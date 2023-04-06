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Олеся Балтусова — о Доме Михляева — Дряблова: «Он такой же хрупкий, как башня Сююмбике»

00:00, 06.04.2023 13

Самый старинный дом Казани восстановят к концу года, но пока реставрации мешает подтопление памятника грунтовыми водами

Олеся Балтусова — о Доме Михляева — Дряблова: «Он такой же хрупкий, как башня Сююмбике»
Фото: Дмитрий Резнов/realnoevremya.ru

В старейшем каменном здании Казани — Доме Михайлова — Дряблова — приступили к реставрационным работам. Восстанавливать архитектурный памятник с трехсотлетней историей, где по преданиям останавливался царь Петр I, начинали еще в 2019 году, но вскоре Главстрой РТ отказался от услуг генподрядчика. Спустя 3 года обновление особняка доверили компании «Алтын Групп», которая выиграла тендер на 81 млн рублей. Строители недавно зашли на объект, однако пока работам мешают грунтовые воды. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Такой же хрупкий, как башня Сююмбике»

На территории самого старинного каменного дома Казани, принадлежавшего в начале XIX столетия крупному купцу и промышленнику Ивану Михляеву, а затем по наследству перешедшего мещанину Федору Дряблову, возобновили реставрацию. Специалисты компании «Алтын групп» вышли на объект и сейчас готовят подъездные пути для спецтехники, устанавливают посты охраны. Перед подрядчиком стоит задача — завершить весь объем ремонтно-восстановительных работ к концу года.

— Будем надеяться и верить, что к этому сроку они управятся. Могут быть самые разные причины того, что сроки по восстановлению Дома Михляева могут растянуться. Все понимают, что этот объект очень сложный и могут быть какие-то внезапные вещи. Мы будем надеяться и верить, а дальше уже по ситуации. Надеемся, что ничего непредвиденного здесь не произойдет, и общий объем работ выполнят, — поделилась мнением помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова.

Тем не менее, по ее словам, процесс восстановления здания вполне может затянуться с учетом очень сложного состояния подвальных помещений:

— Там пока еще сочится вода. Эти вопросы выявили не так давно и за их решение еще только взялись, еще смотрят, откуда эта вода поступает. Этот дом по возрасту такой же, как башня Сююмбике, вот насколько она хрупкая, настолько и он хрупкий.

Восстановить Дом Михляева рассчитывают за 81 млн рублей

Сейчас Главстрой Татарстана в поиске проектанта для продолжения реставрации уникального памятника. Максимальная сумма госконтракта за разработку проекта — 2,8 млн рублей. Сюда входят инженерно-геодезические изыскания и проведение историко-культурной экспертизы проекта. Представить согласованный документ нужно в июне.

Исполнителю тендера предстоит дополнить и скорректировать первоначальный проект 2018 года с учетом актуального состояния здания. Согласно техзаданию в документацию требуется внести корректировки к основным его решениям по усилению конструкции фундамента, стен, крыши и прочих конструкций.

С учетом приспособления Дома Дряблова под современное использование здание планируют оборудовать современными инженерными коммуникациями, системами вентиляции, энергообеспечения и энергоснабжения, подключить к интернету. Кроме того, для дома закупят необходимое отечественное оборудование и мебель, вокруг здания благоустроят прилегающую территорию.

В прошлом году раис Татарстана Рустам Минниханов поручил продолжить замороженную с 2020 года реставрацию Дома Михляева. В феврале текущего года был определен генеральный подрядчик, который возьмет на себя ремонт и восстановление довольно сложного архитектурного объекта — победителем тендера была признана «Строительная компания «Алтын групп», которая предложила освоить весь фронт работ на площади в 4,35 тысячи кв. метров за 80,9 млн рублей.

