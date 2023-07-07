«Надо создать культ инвестиций в культуру»: как возрождать исторические центры городов России

Фото: форум «Ребус», предоставлено realnoevremya.ru ГК ASG invest

В первые дни июля на Международном форуме «РЕБУС: Экономика строительства в историческом центре» выработали подходы по совершенствованию государственно-частного партнерства и представили уникальную концепцию Музея частных коллекций.

В рамках Международного форума «РЕБУС» раису Татарстана Рустаму Минниханову представили новое культурное пространство, концепцию Дома приемов ASG, которая в мае этого года была дополнена Музеем частных коллекций в Доме Александрова, где сосредоточены шедевры старых мастеров из Большого собрания изящных искусств и восстановлены исторические интерьеры. Пространство призвано стать новой точкой притяжения Казани и центром деловой жизни. Спикеры компании Роберт Хайруллин и Ринат Аисов презентовали на стенде планы по развитию территории исторического центра «Забулачье» и застройки территории новым жилым фондом. Рустам Минниханов отметил необходимость развития исторического центра и поддержал дальнейший курс по развитию проектов.



В рамках форума под эгидой помощника раиса республики Олеси Балтусовой, активной градозащитницы, обсуждались вопросы экономической активности бизнеса в исторических центрах городов. Глубоко изучался опыт Казани, на который ориентировались основные спикеры сессии. Более 2 000 тысяч специалистов из 46 регионов России, Белоруссии, Китая и Турции на протяжении двух дней изучали лучшие практики, работали над совершенствованием законодательства государственно-частного партнерства и презентовали кейсы развития исторических поселений.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в видеоприветствии рассказал всем участникам форума о том, насколько важно сохранять уникальные исторические памятники архитектуры, стремясь к наиболее полному первозданному виду и грамотной интеграции этого наследия в общегородскую среду. По его словам, Казань выбрана для форума не случайно, так как за ее плечами имеется успешный опыт развития центра города.

Далее Рустам Минниханов в приветственном слове отметил важность экономики строительства в исторических городах и содействия развитию населенных пунктов исторических территорий, которые имеют высокий потенциал.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Вице-мэр г. Ханчжоу Сан Сюдонг обозначил актуальность темы форума «РЕБУС», подчеркнув, что оба города — Казань и Ханчжоу, похожи тем, что имеют богатое историческое и культурное наследие. Он ожидает, что в дальнейшем благодаря дружбе двух городов и форуму сотрудничество в области охраны и использования архитектурных памятников будет таким же крепким.



Спикеры обсудили свежие дискуссионные примеры строительства и реновации в исторических центрах городов. В обсуждении участвовали председатель Комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, мэр Казани Ильсур Метшин, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, мэр Вологды Сергей Воропанов, министр градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области Марина Ракова, президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков НОПРИЗ Анвар Шамузафаров, президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков и первый заместитель гендиректора АО «Туризм РФ» Денис Секачев.

В частности, мэр столицы РТ Ильсур Метшин акцентировал внимание присутствующих на реконструкции 300 объектов центра города, начавшейся еще со времен Универсиады, и активной роли инвесторов в данном вопросе. Он рассказал о том, что была проделана колоссальная работа, были утверждены местные градостроительные нормы, созданы определенные правила и разработана концепция развития исторического поселения Казани. А далее был создан Институт развития города, который сегодня помогает развивать новые проекты.

Рустам Минниханов завершил пленарную сессию, объявив благодарность всем, кто принял участие в данном мероприятии, за неравнодушие к сохранению исторических объектов, а также поблагодарил инвесторов, которым приходится нелегко, но они не бросают начатые проекты. Он отметил, что все эти люди — неравнодушная команда, семья, стремящаяся к сохранению нашей страны, а также обозначил то, что форум, который планируется проводить ежегодно, будет способствовать раскрытию многих волнующих вопросов в сохранении истории и достояния нашей страны, которые обязательно нужно беречь.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

По мере обсуждения кейсов и проблем опыт Татарстана в восстановлении исторического центра стал флагманом для участников сессии. О работе с историческими особняками рассказал генеральный директор УК «Капитал-Траст-Инвест» Роберт Хайруллин (ГК ASG invest) в рамках сессии «Инвестиционные инструменты развития территорий». По соглашению государственно-частного партнерства компании в 2012 году было передано 26 особняков в историческом центре Казани. Богатый опыт компании в вопросах восстановления исторических особняков в столице Татарстана, а также усадебных комплексов в Москве и Подмосковье был представлен в рамках доклада Роберта Хайруллина:



— На наш взгляд, следует создавать культ инвестиций в культуру, в восстановление исторических объектов, и Татарстан делает это, тем самым формируя некий тренд на то, что инвесторы не только работают как меценаты, но и получают возможность приумножать свои капиталы, получают общественное признание своей деятельности. Таким образом, вопрос частных инвестиций в культурные ценности чрезвычайно важен и имеет далеко идущие планы. Нужно укреплять культурный капитал региона, расширять его новыми смыслами.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ГК ASG invest

Компания подтверждает это обращение своим опытом, презентуя проект «Дом приемов», который сегодня дополнен Музеем частных коллекций в Доме Александрова. Реализован комплексный подход в реставрации объектов. Здесь нашла свое отражение коллекция шедевров искусства, которая призвана служить на благо родного Татарстана и любимой Казани. Об этих задачах созидания ASG говорит с 2012 года, когда путь восстановления объектов только начинался, но уже тогда речь шла о памятниках как о ключе к духовному развитию, к развитию общественно значимого и социально ответственного бизнеса, от которого Татарстан получит максимальную выгоду: в культурном, научном, историческом и прикладном плане.

Глубокая исследовательская работа предшествовала созданию проектов по воссозданию экстерьеров и интерьеров. Проекты реставрации экстерьеров позволяют создавать историческое лицо улицы, а предметы Коллекции Большого собрания изящных искусств (более 7 000 экземпляров антикварной мебели, картин) используются в интерьерах, что создает обстановку старины, погружает гостей в эпоху. Сегодня Дом приемов открыт для деловых и торжественных встреч, конференций, круглых столов, хорошо подходит для заключения договоров, атмосфера располагает к успешным переговорам. Большое собрание изящных искусств при этом доступно для знакомства — проводятся экскурсии в рамках приемов. Созданная среда позволяет соединить искусство и бизнес, получить источник дохода для развития проекта. Организация внутреннего пространства позволяет единовременно проводить несколько мероприятий. Компания планирует, что в полной мере концепция проекта раскроется на К. Маркса, д.17, в Комплексе Адмиралтейской конторы.



В рамках доклада спикера было обозначено, что сегодня предпринимаются практические шаги по сближению вопросов сохранения и использования культурного наследия с развитием туризма, пришло осознание важности взаимодействия туристической индустрии с культурным сектором, существующая практика свидетельствует зачастую о том, что туризм и управление проектами культурного наследия в большинстве мест функционируют как параллельные виды деятельности, причем в минимальном диалоге между собой. Казань же стала локомотивом, который задает тренд: на сближение искусства и туризма, культуры и спорта, синергию диджитал-технологий, современности и истории. Казань сегодня — крупный туристический центр, но может усилиться в этом направлении, получив звание второй столицы частного коллекционирования. Этому может способствовать успешная реализация планов на улице Карла Маркса

Дом Банарцева (К.Маркса, 18). «Жилой дом М.П. Коринфского, XVIII в., сер. XIX в., арх. В.И. Кафтырев» (ул. Карла Маркса, д. 16)

Было

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ГК ASG invest

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ГК ASG invest

Стало



Фото: предоставлено realnoevremya.ru ГК ASG invest

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ГК ASG invest

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ГК ASG invest

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ГК ASG invest

«Комплекс Адмиралтейской конторы, XVIII в., арх. Кафтырев В.И.» (К. Маркса, 17)



Было

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ГК ASG invest

Стало



Фото: предоставлено realnoevremya.ru ГК ASG invest

Эскизный проект 3D**. Фото: предоставлено realnoevremya.ru ГК ASG invest

Модератором сессии стала Элина Жиганова — начальник отдела развития ГЧП Агентства инвестиционного развития РТ, которая обозначила важность выдвинутых в выступлении терминов и предложений, а также отметила богатый опыт компании в рамках реставрации объектов в центре Казани.

Роберт Хайруллин открыл сессию докладом «Новые смыслы старинных особняков: Дом приемов как пример восстановления исторических территорий. Предложения по усовершенствованию механизмов ГЧП». Свое выступление он начал фразой, которая стала девизом компании: «Искусство не знает границ!», и объяснил, что этот термин значит для компании. Спикер рассказал о системной работе, которая стала основой соглашения государственно-частного партнерства. Именно в нем закреплена совместная деятельность по развитию Казанской агломерации и участие компании в работе по восстановлению исторического центра города. Поэтому в работу компании, с одной стороны, легло воссоздание объектов в историческом центре, а с другой — проекты по развитию территорий города, составляющих земельный банк компании.

Докладчик рассуждал, что ОКН требуют больших вложений, причем изначально оценить требуемый объем инвестиций очень сложно. Поэтому, по мнению главы компании, государство должно делать ставку на большую открытость к инвестору, постоянный диалог, точечные решения и большую работу по сокращению регламентных сроков. Это важно, чтобы иметь четкую дорожную карту и обеспечить ритмичность финансирования. Кроме того, очень важен налоговый аспект: собственники ОКН, на которых ложится колоссальная работа по реконструкции, реставрации и содержанию исторических зданий, должны иметь налоговые преференции.

