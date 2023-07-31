Вдохновиться спортом — в своем дворе

Cпортивные площадки в жилых комплексах меняют образ жизни людей, расширяя количество мест для занятий на открытом воздухе в Казани

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ООО «Ак Барс Дом»

Утренние пробежки, детские зоны с разнообразными активностями, тренажеры на открытом воздухе — это волнует покупателей жилья в новостройках не меньше, чем близость детского сада и школы к дому. Какие спортивные концепции воплощаются в дворовых пространствах и как футбол сближает соседей, рассказала руководитель отдела развития продукта казанского застройщика «Ак Барс Дом» Инна Тарасова.

Какие элементы установить? Спросите у жильцов

В современных дворах, таких как в жилых комплексах «Ак Барс Дом», всегда есть набор из нескольких видов спортивного оборудования. Его состав, как правило, уникален, ведь каждый ЖК имеет свою концепцию. Наполнение зависит от того, сколько людей проживает в домах, какова общая тематика благоустройства и велика ли доступная площадь.

— Продумывая, какие спортивные активности предложить во дворе, мы опираемся на предыдущий опыт. В своих заселенных ЖК мы наблюдаем, какие предложенные функции пользуются популярностью, а какие жителям интересны в меньшей степени. Исходя из этого, мы определили, какой базовый уровень спорта должен быть во дворе, а какие возможности следует предусмотреть дополнительно, если это позволяют размеры площадки. В Казани есть нормы количества спортивных зон, детских площадок и зон отдыха на каждого жителя города. Они также становятся подспорьем для нас, — рассказывает Инна Тарасова о том, как формируется спортивный план жилого комплекса.

предоставлено realnoevremya.ru ООО «Ак Барс Дом»

Недавно к эмпирическому опыту и градостроительным нормам добавился еще один инструмент планирования: прямые опросы жителей, которые проводит «Ак Барс Дом». Кто лучше, чем сами жители знает, что им нужно в собственном дворе? Опросы, кстати, принесли несколько сюрпризов.



«Джентльменский набор» для спорта

Например, проектировщики не считали столы для тенниса обязательными. А опрос показал большую популярность этой возможности, и теперь теннисный стол стал обязательной частью инфраструктуры каждого ЖК, построенного «Ак Барс Дом».

Опрос показал и необходимость уличных воркаут-зон: брусья, кольца, стойки, турники, перекладины — для того, чтобы была возможность прокачивать мышцы на воздухе. Сегодня большое количество поставщиков предлагают мультиформатную стенку или стойку, где можно прокачивать все группы мышц. Передовые застройщики ставят на такие стойки QR-коды, пройдя по которым можно получить комплекс упражнений, доступных на оборудовании. Инна Тарасова рассказывает:

— Есть мнение, что спортом на улице не занимаются. Еще как занимаются! Не так давно я приезжала в наш ЖК и видела, как из подъезда вышел молодой человек, довольно накачанный, в спортивной экипировке, подошел к стойке воркаута и начал тренироваться по полной программе. Я подумала: «Как здорово! Это действительно работает! Как только ты даешь человеку сценарий, он начинает его реализовывать».

предоставлено realnoevremya.ru ООО «Ак Барс Дом»

Уличные тренажеры в продолжение воркаут-зон — тоже важная часть спортивного наполнения двора. Это велотренажеры, диски, штанги и подобное оборудование. Есть скептики, которые сомневаются в их пользе: на таком тренажере, как правило, нельзя усилить нагрузку, а раз так, то зачем он нужен? Ответ прост.



— Нужно понимать, что эти элементы больше нацелены на людей третьего возраста, — объясняет Инна Тарасова. — Когда не нужна технологическая сложность или возможность выставлять тяжелые веса, а важно движение любого вида. Мы регулярно видим людей «серебряного» возраста на наших уличных тренажерах и понимаем: все сделано правильно. Еще один сценарий, который нередко замечаем: папа выходит с ребенком гулять, и пока малыш в песочнице, отец садится на тренажер-велосипед и крутит педали. Может быть, у него нет цели накачать мышцы, но он не против занять себя движением на то время, пока ребенок играет.

предоставлено realnoevremya.ru ООО «Ак Барс Дом»

Площадки для игр с мячом — «маст хэв» для любого современного жилого комплекса, обладающего площадью для их размещения. «Ак Барс Дом» устанавливает практически во всех ЖК мультиформатные площадки, на которых можно играть и в футбол, и в баскетбол, и (по желанию жителей) натянуть волейбольную сетку. На них мягкое пружинящее покрытие, уже установлено оборудование, нередко есть трибуны для зрителей. И обязательно такая площадка оснащается ограждением не ниже 4 метров, чтобы мяч не перелетал.



Кстати, на территории комплексов «Ак Барс Дом» проходят соседские футбольные и волейбольные турниры, в том числе и с привлечением команд сотрудников управляющей компании и застройщика. И все это становится дополнительным фактором, позволяющим сплотить комьюнити.

предоставлено realnoevremya.ru ООО «Ак Барс Дом»

А с появлением добрососедской спартакиады «Чемпионы нашего двора» популярность дворового спорта в комплексах «Ак Барс Дом» выросла еще больше. В соревнованиях участвуют команды ЖК «Светлая долина», «Солнечный город», «Казань ХХI век». Всем конкурсантам выдают брендированную форму.

Кстати, помимо организации спортивных мероприятий, в ЖК «Ак Барс Дом» есть еще одна приятная традиция: совместный просмотр фильмов во дворе. Люди приходят семьями, берут пледы, чай в термосе — создается особая атмосфера. Недавно в «Светлой долине» проводилась трансляция хоккейного матча, и это хороший пример того, как спорт выполняет объединяющую функцию даже для жителей, которые пока желают оставаться только зрителями.

предоставлено realnoevremya.ru ООО «Ак Барс Дом»

Дворовые тренажеры станут спортобъектами

Дворовый спорт постепенно выходит на новый уровень не только благодаря оснащению площадок. Согласно закону, сейчас к спортивным объектам относятся только спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы. Но этим летом Комитет Госдумы решил признать спортивными объектами и тренажеры во дворе: футбольные поля, беговые дорожки, лыжероллерные трассы и другие некапитальные сооружения. Это позволит увеличить число мест для занятий спортом и проводить тренировки и соревнования на них уже за счет средств бюджета.

Так, инфраструктура, созданная в ЖК, уже вдохновляет людей заниматься спортом, объединяться по интересам, проводить дворовые турниры и чемпионаты. Она дарит возможности для удобной жизни внутри жилого комплекса. А вы готовы присоединиться к спортивному комьюнити в своем дворе?

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