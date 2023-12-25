Новые офисы класса А, развитие казанских моллов и инновации в коммерческой недвижимости
Как прошел 2023 год в UD Group
В UD Group, казанской компании, которая специализируется на создании высококлассной коммерческой недвижимости и управлении ею, 2023-й год прошел продуктивно. Развиваются новые проекты — например, компания устанавливает взаимодействие с крупным международным отельным оператором YE’S. В высокой степени готовности два принципиально новых объекта в сфере коммерческой недвижимости — многофункциональные комплексы «АРТ Центр» и UNO. Лидером мнений и посещаемости стал ТРЦ KazanMall. Началась работа собственного проектного бюро компании и корпоративной венчурной студии. Компания продолжает плодотворно работать на благо Казани и ее бизнеса, приводя в город все новые и новые уникальные проекты. Подробнее об итогах года в UD Group — в материале «Реального времени».
- KazanMall — лидер мнений и первый по посещаемости
KazanMall — флагманский объект UD Group, один из крупнейших торгово-развлекательных центров Татарстана площадью в 140 тысяч квадратных метров. В 2023 году трафик в торговом центре вырос на 30%, загрузка составила 100%.
По данным исследования, проведенного агентством «СканМаркет» в первом полугодии 2023 года, KazanMall занимал лидерскую позицию по показателю «top-of-mind». Это означает, что он стал первым вспоминаемым брендом в категории торгово-развлекательных центров Казани по итогам опроса более 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет. По данным этого же исследования, ТРЦ стал лидером в Казани по посещаемости.
- МФК «АРТ Центр»: договоренности с якорными арендаторами и начало благоустройства
В многофункциональном комплексе «АРТ центр» площадью 40 тысяч квадратных метров, который строится в Советском районе, завершились монолитные работы, выполнен первый этап благоустройства. Здесь откроются торговая галерея, офисные пространства класса А с коворкингом, гастрономический кластер, места для развлечений, хобби и отдыха.
Уже достигнуты договоренности с якорными арендаторами торгово-развлекательной части, которые будут названы после подписания основных договоров. В 2023 году начался брокеридж офисных пространств, на данный момент из 7 300 кв. м для потенциальных арендаторов свободно менее половины площадей — около 3 500 кв. м.
Создана концепция фудхолла с большим разнообразием кухонь мира и традиционной татарской кухней. Консультантом по фудпространству выступила компания ZEMSKIY GROUP, которая имеет успешный опыт в проектировании и эксплуатировании площадок сферы гостеприимства.
- МФК UNO собрал урожай премий
Многофункциональный комплекс UNO, который реализуется совместно с «Унистроем», стал финалистом крупных федеральных премий («Рекорды рынка недвижимости», Arendator Awards). Кроме того, проект победил в смотре-конкурсе на лучшее архитектурное и градостроительное решение в Казани в номинациях «Лучшее благоустройство территории», «Лучший жилой комплекс».
Сейчас в UNO завершены монолитные работы, остеклены фасады. На территории 2,4 гектара строятся 12-этажный бизнес-центр класса А и три жилых корпуса с торговой галереей, детским садом.
В 2023 году начался брокеридж коммерческих помещений. Уже есть договоренности с потенциальными арендаторами пространств под кофейню, кафе, рестораны, магазин, фитнес-центр. Также определен арендатор детского сада.
- Обновлен «ГоркиПарк»
В 2023 году в ТРЦ «ГоркиПарк» обновлен фудкорт: он стал более стильным, уютным и функциональным. Это повлияло на рост трафика на 2-м этаже и позитивно отразилось на товарообороте арендаторов фудкорта. Заполняемость объекта достигла 100%.
Команда «ГоркиПарка» провела рестайлинг бренда, обновленный логотип появился на фасаде торгового центра. В соответствии с новым стилем обновили и внутреннюю навигацию.
- В три с половиной раза выросла сеть электрозарядных станций Greengy
К концу 2023-го количество станций выросло с 4 до 14. Они устанавливаются в торговых центрах, бизнес-центрах и жилых комплексах. Сеть продолжает расти, уже есть договоренности о размещении станций с крупными игроками рынка — ретейлерами, девелоперами коммерческой и жилой недвижимости.
