Х5 «посадит» супермаркет в самом старом долгрострое Казани

Главным арендатором первых этажей «свеевского» дома на Достоевского станет крупный федеральный ретейлер

Фото: Фонд Татарстана по защите прав дольщиков

Как выяснило «Реальное время», в Казани нашли основного арендатора для коммерческих площадей бывшего многострадального проблемного объекта «Свея», достроенного Фондом поддержки дольщиков. Почти год назад дом ввели в эксплуатацию, а в феврале этого года стало известно, что собственник ищет якорного арендатора под помещение площадью 300 «квадратов» на первом этаже. Подробнее об этой и других заметных сделках на рынке коммерческой недвижимости города — в материале «Реального времени».

В долгострое «Свея» посадят конкурента «Магнита»

Возводить дом по ул. Достоевского, 57 начали еще в 2003 году, сдать обещали через 2 года, но строительство приостановили, а в 2011-м застройщика ООО «Фирма «Свей» признали банкротом. Работы возобновили, когда республиканскому Фонду поддержки дольщиков передали права застройщика летом 2020-го. В итоге достроила высотку компания «Бриз», и в 2021-м дольщики справили долгожданное новоселье.

Что касается коммерческих площадей в здании, реализовать и сдавать в аренду их начали совсем недавно. «Сейчас собственник хочет посадить якорного арендатора и потом продавать дороже. В последующем цена продажи помещения будет формироваться исходя из того, какие будут условия с арендатором, то есть нужно понимать, кто вкладывается в ремонт, будут его проводить в счет арендных каникул или нет», — рассказал «Реальному времени» руководитель ЦН «Квартет» Рустем Сафин.

В итоге найти «якорь» удалось. По словам эксперта, помещение снимет один из крупных продуктовых ретейлеров, чьи точки расположены по всей России.

— Нет, но его основной конкурент, — ответил Сафин на предположение о том, что в помещение въедет «Магнит».

Главным конкурентом торговой сети является X5 Retail Group. Компания управляет такими розничными магазинами, как «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель».

— Они сейчас решают вместе вопрос по выделению мощностей. В принципе контракт заключен, но с обязательствами. Если по мощностям вопрос решится, они заедут, — подчеркнул собеседник «Реального времени».

Помещение снимет один из крупных продуктовых ретейлеров, чьи точки расположены по всей России. Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Площадь занимаемого помещения составляет 360 квадратных метров. В аренду его сдают по ставке 1 100 рублей за квадратный метр, рассказал Сафин. А сам магазин планируется открыть в июне — июле этого года.

Рядом с долгостроем, в здании гостиницы «Булгар», находится магазин «Магнит». Как предположил в беседе с «Реальным временем» владелец и директор компании A-Development Мурат Ахмеров, такое соседство может навредить уже «севшему» арендатору.

— «Магнит» в «Булгаре», конечно, немного неуместный, тем более в гостинице. Гостиница все-таки не настолько нацелена на торговый продукт, — подчеркнул он, — Я думаю, что, может быть, просадка будет. И там они либо съедут, либо площадку пропорционально уменьшат. Я думаю, «Магнит» просядет.

Кроме того, по мнению Ахмерова, новый арендатор нацелен на обслуживание не только дома, чью площадь занимает, но и ближайших зданий.

— Я считаю, что эта локация, все-таки более интересна. Надо понимать, что она будет обслуживать только ближайшее население. Когда они принимают решение об открытии магазина, они учитывают геомаркетинг по количеству людей, которые там проживают: уровень дохода, достаток, средний чек и вычисляют финмодель. Не знаю количество квартир, конечно, но я думаю, что на ближайшие дома тоже можно рассчитывать, — подчеркнул он.

Интерес проявляют многие московские компании

В целом, оценивая ситуацию на рынке коммерческой недвижимости, Сафин отметил, что большой интерес к казанским помещениям проявляют московские компании, занимающиеся дистрибьюцией или производством. Спрос вырос на склады.

— Они (московские компании, — прим. ред.) ищут больше складских площадей, потому что многие складские комплексы в Зеленодольске или рядом с М-12, по сути, практически на 98—99% заняты, и вероятность вакансий там сводится практически к нулю. Поэтому спрос растет именно на вот такие склады, — отметил собеседник «Реального времени».

По словам эксперта, многие компания стремятся войти в Татарстан из-за его удобного территориального размещения: по М-12 открылась дорога на Екатеринбург. Также он указал на недостаток качественных помещений в черте Казани:

— Еще какие-то местные компании приняли решение о расширении своих площадей либо модернизации. Им нужны площадки, на которых они могут разместить свои либо производственные, либо складские комплексы. Это металлисты, в основном сейчас они активизировались. Все ищут что-то, что бы максимально подходило их требованиям, а по факту все сталкиваются с вопросом, что ничего и нет. В Лаишево только, но там вопрос с персоналом, вопрос с логистикой.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Доходность объектов падает, срок окупаемости увеличивается»

Повышенный спрос на склады отметил и Ахмеров. По его словам, цены на аренду таких помещений возросли практически в два раза за год. Также он отметил рост ставки аренды в целом на 10%.

— По 10-балльной шкале оценю ситуацию на рынке на 5-6. Нет сильного спада, который мы почувствовали, например, в октябре — ноябре после сентябрьской мобилизации. При этом нет роста, который был в декабре — январе. «Среднеползучее» такое состояние. Заявки есть, заказы есть, люди смотрят. Такого пула нет, средняя температура, — подчеркнул специалист.

Ахмеров также рассказал об изменении сроков окупаемости. По его оценке, они увеличились практически на 50%.

— Доходность объектов падает, срок окупаемости увеличивается. Ценник ползет вверх, но от этого количество желающих не увеличивается, — отметил собеседник издания.

«Земли в Казани совершенно не осталось»

О нехватке складских помещений рассказал и генеральный директор компании «РеАгентство» Юрий Чикиров, также отметив, что спрос возрос двукратно.

— Причем, площадей хорошего качества 100—300 «квадратов» вообще катастрофически не хватает, площади в 1,5 тысячи и больше тоже мало предложений. Большие площади от 5 тыс. кв. м обычно уже строят под заказ, под арендатора, — сообщил он.

По его мнению, высокий интерес к складским помещениям в Казани вызван логистически выгодным размещением региона. Он включает в себя М-7 и строящуюся М-12.

В целом рынок он назвал «живым». Однако, по его словам, «разница между ощущениями покупателей и ощущениями продавцов сейчас больше».

— При этом покупатели, особенно из других регионов, до сих пор ориентируются на 8-9 лет окупаемости, которая была на нашем рынке 2-3 года назад. Местные же инвесторы понимают, что 10 лет — это сейчас очень хорошая окупаемость, 11-12 лет — реальная, 14-15-16 — окупаемость, которую закладывает продавец при формировании своей цены предложения, — подчеркнул Чикиров.

При этом эксперт обозначил и актуальную проблему рынка — недостаток земли под постройку коммерческой недвижимости. Однако и из этой ситуации, по его мнению, есть выход:



— Земли коммерческого назначения в Казани осталось категорически мало. Спрос превышает предложение в несколько раз. Все, что осталось, с какими-то подводными камнями. Вроде участок хороший, а начнешь копать глубже… При этом рынок будет расширяться — по Лаишевскому направлению, по Высокогорскому. Ключевой вопрос транспортной доступности.



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