9 вопросов о том, как заработать на продуктовой франшизе

Разбираем, как открыть собственное дело с помощью федерального партнера на примере сети продуктовых магазинов-кафе «Жизньмарт»

Фото: Ишмухаметов Руслан

В середине марта в Казани открывается первый «Жизньмарт». В России работают уже 265 магазинов этой сети, до конца 2024 года планируется открыть еще более 600 точек в разных городах страны. Ее основатель Иван Зайченко уже давал нашему изданию большое интервью. Как обстоит дело сейчас, каковы преимущества работы по франшизе, как открыть собственный магазин при минимальных трудозатратах и при полной поддержке управляющей компании — разъясняющий материал «Реального времени» в вопросах и ответах.

Что такое «Жизньмарт»?

«Жизньмарт» — это сеть магазинов-кафе, где можно купить готовую еду, продукты, выпить кофе и поесть в зоне кафе. Каждое такое заведение представляет собой симбиоз кафе и продовольственного магазина. «Жизньмарт» делятся на два формата:

большой, площадью от 100 до 200 кв. м. Здесь одновременно реализуются 5 форматов работы: широкий ассортимент продуктов и товаров для дома, сервис доставки, готовая еда, зона кафе и кофейня, самовывоз.

мини-формат, площадью от 20 кв. м. Предлагается готовая еда, зона кафе, самовывоз.



«Жизньмарт» родился в Екатеринбурге. Сеть работает по франшизе: сегодня в России открыты уже 265 магазинов в 9 регионах России. Совсем скоро откроются первые два магазина в Казани — на улицах Пушкина и Мавлютова. Всего же в планах у компании запустить по франшизе 12 магазинов в столице Татарстана до конца 2024 года.

В чем отличие от обычных продовольственных сетей?

От обычного магазина «Жизньмарт» отличается оборудованной зоной кафе в дополнение к витринам и особой концепцией работы. Здесь варят кофе ресторанного уровня (за качеством сырья внимательно следит управляющая компания), посетителям бесплатно доступны питьевая вода, wi-fi, лед и даже пледы (для этого совершенно необязательно делать покупку).

Здесь варят кофе ресторанного уровня (за качеством сырья внимательно следит управляющая компания) предоставлено пресс-службой «Жизньмарт»

Сеть позиционируется как место, где можно купить качественную и вкусную еду с чистым составом. Магазины направлены на максимально быструю покупку. Поэтому на полке нет привычного «развала» из одинаковых продуктов от 10 разных производителей, сюда отбирается только один продукт в каждой категории. А чтобы дополнительно ускорить процесс покупки, в магазинах установлены кассы самообслуживания: человек сам пробивает свой товар и не стоит в утомительных очередях.

По какому принципу отбираются продукты?

97% продуктов продается под собственной торговой маркой «Жизньмарт». Упор на полке делается на чистоту состава и качество. Особенный упор делается на продукты категории «фреш»: отработана технология поставок, позволяющая хорошо работать с товарами, срок годности которых составляет 1—3 дня. Это значит, что в составе таких продуктов будет минимум искусственных добавок и консервантов.

97% продуктов продается под собственной торговой маркой «Жизньмарт». Упор на полке делается на чистоту состава и качество

Выбор делается максимально внимательно и бескомпромиссно: по ингредиентному составу, технологии производства, органолептическим свойствам. В сети разработана специальная цветовая матрица, которой маркируются продукты по наличию в них тех или иных добавок и ингредиентов. Зеленым цветом помечаются полезные компоненты, желтым — добавки с нейтральным влиянием на организм, красным — вредные для здоровья вещества. В соответствии с этой матрицей отбираются продукты на полку. В магазине представлено много продуктов от местных производителей.

Предприниматель Сергей Махов, который в середине марта откроет первый «Жизньмарт» в Казани, рассказывает:

— Мы как франчайзи можем влиять на этот выбор, предлагая продукцию тех или иных поставщиков. Но на старте всю торговую матрицу формирует для нас коммерческий отдел управляющей компании. Чтобы обеспечить локализацию бизнеса в Татарстане, они приезжают сюда сами и проводят встречи с потенциальными поставщиками, налаживают с ними работу, прорабатывают ассортимент. Это касается и продовольствия, и, например, кофе. Очень строго смотрят за тем, что мы будем продавать, а вы — кушать.

Готовой еды и выпечки в магазине — около 50% от общего количества SKU (уникальных товарных позиций).

Получается, «Жизньмарт» — это своеобразный доработанный формат советской кулинарии?

Не совсем так. Во-первых, половина ассортимента — все-таки не готовая еда, а продукты, которые вы поставите на полку в своем холодильнике или в шкафчике для бакалеи.

В-третьих, зона кафе в «Жизньмарте» оборудована уютно, так, чтобы гостю хотелось проводить здесь время

Во-вторых, все готовые блюда и выпечка, которые предлагаются в «Жизньмарте», произведены по унифицированной технологии, качество изготовления контролируется управляющей компанией. Это не noname, а продукция бренда, который очень дорожит своей репутацией.

В-третьих, зона кафе в «Жизньмарте» оборудована уютно, так, чтобы гостю хотелось проводить здесь время. К его услугам — современная мебель, удобно оборудованные санитарные зоны, расслабляющая атмосфера с комфортными саундтреками.

Почему я должен заинтересоваться именно этой франшизой? Продуктовых сетей в России множество, стоит ли вкладываться еще в одну?

Есть несколько ключевых преимуществ именно этой франшизы. Перечислим их вкратце.

За счет того, что в магазине объединяются три сегмента бизнеса (магазин, кафе и доставка), просадка в одном из них компенсируется за счет остальных. Это устойчивый бизнес.