Первые 11 месяцев года станции работали в бесплатном тестовом режиме, с декабря зарядиться можно за безналичную оплату. Загрузка с начала года возросла в среднем до 40%. Общее количество зарядных сессий — 1 382 за год.
Команда Greengy в составе рабочей группы подготовила инициативу по внесению изменений в Жилищный кодекс РФ для упрощения процедуры установки станций на территории многоквартирных домов. Инициатива получила поддержку на региональном и федеральном уровнях.
- Сотрудничество с международным игроком YE’S
В 2023 году подписано соглашение о сотрудничестве UD Group с международной сетью апарт-отелей YE’S. В совместных планах — создать принципиально новый, качественный проект, который станет местом притяжения жителей и гостей Казани.
Туристический поток растет с каждым годом: в 2022 году город посетило 3,6 миллиона туристов — на 20% выше, чем в 2021-м. Первые 8 месяцев 2023-го показали турпоток в 2,8 миллиона человек, а загрузка отелей за этот период превысила показатели Санкт-Петербурга. Стабильный рост туристической популярности Казани и дефицит качественного номерного фонда стали основополагающими факторами для старта работы над проектом.
- Начала работать корпоративная венчурная студия UDTX
2023-й стал первым годом работы корпоративной венчурной студии UDTX. Здесь как создают собственные продукты, так и ищут талантливые команды, которые имеют перспективную идею и готовы ее развивать, но нуждаются в организационной и финансовой поддержке крупной корпорации.
Сегодня в воронке команды более 1 100 стартапов, венчур-билдер регулярно организует питч-дни, на которых презентуют и отбирают идеи. За год в питч-днях приняли участие более 50 стартапов. Сейчас в работе у UDTX более 10 перспективных проектов, в фокусе — направления финтеха, технологий в области недвижимости.
- Созданы проектное бюро и Совет экспертов
Бюро UD Project стало самым молодым направлением работы компании. Его решили открыть, чтобы реализовывать накопленный девелоперский опыт и работать над нетиповыми объектами на стороне заказчика. В 2023 году команда приступила к работе над проектом термального комплекса, который появится на Оренбургском тракте в Казани.
Важным событием для UD Project стало создание Совета экспертов. Привлеченные эксперты будут давать профессиональную оценку проектов на концептуальной стадии, комментировать архитектуру, оснащение и функционал. Это поможет внедрять интересные, современные, уникальные идеи в объекты недвижимости. В составе Совета работают архитекторы и дизайнеры федерального уровня, признанные эксперты своего дела: директор по развитию архитектурного бюро Blank Architects Инга Вострикова, директор архитектурного бюро PERGAEV Сергей Пергаев, руководитель проектного бюро Portner Architects Саша Лукич, главный архитектор проектного бюро «АДТ» Адель Галямов, архитектор бюро Megabudka Антон Горовой, дизайнер Ксения Манохина.
- Усиливается бренд работодателя
Уже несколько лет UD Group входит в число лучших работодателей Татарстана в рейтинге HeadHunter. Рейтинг-2023 будет представлен в начале следующего года, но у компании вновь есть все шансы попасть в список лучших.
Идет системная работа над развитием персонала: в компании применяются методики коучинга. В 2023 году после коучинга 80% сотрудников продвинулись в своем направлении: перестроили процессы и улучшили командное взаимодействие, обсудили с вышестоящим руководством уровень ответственности и полномочий, вышли с инициативами и новыми проектами. Стартовала программа «Антихрупкость»: курс об устойчивости и цельности человека, команды, компании в эпоху высокой турбулентности и неопределенности. Пятидневная программа трансформации поведения (self skills) включает работу на физическом, эмоциональном, ментальном уровнях. За 2023 год почти четверть команды прошла эту программу: это и специалисты, и руководители разного уровня. Главный результат — рост проактивной позиции и устойчивого поведения, которое позволяет работать в ситуациях неопределенности и постоянных изменений.
В 2023 году компания системно двигается в создании внешнего кадрового резерва на все ключевые позиции, независимо от наличия вакансий. Внешний резерв повышает скорость работы с вакансиями, около 60% вакантных позиций занимают внешние кандидаты из сформированной базы и только 40% приходится на тех, кого ищут «с нуля».
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