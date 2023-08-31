«Соседка не дождалась»: жильцы аварийной малоэтажки Казани годами требуют расселения

Дом на ул. Солнечной, 6 в Казани признали аварийным еще в 2019 году, однако новое жилье его обитателям так и не предложили

Фото: realnoevremya.ru/ Гульнара Раянова

В редакцию «Реального времени» обратились за помощью жители домов №6 и 4 по улице Солнечной в Кировском районе Казани — оба жилых здания давно признали аварийными. По словам граждан, условия проживания здесь ухудшаются с каждым днем: коммуникации изношены, электрическая проводка коротит, штукатурка с потолка обваливается. Трубы прорывает во время каждого отопительного сезона, создавая пар и вонь из подвалов. Особенно тяжело детям и старикам. Однако дата переезда из приговоренных к сносу малоэтажек до сих пор неизвестна — дома не попали в ни одну из программ расселения аварийных домов в городе. Подробности — в материале.

Ни асфальта, ни ремонта, ни переезда

Два дома по улице Солнечной в Казани построили почти 100 лет тому назад — в 1929 году. С тех пор здесь ни разу не было капитального ремонта, даже кровлю не меняли. На фоне этих трех- и четырехэтажных зданий можно снимать фильмы о временах Великой Отечественной войны — это снаружи. А подвалы вполне подойдут для съемок триллера или фильма ужасов, впрочем, вряд ли съемочная группа выдержит вонь, которая оттуда доносится.

Шестой дом признали аварийным в 2019 году. До того как это произошло, на место несколько раз выезжала комиссия по признанию здания непригодным для проживания. По словам местных жителей, в начале 2000-х износ дома оценивали в 70%, а спустя 10 лет дом неожиданно «помолодел» — по данным экспертов, он был изношен на 60%.

Два дома по улице Солнечной в Казани построили почти 100 лет тому назад — в 1929 году. realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

Местные активистки, две Надежды, занимались вопросом признания дома аварийным и возможностью переселения в пригодные для жизни дома. Надежда Давыдова — инвалид второй группы. Живет на последнем этаже, лифта нет, поэтому выходить на улицу ей крайне тяжело. Но основная проблема — борьба с потопами.

— Наша семья живет здесь с 2000-го, то есть уже 23 года. Потолок потек в первый же год, как мы заселились. Обои отошли, пришлось заново клеить и потолок навесной устанавливать. Причем муж в потолке дырочек понаделал, чтобы вода стекала в случае протечек. А они каждый год случаются, крышу-то ведь ни разу не перекрывали с 1929 года, только латают, — рассказала активистка «Реальному времени». — Вот мы с соседкой все ходили узнавать, когда нас переселят, ее тоже Надя звали. Очень уж она хотела переехать, но не дождалась, умерла.

В Сети есть информация о доме, которая сообщает, что перекрытия в доме железобетонные, но жители утверждают, что они деревянные. Судя по обвалившейся штукатурке с потолка — это действительно старые доски и дранка.

Потолок в кухне у жительницы дома обвалился, когда она готовила. предоставлено realnoevremya.ru Ксенией Родионовой

«Все время что-то происходит: то потоп, то обвал»

— Вот в апреле трубу прорвало на чердаке, и нас затопило с 4-го до 1-го этажа. Пришлось самостоятельно все полы вскрывать, просушивать, и тогда мы увидели, какие у нас полы — какой-то войлок, букашки живут. Замучились их потом выводить, — рассказала Надежда Давыдова. — Управляющая компания должна была хотя бы косметический ремонт сделать, но тут пандемия началась и вообще нас забросили. Двери все нараспашку, трубы ржавые, ничего нам не меняют. Но при этом и не расселяют. В таких условиях жить очень тяжело.

«В апреле трубу прорвало на чердаке, и нас затопило с 4-го до 1-го этажа», — рассказала Надежда Давыдова. realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

В подвале дома постоянно держится вода и стоит зловоние, жалуются жители. Дом трескается изнутри. У живущих на первом этаже проваливаются полы так, что, по их словам, ходить по дому невозможно. У некоторых мыши и крысы из подвала забираются в квартиры.

— Тараканов травят, но этого ненадолго хватает, — сетуют жильцы. — Надежда есть, что переселят, раз признали аварийным, но вот когда — непонятно. Я бы хоть завтра переехала.

Дома с частичными удобствами. Горячей воды нет и газовых колонок — тоже. Жители сами ставят водонагреватели. Ближняя баня уже три года закрыта, хотя по жилищным стандартам положено, чтобы рядом с такими домами была баня.

Людям с ограниченными возможностями особенно трудно жить в аварийном фонде. Квартира инвалида 2-й группы Яна Серова на первом этаже, где половицы постоянно проваливаются. На костылях перемещаться вообще опасно.

— Лет 10 назад ходил я к какому-то депутату узнать, когда же нас переселят. Он мне ответил, что выделили миллион рублей на железные двери для наших домов, — рассказал мужчина. — Посмотрите на эти двери — ржавые и круглосуточно нараспашку. У нас все ржавое, даже ни разу капремонта не было с 1929 года. Не шучу. У меня на первом этаже комната, так периодически трубы разрывает и запах из подвала невыносимый стоит. Слесаря приезжают, чинят, а потом снова рвет трубы.

