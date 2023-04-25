«Почему не спрашивают мнение жителей — согласны ли мы с таким соседством?»

Жители Набережных Морквашей протестуют против нового жилищного проекта на месте долгостроя в центре поселка

В редакцию «Реального времени» обратились жители Набережных Морквашей Верхнеуслонского района. Семь лет назад они уже устраивали народный сход, выступая против масштабной жилищной застройки их поселка, ради которой были вырублены 10,7 га леса. Но проект провалился, земля ушла с банкротных торгов в частные руки, и сейчас уже новый ее владелец строит по соседству с частным сектором многоквартирный шестиэтажный дом, чем вызвал еще одну волну недовольства среди населения. В селе проблема с подачей воды, а новостройка только усугубит положение, считают местные жители. К тому же здесь нет очистных сооружений и сетей канализации, необходимых для нужд такого объекта.

«Может, воду бочками из Казани будут возить?»

Жители Набережных Морквашей, как и в 2016 году, выступают решительно против реализации проекта многоэтажного и многоквартирного жилья посреди восьми сотен их частных домов. Однако пока к их мнению не прислушиваются.

На месте будущего шестиэтажного жилого дома, где когда-то действовала база отдыха с таким же, как у села, названием, уже начали готовить строительную площадку, идет новая вырубка деревьев.



В 2016 году на этом месте начали строить жилищный комплекс на 1 100 квартир

До сих пор неясно, как застройщик намерен решить проблему с инженерными сетями. На эту проблему жители села обращали внимание еще в 2016 году, когда на этом месте начали строить жилищный комплекс на 1 100 квартир.

В населенном пункте по-прежнему отсутствуют очистные и система канализации, есть проблема с водоснабжением поселка. Напора воды не хватает уже сейчас, здесь одна скважина и водонапорная башня обслуживают несколько улиц, поясняет местный житель и бизнесмен Сергей Никифоров:

— Теперь у нас хотят построить 6-этажный жилой дом. Как они его построят, если в поселке нет ни очистных, ни системы канализации, ни нормально действующего водопровода, который был бы способен обеспечить всех водой? Проблема с подачей воды возникла даже сейчас, когда новые коттеджи не могут подключить к воде, потому что ее не хватает на всех. А уж как собираются снабжать водой этот дом, непонятно. Может, воду бочками из Казани будут возить?

По его словам, в селе у жителя каждого частного дома своя канализационная яма: «Как на шестиэтажку ее выкопать, чья она будет и каких размеров должна быть?»

Против строительства в селе многоэтажного жилья выступают еще многие в поселке. В их числе и Марк Тейтельман, который переехал сюда из Казани почти 20 лет назад:

— Я категорически против этого строительства. Во-первых, в поселке нет системы канализации и она не предвидится, поэтому строить на этом месте — преступление, это посягательство на наши интересы. Располагать многоквартирные дома в том месте, где нет рабочих мест, никакой инфраструктуры — совершенно неправильно. Мы надеялись, что все наконец успокоилось после банкротства первого застройщика, но, видимо, нашлись еще какие-то «умники», которые тоже решили строить тут многоэтажки. Думаю, как и в прошлый раз, выступит вся округа, чтобы противостоять этому строительству.

Располагать многоквартирные дома в том месте, где нет ни рабочих мест, никакой инфраструктуры — совершенно неправильно, считает Марк Тейтельман

По его мнению, добраться на автомобиле до Казани труда не составит — от Морквашей до города всего 30 км и минут 20 езды. Но с учетом того, что квартиры будут эконом-класса и, скорее всего, будут реализовываться с помощью ипотеки, тратить по 500 рублей ежедневно только на трансфер туда-обратно будет накладно для семейного бюджета. К тому же, как считает Тейтельман, в селе нет никаких условий для создания очистных:

— Нет для этого никаких технических вариантов — ни площадей, ни нужного напора и объема воды, которого уже не хватает. И куда все стоки канализационные будут сливать — в Волгу? По соседству с этой площадкой продают землю под ИЖС, идет строительство коттеджей, и как эти люди будут соседствовать с многоквартирным домом, мне непонятно.

«Ради одного дома такие деньги вкладывать?»

Как сообщил «Реальному времени» глава сельского поселения Набережные Моркваши Ильнур Гаязов, на данный момент у него нет никакой информации о том, что в селе будут строить многоквартирный дом:

— Строить тут многоэтажку, я считаю, нерентабельно — только строительство очистных сооружений и канализационной сети, которые, безусловно, для нее потребуются, обойдется застройщику в довольно крупную сумму. И ради одного дома такие деньги вкладывать?!

