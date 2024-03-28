«Выплеснулось большое количество заявок, цены выросли»: как идет догазификация

В Татарстане стоимость подключения перевалила за 120 тысяч рублей, а льготникам обещают с лета переводить субсидии в 100 тысяч рублей заранее

Фото: Максим Платонов

После объявления бессрочной «путинской» программы социальной догазификации правительство Татарстана утвердило новый план с повышенными обязательствами — до 24 тысяч вместо прежних 18 тысяч домов. Татарстанский оператор «Газпром трансгаз Казань» столкнулся с валом заявок: жители республики подали 28 тысяч обращений, что в 1,5 раза больше, чем за все 3 года с момента старта федеральной программы. И их станет больше — Минтруд РТ решил устранить препоны для получателей льготных субсидий. С лета они смогут получать 100 тысяч рублей до начала работ по подключению к газу, а не после окончания.

План подключения к газу увеличили до 23,7 тысячи домовладений



Президентская программа социальной догазификации после 3 лет медленного хода в Татарстане получила новый импульс к жизни. В этом году интерес к ней проявили более 28 тысяч частных домовладельцев республики, что в полтора раза больше, чем за все время действия федеральной программы догазификации. Об этом сообщил заместитель гендиректора по производству «Газпром трансгаз Казань» Михаил Фролов на пресс-конференции в Казани.

Для сравнения он привел итоги социальной догазификации с момента старта «путинской» программы в Татарстане. По его словам, за 3 года ее действия в республике газифицировали всего 18 тысяч домов, израсходовав на эти цели около 6 млрд рублей. В схожих параметрах — от 16 до 20 тысяч исполненных договоров — завершилась «трехлетка» социальной догазификации и в других регионах Поволжья (к примеру, в Нижегородской области исполнили 16,5 тысячи договоров). Судя по всему, «газпромовские лимиты» до регионов доводились примерно поровну.

По словам Михаила Фролова, за 3 года в республике газифицировали всего 18 тысяч домов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако в этом году большой наплыв желающих заставил пересмотреть параметры программы социальной догазификации в Татарстане. Как сообщил замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев, в этом году план-график подключения к газу увеличили до 23,7 тысячи частных домовладений (Минпромторг РТ отвечает за ход реализации программы социальной догазификации, — прим. ред.). Понятно, что увеличение годового плана автоматически влечет за собой рост расходов, но сумел ли Минпромторг РТ добиться «индексации» бюджета газификации на 2024 год, осталось неясным. Марат Минибаев не стал говорить об этом щекотливом моменте. Поясним, что около 60% расходов на проведение догазификации в регионах покрывается деньгами Единого федерального оператора программы (структура «Газпрома»), а оставшаяся часть — за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, который платят промышленные потребители. Исходя из плана в 23,7 тысячи домовладений, Татарстану потребуется как минимум 10—12 млрд рублей, или в 2 раза больше, чем в предыдущие годы, полагают эксперты. Готов ли «Межрегионгаз» подкинуть больше денег?

18 тысяч домов за 3 года социальной догазификации

Трехлетнюю программу социальной догазификации в Минпромторге РТ считают выполненной. Уровень выполнения составляет 77%, что выше, чем по стране, отметил замгендиректора по производству «Газпром трансгаз Казань» Михаил Фролов. Изначально ее сверстали из расчета 18 тысяч домовладений и земельных участков, которые подлежат догазификации, добавил Марат Минибаев. Ежегодно под региональную программу попадало 9—10 тысяч домовладений, но финансирование поступало неравномерно. По словам Марата Минибаева, если в первый год действия программы бюджет составил 3,6 млрд рублей, то в прошлом году добавили 2 млрд рублей: «В 2021 году 2,3 млрд выделил единый оператор газификации «Газпром Межрегионгаз» (дочерняя компания «Газпрома»), а оставшиеся свыше 1 млрд рублей — это спецнадбавка». В прошлом году добавили 2 млрд рублей. Одним словом, за 3 года по региональной программе израсходовали 6 млрд рублей, уточнил Марат Минибаев.

За 3 года по региональной программе догазификации израсходовали 6 млрд рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как собираются справляться с валом заявок на догазификацию в этом году? Как сообщил Михаил Фролов, с жителями республики уже заключено 26 тысяч договоров. Особых проблем с подключением к газу татарстанский оператор не предвидит. По словам Михаила Фролова, в настоящее время распределительные сети газоснабжения доведены до границ земельных участков для 23 тысяч домов, а значит, осталось провести работы только внутри владений. Осталось около 5 тысяч абонентов, до границ которых газопроводы подвели, но нет необходимого оборудования для подачи газа по распределительным сетям.

Ни шатко ни валко

Программа социальной догазификации развивается по республике неравномерно. По словам Михаила Фролова, наиболее активно она проходит в Новошешминском, Апастовском и Дрожжановском районах, где уровень газификации составил 95%. «Это значит, мы подвели газопровод, внутри сети все готово и подключились», — сказал Михаил Фролов. Медленнее дело идет в Нижнекамском, Елабужском и Верхнеуслонском районах. Там уровень подключения составил 58—64%, т.е. каждый второй домовладелец готов платить за подключение к газопроводу.

Конкретную причину пробуксовки он назвать не смог. «Причины бывают разные: это зависит от работы администрации, от финансовой составляющей и зависит от того, насколько (газ) необходим людям. Где дом является основным местом жительства, то уровень выше, а где — вторичным, например дом достался по наследству, то владельцы не торопятся», — рассуждает Михаил Фролов.

«Кто больше понравится, с тем и заключают»

Из-за ажиотажного спроса на газ стоимость подключения в границах участка перевалила за 100 до 120 тысяч рублей. По словам Михаила Фролова, частные подрядчики (те, кто проектирует и прокладывает газовые сети внутри дома) работают независимо от регионального оператора, не регистрируются и свободны устанавливать расценки. «Собственник дома волен сам выбирать себе подрядчика. Это свободный рынок, их деятельность не регулируется. Кто больше ему понравится, с тем и заключает договор», — изложил позицию замгендиректора «Газпром трансгаз Казань».

Из-за ажиотажного спроса на газ стоимость подключения в границах участка перевалила за 100—120 тысяч рублей. Шакирова Галия / realnoevremya.ru

Тут его дипломатично поправил замминистра промышленности и торговли РТ: «Но это не значит, что они работают самовольно, — подключился он. — Есть поручение отслеживать их цены, этим занимается УФАС по РТ», — заверил он. Но признал, что цены у частных подрядчиков поднялись и перевалили за 100—120 тысяч рублей. «Выплеснулось большое количество заявок, цены выросли», — пояснил он.

Льготникам раздадут по 100 тысяч заранее

Однако самую важную новость на пресс-конференции озвучила замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева. Она сообщила, что льготники смогут получать субсидию в 100 тысяч рублей на подключение к газу еще до начала производства работ, а не после их завершения, как происходит сейчас. Соответствующий проект постановления Кабмина РТ готов и проходит экспертизу, добавила она.

В чем смысл новации? Дело в том, что большинству льготников приходится долго копить эту сумму, чтобы заключить договор с частным подрядчиком, а затем предъявлять документы в Минтруд РТ для получения компенсации. Далеко не все хотят связываться с волокитой, а кто-то не верит, что сможет получить деньги от государства. С изменением механизма выплаты субсидии желающих подключиться к газу среди многодетных, инвалидов и малоимущих станет явно больше. Ожидается, что новые правила предоставления субсидии в 100 тысяч рублей заработают к лету. Всего с начала программы субсидию получили свыше 2 300 жителей республики (ежегодно бюджет выделяет на эти цели 100 млн рублей). Компенсации и субсидии положены 19 категориям граждан: инвалидам, многодетным и малоимущим семьям и другим. Компенсируют расходы на подключение газа в пределах границ участка.

Программа социальной газификации домовладений граждан стала бессрочной с марта 2023 года. Уровень газификации в России составляет 73%. В этом году Владимир Путин во время послания Федеральному собранию призвал включить в программу социальной газификации садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ). Текущие условия программы социальной газификации предусматривают бесплатное проведение сети до границ СНТ. Далее жители должны самостоятельно проводить сети до своих участков.