Фото: Дмитрий Резнов/realnoevremya.ru

Использование Дрябловского дома в XIX веке — «историческое кощунство»

Дом Михляева или? как его еще называют, дом купца Дряблова считается самым старым зданием в Казани — его возведение историки относят ко второй половине XVIII века. Он был построен казанским купцом в прямом соседстве с Петропавловским собором и является частью храмового комплекса. Тогда и до 1739 года он был единственным домом в Казани, построенным из камня. По городской легенде в гостях у промышленника Ивана Михляева останавливался император Петр I. Как рассказывают столичные краеведы, в 1722 году, когда российский государь направлялся в Персидский поход, то его путь шел через Казань, где он решил отпраздновать у владельца суконной фабрики свое 50-летие. Именно в честь российского государя, чуть позднее купец построил рядом со своим домом каменный Петропавловский собор, который до этого был деревянным.

В своем путеводителе по Казани Николай Загоскин писал: «Дрябловский дом. Под таким названием известен в настоящее время несомненно старейший в Казани по древности дом, в котором имел жительство Император Петр Великий во время двадцатидневного пребывания своего в Казани. Факт жительства здесь в 1722 году этого государя — непреложен и бесспорен; предание же о квартировании здесь в 1767 году Императрицы Екатерины II — не имеет за собой и тени основания».

После смерти в 1728 году богатого купца, у которого не было своих детей, дом в центре Казани унаследовала его жена Авдотья Ивановна и ее брат Афанасий Дряблов — мещанин из Чебоксар. Затем более 20 лет им владел сын Дряблова Иван, который перед смертью передал его управе Казани. Она обустроила здесь сначала богадельню, а потом сдавала помещения в аренду. С 1819 года здание перешло во владение Казанскому городскому обществу, которое открыло тут харчевни.

Фото: Дмитрий Резнов/realnoevremya.ru

После этого назначение дома менялось еще не раз: здесь была гостиница, чайная и трактир Курицына, свечное восковое производство. В советский период в историческом здании действовал столярный цех и мастерские училища при фабрике «Адонис». Потом Дом Михляева предали Институту истории АН РТ и планировали открыть в нем музей истории Казани, но денег из бюджета на это так и не выделили. Во время подготовки к 1000-летию Казани Дом Михляева — Дряблова включили в федеральную программу возрождения исторического центра Казани, но реконструкции особняк так тогда и не дождался. Только в 2016 году, после того как архитектурный памятник посетил Рустам Минниханов, он поручил приступить к разработке проекта реставрации здания. Через год старинный особняк власти республики передали Музею ИЗО.

— Относительно Дрябловского дома, именно так в старой Казани называли дом Михляева, бытует один существенный предрассудок. И дело не в том, останавливался там Петр I в 1722 году или нет. Почему-то считается, что у дома было прекрасное прошлое, связанное с промышленником Иваном Афанасьевичем Михляевым, а потом дом стали использовать под трактир и торговые помещения, и это прошлое не заслуживает внимания. Лучше всех этот предрассудок выразил профессор Загоскин, автор «Спутника по Казани», который называл использование Дрябловского дома в XIX веке «историческим кощунством». Но сейчас в XXI веке гораздо вернее было бы рассматривать историю дома как единый процесс, — считает известный казанский краевед и экскурсовод Марк Шишкин.

По его словам, Михляев построил свой дом и Петропавловский собор в самой шумной торговой части города. Еще во второй половине XVI столетия у деревянной церкви Петра и Павла на посаде была царская светлица, а возле нее «коневая площадка» — место, где торговали лошадями, а рядом шалаши, где продавали вареную рыбу, пироги и кисель.

— Это был такой своеобразный фудкорт огромного торгового пространства, которое начиналось возле современной площади 1 Мая, где расположен главный корпус Гостиного двора. Как один из корпусов Гостиного двора, Дрябловский дом вполне закономерно функционировал вплоть до того, как в этом квартале поместили швейную фабрику. И сегодня невозможно рассматривать дом Михляева — Дряблова в отрыве от бывшего Москательного корпуса Гостиного двора, — отметил Шишкин.

