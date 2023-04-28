Х5 «посадит» супермаркет в самом старом долгрострое Казани
Главным арендатором первых этажей «свеевского» дома на Достоевского станет крупный федеральный ретейлер
Как выяснило «Реальное время», в Казани нашли основного арендатора для коммерческих площадей бывшего многострадального проблемного объекта «Свея», достроенного Фондом поддержки дольщиков. Почти год назад дом ввели в эксплуатацию, а в феврале этого года стало известно, что собственник ищет якорного арендатора под помещение площадью 300 «квадратов» на первом этаже. Подробнее об этой и других заметных сделках на рынке коммерческой недвижимости города — в материале «Реального времени».
В долгострое «Свея» посадят конкурента «Магнита»
Возводить дом по ул. Достоевского, 57 начали еще в 2003 году, сдать обещали через 2 года, но строительство приостановили, а в 2011-м застройщика ООО «Фирма «Свей» признали банкротом. Работы возобновили, когда республиканскому Фонду поддержки дольщиков передали права застройщика летом 2020-го. В итоге достроила высотку компания «Бриз», и в 2021-м дольщики справили долгожданное новоселье.
Что касается коммерческих площадей в здании, реализовать и сдавать в аренду их начали совсем недавно. «Сейчас собственник хочет посадить якорного арендатора и потом продавать дороже. В последующем цена продажи помещения будет формироваться исходя из того, какие будут условия с арендатором, то есть нужно понимать, кто вкладывается в ремонт, будут его проводить в счет арендных каникул или нет», — рассказал «Реальному времени» руководитель ЦН «Квартет» Рустем Сафин.
В итоге найти «якорь» удалось. По словам эксперта, помещение снимет один из крупных продуктовых ретейлеров, чьи точки расположены по всей России.
— Нет, но его основной конкурент, — ответил Сафин на предположение о том, что в помещение въедет «Магнит».
Главным конкурентом торговой сети является X5 Retail Group. Компания управляет такими розничными магазинами, как «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель».
— Они сейчас решают вместе вопрос по выделению мощностей. В принципе контракт заключен, но с обязательствами. Если по мощностям вопрос решится, они заедут, — подчеркнул собеседник «Реального времени».
Площадь занимаемого помещения составляет 360 квадратных метров. В аренду его сдают по ставке 1 100 рублей за квадратный метр, рассказал Сафин. А сам магазин планируется открыть в июне — июле этого года.
Рядом с долгостроем, в здании гостиницы «Булгар», находится магазин «Магнит». Как предположил в беседе с «Реальным временем» владелец и директор компании A-Development Мурат Ахмеров, такое соседство может навредить уже «севшему» арендатору.
— «Магнит» в «Булгаре», конечно, немного неуместный, тем более в гостинице. Гостиница все-таки не настолько нацелена на торговый продукт, — подчеркнул он, — Я думаю, что, может быть, просадка будет. И там они либо съедут, либо площадку пропорционально уменьшат. Я думаю, «Магнит» просядет.
Кроме того, по мнению Ахмерова, новый арендатор нацелен на обслуживание не только дома, чью площадь занимает, но и ближайших зданий.
Интерес проявляют многие московские компании
В целом, оценивая ситуацию на рынке коммерческой недвижимости, Сафин отметил, что большой интерес к казанским помещениям проявляют московские компании, занимающиеся дистрибьюцией или производством. Спрос вырос на склады.
— Они (московские компании, — прим. ред.) ищут больше складских площадей, потому что многие складские комплексы в Зеленодольске или рядом с М-12, по сути, практически на 98—99% заняты, и вероятность вакансий там сводится практически к нулю. Поэтому спрос растет именно на вот такие склады, — отметил собеседник «Реального времени».
По словам эксперта, многие компания стремятся войти в Татарстан из-за его удобного территориального размещения: по М-12 открылась дорога на Екатеринбург. Также он указал на недостаток качественных помещений в черте Казани:
— Еще какие-то местные компании приняли решение о расширении своих площадей либо модернизации. Им нужны площадки, на которых они могут разместить свои либо производственные, либо складские комплексы. Это металлисты, в основном сейчас они активизировались. Все ищут что-то, что бы максимально подходило их требованиям, а по факту все сталкиваются с вопросом, что ничего и нет. В Лаишево только, но там вопрос с персоналом, вопрос с логистикой.
«Доходность объектов падает, срок окупаемости увеличивается»
Повышенный спрос на склады отметил и Ахмеров. По его словам, цены на аренду таких помещений возросли практически в два раза за год. Также он отметил рост ставки аренды в целом на 10%.
— По 10-балльной шкале оценю ситуацию на рынке на 5-6. Нет сильного спада, который мы почувствовали, например, в октябре — ноябре после сентябрьской мобилизации. При этом нет роста, который был в декабре — январе. «Среднеползучее» такое состояние. Заявки есть, заказы есть, люди смотрят. Такого пула нет, средняя температура, — подчеркнул специалист.
Ахмеров также рассказал об изменении сроков окупаемости. По его оценке, они увеличились практически на 50%.
— Доходность объектов падает, срок окупаемости увеличивается. Ценник ползет вверх, но от этого количество желающих не увеличивается, — отметил собеседник издания.
«Земли в Казани совершенно не осталось»
О нехватке складских помещений рассказал и генеральный директор компании «РеАгентство» Юрий Чикиров, также отметив, что спрос возрос двукратно.
— Причем, площадей хорошего качества 100—300 «квадратов» вообще катастрофически не хватает, площади в 1,5 тысячи и больше тоже мало предложений. Большие площади от 5 тыс. кв. м обычно уже строят под заказ, под арендатора, — сообщил он.
По его мнению, высокий интерес к складским помещениям в Казани вызван логистически выгодным размещением региона. Он включает в себя М-7 и строящуюся М-12.
В целом рынок он назвал «живым». Однако, по его словам, «разница между ощущениями покупателей и ощущениями продавцов сейчас больше».
При этом эксперт обозначил и актуальную проблему рынка — недостаток земли под постройку коммерческой недвижимости. Однако и из этой ситуации, по его мнению, есть выход:
— Земли коммерческого назначения в Казани осталось категорически мало. Спрос превышает предложение в несколько раз. Все, что осталось, с какими-то подводными камнями. Вроде участок хороший, а начнешь копать глубже… При этом рынок будет расширяться — по Лаишевскому направлению, по Высокогорскому. Ключевой вопрос транспортной доступности.
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комментарии
будет как на Маяковского, там две пятерочки через двести метров