Далее советник губернатора Санкт-Петербурга Роман Голованов рассказал об «Опыте реализации инвестиционных проектов для развития исторических центров Санкт-Петербурга». Центральным вопросом его выступления стало приспособление ОКН к современному использованию.

Темой доклада первого заместителя председателя Комитета — главного архитектора Ленинградской области Сергея Лутченко стало «Инвестирование на исторических территориях: проблемы и возможности». Им было подробно рассмотрено финансирование объекта за счет федеральных и региональных программ. Он обозначил, что предыдущий докладчик говорил об ужесточении законов для физических и юридических лиц в вопросах частных инвестиций, а он добавит о тех случаях, которые могут привести к банкротству. Также докладчик представил концепцию пространственного развития в разных городах и рассказал о рисках и тех отрицательных примерах, от которых обязательно нужно подстраховаться

Партнер, руководитель практики инфраструктуры и ГЧП АО «Лучший выбор» Константин Макаревич по онлайн-трансляции представил «Приоритетные модели ГЧП для данной сферы, как правильно подготовить проект ГЧП, оценить и структурировать риски». Центром его выступления стали риски между государством, обязанности и механизмы, которые могут быть в рамках инвестиционного проекта, и о том, как их правильно распределить. Он поведал о ключевых проблемах организации ГЧП, применении таких объектов в сфере городской инфраструктуры исторических территорий, об их основных тенденциях и для чего инвестору нужно государственно-частное партнерство.

Александр Чеботарев, директор Блока активов ВЭБ.РФ, генеральный директор ООО «ПроГород», после всех выступающих сделал общие выводы о том, какие же инвестиционные инструменты развития территорий необходимо и актуально использовать в настоящее время.

Сессия под названием «Маркетинг и капитализация символических ресурсов территории» собрала компетентных экспертов, которые обсудили:

— Неочевидные плюсы и эффекты использования нематериального наследия, что это такое.

— Что сказать предпринимателю или чиновнику, который занялся подобной работой с наследием? С чего ему начать?

— Какие аргументы для диалога о значимости использования нематериального наследия существуют для всех сторон диалога: для предпринимателей, для чиновников и для горожан.

Сессию открыли федеральный модератор Дмитрий Забиров, руководитель проектной работы программ Московской школы управления СКОЛКОВО, управляющий партнер АНО «Казанский Игропрактический центр и региональный модератор Марья Леонтьева, учредитель Института городских исследований «Тамга», эксперт отдела устойчивого развития исторического поселения Института развития города Казани.

В качестве спикеров были приглашены:

Артем Силкин, директор Свияжского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, член НК ИКОМОС, Россия, учредитель Фонда поддержки современного искусства «Живой город»;

Евгения Репина, кандидат архитектуры, профессор СамГТУ, доцент НИУ МГСУ и Школы дизайна РАНХиГС;

Анна Давыдова, к.и.н., первый заместитель директора АНО «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области»;

Иса Магомедов, начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор Дербента в Республике Дагестан.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ГК ASG invest

Примечательно, что Ринат Аисов, директор по развитию территорий и продажам ASG, завершил эту сессию, выступив с темой «Инвестиции в развитие территорий исторического центра г. Казани. Проекты ASG invest на территории Забулачья». Он рассказал об исторических предпосылках развития территории Забулачья, о стратегии ее развития, в которой поведал о трех направлениях деятельности компании и по совместительству трех типах проектов в Забулачье. Ринат Ирекович поделился нюансами работы по сохранению объектов культурного наследия. Интересным дополнением стал разбор следующих вопросов: по развитию объектов коммерческой недвижимости, подготовке территории под жилищное строительство (ленд-девелопмент), социальную инфраструктуру и вопросы инвестиционной привлекательности, которые спикер объяснял на примере деятельности своей компании.



Сегодня Казань уже избавилась от части депрессивных и маргинальных территорий, ее центр — привлекательный туристический хаб, студенческая и деловая среда. Казань максимально прилагает усилия, чтобы все довести до идеала, чтобы идти к нему. По качеству архитектурных и градостроительных решений город прирастает с каждым днем. Однако забот еще много, одна из них — это сохранение исторической памяти, придание территории смыслов, опора на традиции исторического поселения. Здесь для архитекторов и градостроителей имеется целый массив для проявления своих идей на основе новых концепций в синергии истории и современности.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ГК ASG invest

— К примеру, долгое время на территории Забулачья практически не появлялось нового жилья, проекты носили точечный характер, во избежание градостроительных ошибок вопрос согласования проектов приобрел ручной характер — проекты рассматривались в несколько этапов, согласование могло идти годами. И мы предпринимали не одну попытку разработки проектов, но проекта, который устроил бы всех, так и не случилось. Однако время шло… И вот накопленный опыт и ошибки привели к пониманию того, какие проекты должны реализовываться в историческом центре. В том числе желание уйти от ручного управления, благодаря усилиям архитектурного сообщества, историков, заинтересованного бизнеса при поддержке властей города и республики вылилось в разработку концепции развития исторического центра, а сейчас и в концепцию развития территории Забулачья. От ручного управления на сегодняшний день уйти не удалось, но наличие описанных подходов позволяет гораздо быстрее выходить на согласование проектов, — сказал Аисов.