По его словам, если зайти в любое из зданий бывшей фабрики «Адонис», можно увидеть прекрасные своды XIX века. Под этими сводами торговали красками, бытовой химией и аптекарскими товарами. «Все это единый архитектурный ансамбль и социальный организм, формировавшийся веками. Часть построек не дошла до нас, как Медовый корпус на противоположной стороне улицы Профсоюзной. Но есть и удачный пример Курманаевского корпуса Гостиного двора, которому вернули его исторический вид. И Дом Михляева — часть этого пространства», считает краевед.

Проект масштабной реставрации старейшего здания Казани был разработан ПЦ «Град» и утвержден в 2018 году. Его реализацию поручили ООО «Реставратор», однако строители укрепив фундамент здания и аварийную стену, оставили исторически ценное здание культурного наследия на зиму без кровли и окон. В результате такого безответственного отношения ГИСУ весной 2021 года принял решение заменить подрядчика. Но ситуация с выбором нового подрядчика приобрела затяжной характер и почти 3 года исторический особняк пребывал в ожидании реставрации.

Что касается будущего предназначения Дома Михляева — Дряблова, то по проекту 2017 года в нем планировалось организовать «Ремесленную мастерскую» от Музея изобразительного искусства, открыть большой лекционный зал с интерактивным экраном и библиотеку, основным фондом которой станут старинные книги и гравюры. Помимо этого, в планах сделать уникальное двухэтажное строение новой точкой притяжения туристов — в просторных залах трехвекового здания проводить выставки, наладить работу кафе и сувенирных лавок.

Ангелина Панченко
НедвижимостьОбществоИсторияКультура Татарстан

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 комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    Не везёт Дому...
    Но Чудеса бывают!
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    Анонимно 06 апр
    чудес не бывает.
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    Анонимно 06 апр
    То, что ты появился на свет уже чудо.
    Или технический сбой, нелепая случайность?
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    Анонимно 06 апр
    чудес не бывает. в ы о чем??в сказки верите? а домик этот надо снести верящих в чудеса надо лечить ей богу чудо хочет. небудет к врачам сходи чудо ты

    по вашему не будет кончилось ваше время
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    Анонимно 06 апр
    Спокойнее, спокойнее, не надо нервничать и возбуждаться, если кто-то имеет мнение, отличное от твоего.
    Тем более угрожать и давать бессмысленные советы.
    Согласен с тобой, никакое ты не "чудо", появился на свет в результате какой-то случайности (надеюсь сам знаешь - какой), никому ты не нужен, поэтому и злобишься на весь Мир.
    Зачем делишь людей на "ваших" и "наших", не каменный век, все люди братьям сестры.
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  • Анонимно 06 апр
    И снова бюджетные деньги Татарстана. А где федеральные деньги и деньги русских олигархов???
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    Анонимно 06 апр
    а федералы при чем?вы что?
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    Анонимно 06 апр
    Очень хороший вопрос про федеральные деньги и деньги российских одигархов, РПЦ почему за свои деньги храмы не возрождает???
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    Анонимно 06 апр
    Вы статью читали?
    При чем здесь храмы?
    Речь в статье идёт о доме, а не о церкви.
    Или для вас главное попытаться брызнуть ядом в сторону РПЦ?
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    Анонимно 06 апр
    Еще раз читайте по слогам статью, если есть проблемы с усвояимостью прочитанного материала - Дом является частью храмового комплекса. Или богатое РПЦ все на халяву хочет получать, пусть потрясут свою мошну на реставрацию церковных комплексов
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  • Анонимно 06 апр
    05.31 лучше снести, и строить что то нужные, современные.
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    Анонимно 06 апр
    Вам бы все снести. Сначала современные строители должны научиться строить так,как те, ещё 300 лет назад, чтобы на века. А сейчас построют сарай и через год ему нужен капремонт
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    Анонимно 17:56
    Вот сами постройте сначала что нибудь и сносите, а распоряжаться чужим имуществом не надо
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