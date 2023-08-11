В Казани отреставрируют здание Купеческого банка

Памятнику могут вернуть ретронадпись, а на фасаде заменят вазоны и другие детали экстерьера

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Как стало известно «Реальному времени», в Казани планируют обновить старинное здание Купеческого банка по ул. Джалиля, 3. Проект реставрации получил положительное заключение экспертов, и до конца года специалисты приступят к первоочередным работам по восстановлению особняка. Возможно, на одном из этапов реставрации на фасад памятника вернут историческую надпись, выполненную по правилам русской дореволюционной орфографии. Подробности — в материале.



«На объекте приступят к противоаварийным работам»



Мало кто знает, что красивый исторический особняк в двух шагах от пешеходной Баумана, на ул. Мусы Джалиля, 3 — первый в Казани коммерческий банк. В конце XIX века его основали богатейшие купцы города — владелец Александровского пассажа Александр Александров, основатель Казанского водочного завода Дмитрий Вараксин и другие. Здание и сейчас занимает кредитная организация, как правообладатель памятника она готовит его к первому этапу реставрации.

Казанский купеческий банк взяли под охрану государства как памятник истории и культуры еще в 1981 году. Сегодня это объект культурного наследия республиканского значения. Старинное трехэтажное здание общей площадью почти 1 500 тыс. кв. м расположено в историческом центре Казани по красной линии ул. Мусы Джалиля (ранее — переулок Акчуринский, улица Петропавловская, Банковская). Сооружение доминирует среди рядовой исторической застройки улицы и прилегающих кварталов благодаря своим масштабам и богатству декоративного оформления.

Сооружение выделяется масштабом и богатством декоративного оформления. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Здание относят к архитектуре периода империализма, оно построено в стиле эклектики, в котором переплелись мотивы классицизма и барокко.

— Собственником является банк «Аверс», он заказывает проектную документацию на годы вперед. Проект реставрации возвращает зданию его первоначальный облик, документацию готовят, чтобы собственники ОКН поддерживали памятник, могли беспрепятственно получать разрешения на ремонт фасада. Здание собираются реставрировать, приводить в порядок фасады, — рассказала главный архитектор ТСНРУ, заслуженный архитектор Татарстана Рания Раимова.

Здание собираются реставрировать, приводить в порядок фасады, рассказала главный архитектор ТСНРУ, заслуженный архитектор Татарстана Рания Раимова. realnoevremya.ru

«Возможно, предполагалось строительство еще одного корпуса банка»

Первый коммерческий банк Казани учредили во второй половине XIX века, когда страна переживала мощный подъем промышленности, развитие торговли, банковского дела и технического прогресса. Как отмечают авторы проекта реставрации — эксперты «ТСНРУ», влияние капитализма и буржуазной идеологии отразилось и на архитектуре тех лет. С появлением новых заказчиков — крупных промышленников и торговцев — архитекторы все больше отходили от приемов классицизма. Строили разнообразные здания, фасады которых украшали разностилевыми элементами. Казань к тому времени тоже стала крупным торговым и промышленным центром, где в обороте ходили значительные суммы денег. Десятки предпринимателей успешно вели свою деятельность, меняя облик города — открывались крупные магазины, пассажи, банки, издательства. Многие из этих зданий были богато и разнообразно декорированы, чтобы привлечь клиентов.

С развитием купечества и подъемом промышленности появлялись и финансовые учреждения. К сожалению, авторы казанского Купеческого банка не установлены. Специалисты полагают, возможно, это были столичные архитекторы, поскольку в учредителях наряду с казанскими купцами указаны братья Елисеевы из Москвы и Н.М. Полетаев из Санкт-Петербурга:

— В пользу этого предположения говорит замкнутый щелевидный двор, характерный для больших городов, возникающий из-за плотности застройки кварталов. Глухой западный фасад здания предполагал строительство следующего здания вплотную с единой брандмауэрной стеной. Возможно, предполагалось строительство еще одного корпуса банка с переходами между зданиями и дворами.

Глухой западный фасад здания предполагал строительство следующего здания вплотную с единой брандмауэрной стеной. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Ранее на месте финансового учреждения был двухэтажный дом с мезонином, где в семье купца 2-й гильдии Алексеева родился сын — известный русский драматург Сергей Александрович Найдёнов (псевдоним). Здесь он провел свои детские и юношеские годы.

Купеческий банк в Казани учредили в 1873 году по инициативе казанских купцов первой гильдии Александрова А.С., Вараксина Д.И., Попова М.И. и Урванцева Л.Н. Он специализировался на выдаче краткосрочных кредитов на развитие торговли и промышленности. Поначалу располагался в «Никольских номерах» на углу ул. Большой Проломной и Петропавловской (ныне ул. Баумана, 44), а в 1903 году переехал в собственное здание на ул. Петропавловской (ул. Мусы Джалиля, д. 3).

Балконное ограждение на левом ризалите главного фасада не соответствует историческому, его поменяли на металлическую кованую ограду. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Декоративные детали быстро разрушаются из-за природных условий

В ходе исследования здания специалисты выявили несколько элементов в оформлении фасада, которые появились гораздо позднее — в советские годы. В частности, балконное ограждение на левом ризалите главного фасада не соответствует историческому, его поменяли на металлическую кованую ограду, поэтому проектом планируется восстановить эту деталь в первоначальном виде. Кроме того, вазоны на кровле фасада не исторические, их выполнили в 1970-е годы по слепкам с подлинных. Причем за прошедшие полвека они значительно обветшали — их заменят на новые.

Интересная деталь — торцевую сторону здания прежде украшала кованая, со сложными декоративными элементами вывеска с названием учреждения — «Казанский купеческий банк». Ее могут вернуть.

Вазоны на кровле фасада не исторические, их выполнили в 1970-е годы по слепкам с подлинных. Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Это проектная документация по реставрации здания на будущее, ее положено выполнить. По историческим данным и фотографиям, была надпись: «Купеческий банк». Если банк захочет, значит будет ее возвращать. Что касается вазонов на крыше — это же такой момент... У нас очень сложная ситуация с природными условиями, поэтому такие декоративные детали, не защищенные ни металлом, ничем другим, конечно, быстро разрушаются под влиянием осадков. Но, тем не менее, эти вазоны стояли достаточно долго — с 1970 годов, поэтому настало время их поменять, — пояснила Рания Раимова.



В разные годы, согласно охранному обязательству, в здании проводили ремонтно-реставрационные работы. Так, в 2011-м главный фасад очистили от поздних покрасок, восстановили утраченные элементы лепного декора, в 2014-м — благоустроили двор, заменили сети, в 2020-м — отреставрировали главный холл, исторические двери. В 2022—2023 годах выполнены противоаварийные работы по ремонту, усилению чердачного перекрытия, стропильной системы, замены обрешетки, кровельного покрытия.

1 / 32 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru