с компанией Honkarakenne. А во-вторых, мы стали применять больше различных конструктивных решений с применением дерева — от традиционного бруса, до безусадочных перекрестно-клееных материалов и большепролетных гнутоклееных конструкций. Мы видим новые тренды — большие площади остекления, просторные помещения, сочетания различных материалов, нестандартные архитектурные решения. Все больше коммерческих объектов из дерева ассоциируются с премиум-классом. Дерево — это новая роскошь. Заметно меняется стилистика того, что хотят наши клиенты, но современные технологии позволяют реализовать любые самые смелые задумки архитекторов.

За рубежом — в США, Финляндии, Канаде, Австрии — уже можно встретить небоскребы из дерева. Самое высокое деревянное здание в мире — башня Ascent в Милуоки (США): 86,6 метра, 25 этажей. Оно возведено из клееного бруса и CLT-панелей, в нем есть и коммерческие помещения, и жилые квартиры. Из кросс-ламинированной пожароустойчивой древесины построен 18-этажный дом высотой 85,4 метра в норвежском Бруммундалле. В нем есть квартиры, гостиница, ресторан и офисные помещения. Еще один знаковый проект построен в Австрии: 84-метровый 24-этажный небоскреб HoHo Wien радует жителей Вены уже несколько лет.

84-метровый 24-этажный деревянный небоскреб HoHo Wien радует жителей Вены уже несколько лет. скриншот с сайта Яндекс.карты

А что у нас? С 2020 года в России разрабатываются нормативы строительства, в соответствии с которыми деревянные многоэтажки могут появиться и в России, доработка регуляторики ожидается уже в текущем, 2025 году. Некоторые вопросы отрабатываются в лаборатории Центрального НИИ строительных конструкций. Методика расчета многоэтажек с учетом ветровых и сейсмических воздействий уже сформирована.

Дома из дерева высотой до 28 метров можно строить в России и сегодня, но внешне такое здание не будет выглядеть как деревянное: из-за пожарных норм все, что выше трех этажей, должно быть обшито негорючими материалами и снаружи, и изнутри.

Не только благоустройство и парки: «За 20 лет возникло множество трендов, новых имен»

Впрочем, коммерческие объекты, построенные из дерева, как уже было сказано выше, один за другим появляются и в России. При этом не стоит думать, что деревянная архитектура — это только фолк и этника, как мы привыкли думать. Например, архитектурный критик Дмитрий Фесенко рассказывает:

— За последние 20 лет возникло множество трендов, новых имен. Архитектурные премии, такие как АРХИWOOD, которые объединяют профессионалов и развивают деревянную архитектуру. Есть и непоколебимые фигуры — Тотан Кузембаев, Николай Белоусов, Владислав Савинкин. Наряду с Кузембаевым с его проговариванием конструктивистских идей на языке дерева и Белоусовым, который поразительным образом совмещает рубленость, бревенчатость русского зодчества с пространственным дыханием больших стеклянных поверхностей, постоянно «выныривают» молодые архитекторы, в том числе из регионов.

Не стоит думать, что деревянная архитектура — это только фолк и этника, как мы привыкли думать. предоставлено компанией "АРХИВУД"

Казанский архитектор и дизайнер Ангелина Бородкина тоже отмечает вклад Тотана Кузенбаева в развитие общественной деревянной архитектуры, но отмечает и другие интересные проекты в этой области:

— Одним из столпов современной деревянной архитектуры в России является Тотан Кузенбаев. Он один из первых, кто перезапустил коммерческое использование деревянной архитектуры в России. Еще один прекрасный пример использования дерева в коммерческой недвижимости — гольф-клуб Сколково по проекту Шигеру Бана. Также стоит отметить тренд, не дошедший пока до Татарстана, но очень набирающий популярность в русских городах, — реставрация деревянного архитектурного наследия с дальнейшим его современным приспособлением: Суздаль («Суздаль дом»), Плес (где, кстати, и был придуман термин «избинг»). Совершенно роскошный пример реставрации и дальнейшего приспособления под бутик-отель — «Терем Асташово» в Костромской области. Еще мне очень нравится питерское бюро ЗОВ.architect, у них отлично получается переосмыслить деревянную архитектуру, сохранить культурный код места проектирования и при этом сделать проект экстремально современным.