По словам главы сельсовета, в Набережных Морквашах сегодня проживает в частных домах почти 1 тысяча человек. В поселке есть детский сад, школа, ФАП, Дом культуры, библиотека и почта.

— В свое время около 3 га земли выкупила казанская строительная компания «Барсэлитстрой», но об ее планах на этот участок мне ничего неизвестно, пока никаких разговоров об этом не велось, — сообщил он в беседе с корреспондентом «Реального времени».

Редакция «Реального времени» также обратилась к руководству Верхнеуслонского района с просьбой рассказать подробнее о реализации нового проекта многоквартирного жилья в поселке. Муниципалитет принял запрос в работу, по получении комментарий будет опубликован.

Прежний проект: вместо базы отдыха — 11 многоэтажек

На территории, где сейчас планируется строительство многоквартирного дома, до 2005 года действовала база отдыха, построенная прямо в центре села Набережные Моркваши еще в советский период для работников завода «Тасма». Она занимала большую площадь — более 10 га и в свое время пользовалась популярностью. Затем база перешла в ведение Рескома профсоюзов, а в нулевые годы оказалась невостребованной. Постепенно «райский уголок» для отдыха, окруженный многолетними соснами, превратился в заброшенную территорию, зарос деревьями, где местные жители собирали грибы и ягоды.

— В 2015 году вдруг там стали все вырубать. Потом, как выяснилось, эту землю когда-то продали частным лицам — строительной фирме «Татнур». И в один из дней они якобы провели какие-то публичные слушания, но, как всегда, «секретные», и потом около мусорной свалки повесили объявление, что меняется зонирование участка. Естественно, никто из жителей вообще был не в курсе, о чем идет речь, — вспоминает Никифоров.

Как выяснила инициативная группа жителей поселка, на месте бывшей базы отдыха застройщик планировал возвести жилой комплекс из 11 трехэтажных домов на 1 100 квартир эконом-класса в рамках президентской программы «Жилье для российской семьи».

Застройщик, вошедший в федеральную программу, рассчитывал, что государство за счет бюджета, как было обещано, компенсирует затраты на создание инженерной инфраструктуры.

— Естественно, все возмутились, мы устраивали сходы, написали кучу писем в самые разные ведомства и инстанции — и раису Татарстана, и президенту России, и в природоохранную прокуратуру. Но наши письма, которые подписали почти 99% всех жителей поселка, так и остались без ответа, типа все делается на законных основаниях, — рассказал местный житель.



Реализовать проект помешало банкротство «Татфондбанка» и его дочернего «Интехбанка», которые выступали кредиторами ООО «Татнур». На тот момент строители вырубили часть лесополосы, вырыли котлованы и начали забивать сваи — на этом стройка свернулась. Следом потерпел крах и застройщик. Выкупленный им участок земли был продан АСВ с банкротных торгов за долги.

При реализации имущества должника половину земельного надела из 10 га выкупили частные лица под ИЖС. Они засыпали котлованы под МКД землей и сегодня строят здесь коттеджи. Остальные участки приобрела строительная компания из Казани — ООО «Барсэлитстрой».

— Сегодня мы хотим задать вот такие вопросы застройщику и властям: насколько возведение многоквартирного дома в селе без системы канализации и водопровода вписывается в рамки здравого смысла, и почему без наличия сетей дается разрешение на перевод земель из категории ИЖС в категорию Ж-2 — малоэтажная и среднеэтажная застройка? И еще не менее важный вопрос — почему никто не спрашивает, каково мнение у жителей села, согласны ли они с таким соседством? — задается вопросом Сергей Никифоров.

Казанская строительная компания «Барсэлитстрой» на рынке с 2015 года, она участвовала в строительстве многих объектов в республике: детских садов, школ, жилых домов. Ее руководитель и единственный собственник Ильхам Хусаенов. За ним числится еще несколько фирм со схожим названием: «Барс Инвест», «БСС», «Басстройсервис», «БЭС».



Оперативно связаться с собственником СК «Барсэлитстрой» не удалось, но «Реальное время» готово предоставить ему возможность высказать свою позицию. По данным «СПАРК-Интерфакс», в компании числится 26 человек. В 2021 году она показала выручку в 280,5 млн рублей, но при этом ушла в убыток — на 1,9 млн рублей.