В Старо-Татарской слободе Казани возведут «жилую казарму» класса премиум

Ижевский застройщик начал строить на улице Тукая малоквартирный ЖК в стиле «лофт» по «турецкому» проекту

Фото: скрин/realnoevremya.ru с сайта kazan.cian.ru

В центре Казани на территории Старо-Татарской слободы приступили к строительству еще одного жилого комплекса. Пятиэтажный дом в знаковом месте возводит удмуртский девелопер, сумевший выйти на рынок жилья татарстанской столицы, благодаря спасению обманутых дольщиков «ФОНа». После сдачи одного из долгостроев на ул. Губкина это уже второй казанский коммерческий проект иногороднего застройщика, а на очереди и третий, который он реализует в Приволжском районе сообща с местной компанией Эмиля Хуснутдинова. Подробнее о масштабах и деталях нового объекта в исторической части Казани — в материале «Реальному времени».

Проект с турецкими корнями



Проект пятиэтажного жилкомплекса в стиле лофт с подчеркнуто лаконичными стенами из красного кирпича формально располагается на улице Габдуллы Тукая, а фактически его большая часть находится на параллельной улице Сары Садыковой. Эскизы его фасадов вызывают двойственные ассоциации — и с нарочито-простой застройкой, характерной для современных комфортабельных районов во всем мире, и с застройкой индустриальных районов начала века, когда в похожих зданиях располагались казармы для семей рабочих.

Отведенный под застройку участок кадастровой стоимостью 44 млн рублей, по данным публичной кадастровой карты, на момент публикации статьи имел вид разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка». В настоящее время на площадке ведут работы нулевого цикла — строители начали рыть котлован, который будет достаточно глубоким, поскольку в доме предусмотрена подземная парковка.

Эскизы фасадов ЖК «Комос на Тукая» вызывают двойственные ассоциации. скрин /realnoevremya.ru с сайта kazan.cian.ru

Проект реализует ижевский застройщик «Комосстрой», получивший в Казани федеральную землю под застройку за то, что достроил многострадальный ЖК «МЧС» на улице Губкина. Строительство, на котором в роли генподрядчика выступает ижевское же ООО «Главспецстрой», ведется на участке площадью 0,337 га рядом с отелем «Карат».



Проект дома разработан казанским ООО «Креатив проект Рус», которым владеет застройщик с турецкими корнями Серкан Гезер. Первоначально планировалось, что его будет реализовывать принадлежавшее Гезеру ООО «Русстройподряд», однако год назад 50% доли в компании перешло от Гезера к «Комосстрой Холдингу», и фирма сменила название на ООО «Комосстрой Тукая специализированный застройщик».

На участке ведутся работы нулевого цикла — строители начали рыть котлован скриншот realnoevremya.ru с сайта наш.дом.рф

Девелопер вложит в стройку 733 млн рублей



Как следует из проектной документации, новый жилой комплекс будет состоять из двух блоков переменной этажности, главные фасады которых расположены по красным линиям улиц Сары Садыковой и Габдуллы Тукая. Подземный этаж, на котором расположена автопарковка, также плотно вписан в границы отведенного земельного участка.

Общее количество квартир в двух корпусах — 32, жилая площадь нового ЖК «Комос на Тукая» — 2,6 тысячи кв. метров. На первом этаже будут располагаться коммерческие помещения — под офисы, ресторан и магазины общей площадью 622,4 кв. м. Здание, в котором планируется разместить заведение общепита, главным фасадом выходит на улицу Тукая.

Здание, в котором планируется разместить ресторан, главным фасадом выходит на улицу Тукая. Скрин/realnoevremya.ru с сайта kazan.cian.ru

Площадь квартир варьируется от 29,8 кв. м (самая маленькая судия) до 159 кв. м. Всего в доме 6 студий, 14 однокомнатных, 10 двухкомнатных и 2 трехкомнатные квартиры.

Из общей площади участка в 3,37 тысячи кв. метров под застройку уходит 3,1 тысячи «квадратов», из них площадь застройки наземной части — 1,4 тысячи кв. м (41,8%). Площадь озеленения — 802,3 кв. м — это 23,8% площади участка, для центра Казани — достаточно высокий показатель. Во дворе предусмотрена детская площадка, спортивных площадок и велосипедных дорожек нет, поскольку в пределах пешеходной доступности расположен стадион «Электрон».

Въезд в подземную парковку на 53 места осуществляется с улицы Сары Садыковой. Надземная парковка на территории участка рассчитана на два машино-места. Территория жилкомплекса будет по казанской традиции со всех сторон огорожена заборами.

Планируемая стоимость строительства — 733,3 млн рублей. Сдать дом застройщик рассчитывает к апрелю 2026 года.

Планируемая стоимость строительства — 733,3 млн рублей. скриншот realnoevremya.ru с сайта наш.дом.рф

«Вызывает опасения»

— Продажи квартир в этом жилом комплексе уже идут, — сообщил «Реальному времени» руководитель казанского центра недвижимости «Квартет» Рустем Сафин и добавил, что относить это жилье к премиум-классу будет не совсем корректно. — Это все-таки не первая линия озера Кабан, и «соседи» у него достаточно скромные.

По его словам, главное, что может привлечь сюда покупателей, — это «малонаселенность», то есть небольшое количество квартир, а, значит, и соседей, и это компенсирует высокий «ценник» — свыше 300 тысяч рублей за квадратный метр.



Сдержать интерес потенциальных приобретателей квартир, полагает он, может то обстоятельство, что застройщик попытался угодить всем категориям покупателей и предусмотрел в ЖК квартиры с огромным разбросом по площади. Неизбежно возникает «конфликт интересов», поскольку студии и «однушки» площадью 30 квадратных метров обычно раскупаются в инвестиционных целях и затем сдаются арендаторам, а квартиры солидной площади в центре Казани приобретают солидные люди, чтобы в них жить. Последние предпочитают иметь в соседях таких же солидных людей, а не беспокойную, часто сменяющуюся молодежь, отметил эксперт.

«Это все-таки не первая линия озера Кабан, и «соседи» у него достаточно скромные». Скрин realnoevremya.ru с сайта kazan.cian.ru

— Но главная проблема застройщика, по моему мнению, на текущий момент состоит в том, что реализованных проектов такого плана в Казани еще нет, — говорит Сафин. — Это вызывает опасение у ряда наших клиентов относительно результатов конечной реализации этого проекта. При этом с инвестиционной точки зрения также не все просто: «ценник» у них уже недешевый, рыночный, и представить себе значительный рост цены после сдачи дома не представляется возможным, ввиду того, что инфраструктура рядом не способствует росту цены.



«Главное — не отступать от утвержденного проекта»

Впрочем, другие эксперты придерживаются иного мнения.

— Мы очень долго рассматривали этот проект, — рассказала «Реальному времени» эксперт МБУ «Институт развития города» Светлана Персова. — Было много замечаний, много изменений вносилось в проект, и общими усилиями, в том числе усилиями экспертов Градсовета, все получилось. Я считаю проект жилого комплекса очень удачным — он вписался в существующую застройку.

Светлана Персова предупредила, что окончательные выводы о том, каким окажется этот проект делать все-таки рано. Главным условием его успешной реализации, с точки зрения градостроителей, она считает точное следование застройщиком утвержденному на Градостроительном совете проекту, что происходит не всегда:

— Удачной работой он может считаться, если на этапе реализации не произойдет ни замены материалов, ни внесения каких-либо изменений в проектные решения.