Отсутствие перебоев с поставками благодаря распределительным центрам во многих регионах, IT-системе и наличию продукции от местных поставщиков.



Полноценное партнерство с управляющей компанией: вас проведут по всем ступеням открытия магазина, предоставят всестороннюю поддержку. Придумывать ничего не придется: вы заходите в бизнес, который каждый день доказывает свою эффективность и в котором вся механика уже разработана.



ИТ-система — все процессы автоматизированы, начиная от закупок и заканчивая мониторингом ежедневной работы магазина, вплоть до индекса счастья сотрудников. Франчайзи получает полноценную аналитику, в которой в режиме реального времени видит свои сильные стороны и моменты, где нужно «поднажать».



Успешность разворачивания бизнеса: за 5 лет формат доказал свою жизнеспособность и развивается со скоростью нескольких сотен магазинов в год. Компания ежемесячно делится публичной отчетностью в социальных сетях. Каждый желающий может изучить выручку отдельного магазина.

Сергей Махов, один из казанских франчайзи, который в середине марта открывает магазин на Пушкина, 21, рассказывает, почему выбрал именно этот формат бизнеса и именно эту франшизу:

— У меня большой опыт ведения бизнес-проектов в разных регионах России. В их числе была и продовольственная розница, и общепит. Присмотреться к «Жизньмарту» мне посоветовал друг: он часто бывает в Екатеринбурге, и ему очень понравились эти магазины-кафе. Он и продукты там покупает, и обедает нередко — и сам доволен, и семья. Он встретился с Иваном Зайченко (основателем франшизы), увидел, как динамично сеть развивается. Кстати, у компании открыты данные по выручке в магазинах сети, поэтому все можно посмотреть чуть ли не в режиме реального времени. В итоге этот друг предложил мне открыть совместный бизнес — магазин «Жизньмарт» в Казани. Мы изучили условия, оценили перспективы — и решили попробовать.

Сергей Махов, один из казанских франчайзи, который в середине марта открывает магазин на Пушкина, 21

Что предоставит мне управляющая компания?

Подписав договор франшизы большого формата, вы получите:

полную концепцию магазина;

помощь в подборе помещения, разработанный дизайн-проект с четким брендбуком, сопровождение стройки;



торговую матрицу. Коммуникацию с поставщиками берет на себя управляющая компания;



полный пакет документов для полноценной работы (стандарты, инструкции, гайды, бизнес-процессы);



стартовое обучение (и вас, и сотрудников);



сайт и мобильное приложение для заказа доставки;



ИТ-систему, которая автоматизирует рутинные процессы;



маркетинговую поддержку, чтобы создать поток постоянных клиентов;



полноценную юридическую поддержку.



Чтобы бизнес развивался «без сюрпризов» и шел по задуманной траектории, управляющая компания следит за каждым этапом запуска.

— Управляющая компания требовательно подходит к работе с нами. Мы прошли обучение, идем четко по разработанному плану, по жесткому брендбуку. Четко должны будем выполнять правила по расстановке. Регулируется все, вплоть до того, какие фильтры и краны для воды использовать. Они очень помогают: разрабатывают проект ремонта и отделки помещения, составляют матрицу оборудования, по которой мы его закупаем. На днях из Екатеринбурга приезжает стартап-команда, которая будет контролировать запуск магазина и побудет с нами еще некоторое время. У них свое программное обеспечение, они на первых порах помогут нам научиться с ним работать. Здесь все автоматизировано: и закуп, и списание, и складские программы, и остальные операции — и нам с этим всем помогут, — рассказывает Сергей Махов.

Сколько стоит открыть магазин «Жизньмарт» по франшизе и каков размер роялти?

Франшиза на открытие магазина «Жизньмарт» большого формата с экспресс-доставкой стоит 1,5 млн рублей. В запуск потребуется инвестировать от 10 до 16 млн рублей, включая стройку и стартовую работу точки. Роялти составляют от 5% ежемесячно.

Каковы сроки окупаемости и сколько я смогу зарабатывать?

С момента заключения договора до открытия магазина большого формата проходит в среднем 150 дней. Расчетный срок окупаемости в первом случае составит 36 месяцев, согласно финансовой модели. Однако в среднем можно уложиться в 21 месяц. Средний срок выхода на точку безубыточности составляет 3 месяца.

С момента заключения договора до открытия магазина большого формата проходит в среднем 150 дней

Ежемесячный чистый заработок франчайзи в магазине начинается от 450 тысяч рублей в месяц. Нередко точки, открывшиеся на удачных локациях, приносят своим владельцам ежемесячную прибыль в 800 тысяч рублей.

Есть ли потенциал в Казани для развития новой продуктовой сети?

Частый вопрос, возникающий у потенциальных франчайзи: не много ли уже в Казани продуктовых сетей? Есть ли еще место в этой нише? Сергей Махов, открывающий первый «Жизньмарт» в столице Татарстана, надеется на успех:

— Это интересный формат, думаю, молодежи он будет очень нравиться. Само собой, я продумывал перспективность. Походил по этим магазинам сам, продегустировал то, что они продают, посмотрел, как все тут устроено. Посмотрел контингент, который заходит. И вот что думаю: интересный и «работающий» формат в нашем случае будет усиливаться еще и локацией. Здесь офисы, живет и учится множество студентов. Молодежь, офисные работники и семьи, думаю, будут нашей главной целевой аудиторией: здесь можно купить готовую еду за привлекательную цену, провести время в уютном кафе. Так что, надеюсь, мы станем в Казани первопроходцами, и эта сеть отлично вырастет и тут — как выросла в Екатеринбурге, Перми, Уфе и других российских миллионниках!



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