После того, как в 2019 году дом официально признали аварийным, Яну пришло письмо от главы администрации района с требованием к собственникам жилья о сносе здания. Как объяснили позднее в мэрии, это стандартное требование для аварийных домов.

Когда дом признали аварийным, Яну пришло письмо от главы администрации района с требованием о сносе здания. предоставлено realnoevremya.ru Яном Серовым

«Как будто мы виноваты, что трубы ржавые»

Корреспондент «Реального времени» спустился в злополучный подвал с одной из жительниц дома. Татьяна Хамерова живет на первом этаже.

— Двери запираем, но все равно, когда трубы лопаются, пар начинает валить и снова запах стоит. Мыши тоже бегают. Дезинсекторов вызываем, они там отраву сыплют, на какое-то время помогает, потом опять появляются, — жалуется женщина. — Сотрудники служб еще с неохотой приезжают по вызовам к нам, как будто мы виноваты, что трубы ржавые. У нас колодец канализационный разрушился, я еще в феврале звонила, так только в мае приехали и сделали. А ведь мог кто-то провалиться.

Подвал впечатлил грязью, ржавыми трубами и ужасным запахом. Татьяна уверяет, что это еще терпимо, а вот когда аварии, а случаются они регулярно, то и задохнуться можно.

«Двери запираем, но все равно, когда трубы лопаются, пар начинает валить и снова запах стоит», — рассказала Татьяна Хамерова. realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

Дети хотят играть, а негде

— Я уже 4 года здесь живу, а муж — всю жизнь. Двое детей у нас, один совсем маленький, боимся его на пол отпускать ползать. Мыши бегают, вдруг заразится, — рассказала Ксения Родионова, которая стояла у подъезда с ребенком на руках.

Она вышла погулять, с малышом, но даже лавочки нет, чтобы присесть, не говоря уже о детской площадке. Поэтому остается только постоять возле подъезда напротив большой лужи.

— Здесь люди всю жизнь ждут. Мы на первом этаже живем, сыро у нас очень и мыши бегают, может, крысы даже — такие дырки прогрызают. В первом подъезде тараканы, у нас только мыши. Муж постоянно дырки заделывает. Буквально на днях замкнуло электричество, — поделилась Ксения. — У нас подвесной потолок, так из под него аж искры посыпались. Хорошо, что мы дома были, а то точно пожар бы случился. В прошлом году Путин говорил, что должны на два года раньше переселить из аварийного жилья, но что-то тишина, нам никто ничего не говорит.

«Двое детей у нас, один совсем маленький, боимся его на пол отпускать ползать». Гульнара Раянова/realnoevremya.ru

realnoevremya.ru / Гульнара Раянова

Одна из жительниц дома показала корреспонденту «Реального времени» постановление исполкома Казани от 26 декабря 2019 года о признании дома на Солнечной, 6 аварийным и подлежащим сносу. В документе указан срок отселения физических лиц, занимающих жилые помещения — до 1 января 2026 года.



«Реальное время» направило официальные запросы в мэрию Казани и татарстанский Минстрой с вопросами о судьбе жилых зданий на улице Солнечной и их жителях. Из обоих ведомств пришли ответы.

— В настоящее время в Республике Татарстан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» осуществляется реализация Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019—2023 годы, согласно которой подлежат расселению аварийные дома, признанные таковыми до 01.01.2017. В связи с тем, что указанные дома признаны аварийными после 01.01.2017 года, вопрос о включении данных жилых домов в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда будет рассмотрен после завершения действующей Программы. На сегодняшний день Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда не завершена, — сообщили в Минстрое.



realnoevremya.ru / Гульнара Раянова

Прохожий ответ пришел и из мэрии: «В настоящее время в Казани действует муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2019—2023 гг. В программу включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Дома №4 и №6 по ул. Солнечной признаны аварийными в 2022 и 2019 годах, соответственно, их расселение планируется в рамках следующих программ».



Также в мэрии подтвердили, что программы по расселению домов, признанных аварийными после 1 января 2017, пока еще не существует, но у жителей есть возможность воспользоваться маневренным фондом города и жить в пригодных жилых помещениях временно до официального переселения в новые квартиры. Городом предоставляется площадь из расчета 6 кв. м на человека.

— До расселения в рамках программы жителям этих домов могут быть временно безвозмездно предоставлены помещения маневренного фонда города. Для этого горожанам необходимо обратиться с заявлением в Управление жилищной политики г. Казани. На сегодняшний день никто из жильцов указанных домов в управление не обращался, — заявили в мэрии Казани.

Вскоре после общения с журналистами издания, по словам жителей аварийных домов, на подъездах появились объявления от управляющей компании. предоставлено realnoevremya.ru жителями дома

Вскоре после общения с журналистами издания, по словам жителей аварийных домов, на подъездах появились объявления от управляющей компании «Заречье». В них говорится о необходимости обратиться в администрацию Кировского и Московского районов или в Управление жилищной политики города для подачи заявления о выборе варианта расселения (путем выкупа или предоставления равнозначного по площади жилья).