К смыслу своей работы спикер обратился в самом конце выступления: «Ключевой проблемой всех застройщиков являются сроки. А здесь мы говорим о строительстве в центре: градостроительно значимая территория, поэтому решения по ней не могут быть приняты за один день. Здесь нужен взвешенный подход, мы это понимаем и работаем над проектом до его окончательного согласования, а застройщик ждать не намерен, для него время, затраченное на согласование, — это потерянные деньги. Поэтому мы предлагаем уже готовые, согласованные решения, которые устраивают всех, с которыми согласен город, архитектурное сообщество и эксперты. Таким образом, имея готовый проект, инвестору остается только сделать рабочую документацию и получить разрешения и выйти на стройку, у него конкретный и понятный график».

Опираясь на основные подходы, сформулированные данными концепциями в настоящее время, компания осуществляет разработку комплексной застройки пустующих территорий Забулачья, которая должна стать отправной точкой и одной из основных составляющих нового этапа развития данной территории. И удовлетворить потребность увеличения объема качественного жилья в историческом центре, и сформировать подходы к освоению территорий в историческом центре.

Пример застройки. Восстановление утраченной пешеходной связи по ул. Ямской. Фото: предоставлено realnoevremya.ru ГК ASG invest

В проекте «Забулачье», по словам автора, главной стратегической задачей развития ландшафтной структуры территории является обеспечение связи с Волгой. Это достигается развитием поперечных улиц, усилением их пешеходной и рекреационной функции, создание Волжской набережной вкупе с мероприятиями с выносом железной дороги и коммунально-складской зоны. Создание пешеходной связи улицы Мартына Межлаука (бывшей дорогой на Бакалдинскую пристань) с набережной Волги и островом Локомотив. Улица Мартына Межлаука становится главной поперечной осью средней торговой части Забулачья. На нее нанизываются ныне пустующие кварталы с проектируемой жилой застройкой. Мартына Межлаука становится главной смысловой и функциональной связью района с речным ландшафтом цепью островов Локомотив и Бакалда. В исторических кварталах восстанавливается утраченная объемно-пространственная структура. При проектировании новой застройки учитывается историческая нарезка домовладений, длина участка (фасада) вдоль красной линии и структура внутриквартальных дворов. Так же учитываются высотные параметры, где выделяется общая высота застройки и высота фронта по красной линии до карниза. Так же предполагается цветовая палитра и отделочные материалы для фасада на основе традиционных. Керамический кирпич, штукатурка, дерево и металл.



Фото: предоставлено realnoevremya.ru ГК ASG invest

В заключение эксперт сказал: «Полностью раскрыть потенциал данной территории возможно благодаря синергии трех направлений. Сохранить и дать новую жизнь памятникам истории, сохраняя исторические ценности и смыслы — сделав их туристическими магнитами и точками притяжения. Создать новые современные объекты коммерции, которые усилят роль центра как центра деловой жизни и обеспечат территорию необходимыми функциями объектов обслуживания для комфорта горожан и туристов. И конечно, восполнить дефицит, реализовав проекты комплексной жилой застройки, чтобы территория зажила полной жизнью, став достойной частью и визитной карточкой Казани».

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Международный форум «РЕБУС: Экономика строительства в историческом центре» стал площадкой для поиска ответов на вопросы, которые волнуют представителей бизнеса и власти. Сегодня государственно-частное партнерство в России уже вышло из стадии становления и находится в процессе положительной динамики и развития. Участники сессий сошлись во мнении о необходимости работы по закреплению данного механизма в стране и выработки оптимальных решений.

Сегодня результаты государственно-частного партнерства заметны: восстановленные исторические центры городов, развитие инфраструктуры, формирование ощутимых полезных для городов сервисов. Впереди еще много работы и тернистый путь по укреплению этого механизма, но по итогам форума специалистами были выработаны подходы, которые легли в основу итоговой резолюции и будут рассмотрены на федеральном уровне — правительством РФ, так как необходимо продолжать совершенствовать законодательную базу в сфере государственно-частного партнерства и направлять вектор развития государства на создание общественно значимых объектов инфраструктуры.