Ангелина Бородкина: «У бюро ЗОВ.architect отлично получается переосмыслить деревянную архитектуру и сделать проект экстремально современным». скриншот с сайта Яндекс.карты

Примеры коммерческих и общественных проектов из дерева в России

В Татарстане коммерческие объекты из дерева строятся уже давно — но те из них, что находятся в черте города, особенно в исторической его части, по большей части отыгрывают как раз-таки идею этнического архитектурного наследия: взять комплексы «Туган авылым» и реставрированные пространства старинных деревянных особняков в Старо-Татарской слободе. Есть в нашем городе и уникальные исторические пространства, воссозданные с самого фундамента из дерева уже в современности и несущие важную коммерческую нагрузку. Так, дом Аксенова на улице Карла Маркса — это ресторан, музей и мини-отель, а красочный дом Сафы Бахтеева на Тукая служит не только вечной декорацией для красочных фотосъемок, но и успешно функционирует как комплекс арендных офисов.

А где еще в России интересные и, главное, успешные деревянные проекты коммерческой недвижимости? Перечислим лишь несколько из них.

Ресторан «Пристань» в Демино (Ярославская область) — одна из первых масштабных общественных деревянных коммерческих построек в современной России. Воплотила ее группа компаний АРХИВУД/HONKA. Он сделан в духе «купеческой архитектуры», здание вписано в окружающую среднерусскую природу. Здесь создается атмосфера ресторана царской эпохи, эффект парения над водой, но одновременно подчеркнута и технологичность современной архитектуры.

Общественный центр культурно-рекреационного кластера «Алтын Дага» в Билярске (Татарстан), в основе архитектуры которого — образы древней Булгарии и традиционные татарские орнаменты. «Алтын Дага» раскрывает Билярск как памятник истории, культуры, археологии, место паломничества мусульман, христиан и язычников. Все архитектурные объекты здесь возведены из дерева на стальном каркасе. Автор проекта — группа «8 линий).

Все архитектурные объекты общественного центра кластера «Алтын Дага» спроектированы из дерева на стальном каркасе. предоставлено Институтом развития городов Татарстана

СПА-комплекс AALTO (Ленинградская область, коттеджный комплекс Honka Family Club). Спортивно-оздоровительный комплекс из клееного бруса продуман в скандинавской тематике. Здесь панорамное остекление большой площади, верхний свет, причем технологичность современных деревянных материалов позволяет без вреда для стен располагать в таких домах не только тренажерные залы, но и бассейны, бани, сауны. Создатель проекта — компания «Росса Ракенне СПб» (бренды АРХИВУД/HONKA).

Отель «Игора. Времена года» (Ленинградская область) — модернистский комплекс с лаконичными формами, прямыми линиями, строгими анфиладами и будто бы «рублеными» по линейке лестницами. Здесь перекликаются финский функционализм и советский модернизм. Все номера видовые, а разместить в отеле можно до 200 человек (поэтому архитекторы из Rhizome сгруппировали модули в четыре корпуса, каждый из которых изгибается так, чтобы панорамные окна номеров выходили на лес).

Комплекс апартаментов Repino Club (Ленинградская область, Репино). Комплекс из 14 сблокированных домов из клееного бруса, в каждом от 3 до 8 апартаментов, и 4 здания со сдвоенными апартаментами. Это один из множества примеров деревянной отельной архитектуры, которая развивается в России сегодня довольно широко. Авторы проекта — компания «Росса Ракенне СПб» (АРХИВУД/HONKA).

Комплекс апартаментов Repino Club (Ленинградская область, Репино). предоставлено компанией "АРХИВУД"