Хирургия и лаборатория под одной крышей: в Казани появился новый медцентр

Хирургическая гинекология, урология и лабораторные исследования: что предлагают в новом медицинском центре «Клиники Нуриевых»

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

В Казани открылся новый медицинский центр «Клиники Нуриевых» на улице Академика Лаврентьева, 13. Сюда можно обратиться не только для решения проблем с репродуктивным здоровьем, на которых клиника специализируется вот уже 20 лет, но и, к примеру, за услугами пластической хирургии. И это не единственное новшество.

Медцентр оценил раис Татарстана

24 января новый медицинский центр «Клиники Нуриевых» посетил раис Татарстана Рустам Минниханов. Для первого лица республики провели экскурсию по учреждению: он осмотрел операционные, палаты пациентов и лабораторию. А еще услышал о том, что здесь создано 100 рабочих мест, и узнал об амбициозных планах центра. В 2024 году планируется провести порядка 1,4 тысячи операций: гинекологических, пластической хирургии и урологических.

Учреждение было создано в рамках масштабного социального инвестиционного проекта, в который группа компаний «Клиника Нуриевых» вложила более 237 миллионов рублей. Земельный участок под строительство был выделен распоряжением раиса Татарстана. Центр строили с 2021 года.

Генеральный директор группы компаний «Клиника Нуриевых», заслуженный врач Татарстана Ильяс Нуриев отчитался: проект был сдан в срок, несмотря на затруднения, возникшие из-за двух волн пандемии и санкций.

Хирургия быстрого пути

Основные направления работы медцентра — уже привычные для клиники гинекология и урология, рассказал медицинский директор Булат Нуриев. Важно, что большинство манипуляций малоинвазивные, то есть выполняются без разрезов, через минимальные проколы. Такой подход существенно сокращает период послеоперационного восстановления: обычно пациентов выписывают уже на следующий день. Такая методика называется fast-track (быстрый путь).

Гинекологические операции в 95% случаев тоже выполняются через прокол. В ходе урологических операций используют этот же метод, а то и вовсе обходятся посредством лазера — к примеру, так хирурги могут излечить аденому простаты или удалить камни из почек или мочевого пузыря. Масштабные операции через маленький прокол в медцентре делают при помощи специального эндоскопического оборудования.



Основные направления работы медцентра — уже привычные для клиники гинекология и урология, рассказал медицинский директор Булат Нуриев. realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

— Вся визуализация у нас немецкая, она позволяет видеть микроскопические объекты на большом мониторе. В операционных есть японские рентгеновские установки. Используем в том числе российское оборудование, — сказал Булат Нуриев.

Операционные оснащены большими светодиодными куполами. Мониторы крепятся к потолку при помощи специальной системы, чтобы их можно было расположить в любом нужном положении. Операции можно делать под контролем рентген-аппарата: для этого предусмотрен прозрачный стол.

Масштабные операции через маленький прокол в медцентре делают при помощи специального эндоскопического оборудования. realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

Пластическую хирургию в новом медцентре запустят уже в скором времени. Такое решение объясняется востребованностью у пациентов. Здесь им предложат различные виды эстетической хирургии: увеличение или уменьшение груди, подтяжку брюшной стенки, липофилинг, липосакцию, блефаропластику, ринопластику.

— Мы получали много запросов на помощь в восстановлении после беременности, но вынуждены были рекомендовать услуги где-то не в наших стенах. Хотим, чтобы женщины получали полный комплекс услуг у нас, ведь они нам доверяют, — рассказал главный врач клиники Нияз Нуриев.

Несмотря на то, что пребывание пациентов в клинике после операции будет недолгим, палаты здесь очень комфортабельные и оборудованы по последнему слову медицинской технологии и безопасности. У кровати, в туалете и в душе установлены тревожные кнопки вызова медсестры и врача . У каждой кровати оборудованы специальные консоли, через которые можно подавать медицинские газы. Для отделки палат были выбраны материалы, которые сводят к минимуму развитие внутрибольничных инфекций.

У каждой кровати оборудованы специальные консоли, через которые можно подавать медицинские газы. realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

200 тысяч исследований в год

Однако хирургия не единственный профиль нового медцентра. Второй этаж здания занимает лаборатория.

— Мы привыкли, что у нас есть сетевые лаборатории, куда можно отправлять анализы. И все бы было хорошо, но рано или поздно возникают проблемы с интеграцией — например, у нас одна компьютерная система, а у них другая. Начинается путаница, — объяснил соучредитель клиники Наиль Нуриев.

Расположение под одной крышей и хирургии, и лаборатории тоже существенно ускоряет процесс лечения. Особенно это оценили пациенты, которые приезжают из других городов. Таких немало: в «Клинику Нуриевых» обращаются жители соседних регионов, Москвы, Екатеринбурга, Воронежа...

В лаборатории «Клиники Нуриевых» выполняют большую часть исследований, которые могут понадобиться пациентам, рассказал соучредитель клиники Наиль Нуриев. realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

— Вы можете прийти утром, мы возьмем все анализы. Через 2—3 часа они будут готовы, — рассказал Наиль Нуриев.

Неудобно в работе с другой лабораторией еще и то, что биологический материал иногда портится при транспортировке. Его можно перегреть или заморозить. На образцы крови пагубно влияет тряска. А здесь, в собственной лаборатории, образцам ничего не грозит.

Лаборатория оборудована современными автоматическими анализаторами. realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

В лаборатории «Клиники Нуриевых» выполняют большую часть исследований, которые могут понадобиться пациентам. Особое внимание уделяют генетике. Например, смогут провести тестирование эмбрионов. А анализы плода делают, взяв кровь из вены матери: она может узнать, здоров ли малыш.

Лаборатория оборудована современными автоматическими анализаторами. Весь биоматериал передается через систему безопасных шлюзов. В год здесь можно делать порядка 200 тысяч исследований.

Новый медицинский центр «Клиники Нуриевых» — ждем пациентов по адресу улица Академика Лаврентьева, 13. realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

Итак, новый медицинский центр «Клиники Нуриевых» на улице Лаврентьева открылся и ждет своих пациентов. В периметре сети клиник появляется все больше услуг, чтобы сопровождать пациентов не только в репродуктивной части, но и на протяжении их обычной жизни: восстанавливать красоту после беременности и родов, делать операции в комфорте, контролировать состояние организма с помощью анализов.



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