Исәнмесез, Рустам Нургалиевич: «Там годами ходить невозможно! Требуем достойные тротуары народу!»

Обзор обращений подписчиков телеграм-каналов к властям Татарстана. Часть 23

Ежедневно публикации в телеграм-каналах органов исполнительной власти Татарстана, в том числе традиционный утренний раиса Татарстана с приветственным «Исәнмесез!», собирают комментарии с просьбами и жалобами жителей республики. Большая часть которых касается состояния дорог, а также благоустройства. О чем просят представителей исполнительной власти Татарстана — в обзоре «Реального времени».

«Писали в администрацию. Ответ короткий: денег нет. Как нет на муниципальные объекты?»

Так, к раису Татарстана обратились по поводу тротуаров по улице Восстания:

— Рустам Нургалиевич, вас приветствует Казань. Не хотелось бы беспокоить вас лично, но иного пути уже не видим. Просим обратить внимание на жутчайшую проблему тротуаров по улице Восстания. Начиная от 31-го дома вплоть до пересечения Восстания — Декабристов тротуары в совершенно негодном состоянии. И это с обеих сторон — четной и нечетной. Мы живем там с 2017 года. И тогда, и, полагаю, до этого, они уже много лет в таком виде. Это основные тротуары с огромной проходимостью: дети идут в школы, садики, в сторону поликлиники, родители с колясками, дети на самокатах не могут нормально ходить и ездить. Также в этом районе проживают минимум два инвалида-колясочника, которым без помощи точно по таким дорогам не справиться. Да что говорить, там обычную коляску трудно вести, приходится рисковать и переходить на часть основной дороги, где автобусы ездят. Про порчу обуви уж говорить не стоит! Писали в администрацию. Ответ короткий: денег нет. Как нет на муниципальные объекты??? Там годами ходить невозможно! Пожалуйста, обратите внимание на этот участок. Требуем достойные тротуары народу!

Еще одно обращение касается автобуса №55 в Казани:

— Мы живем в «Лесном городке» и у нас только один маршрут общественного транспорта, который ходит через улицу Мавлютова. И то он ездит, когда захочет. На этом маршруте мы не можем добраться до проспекта Победы. Дома строят, а транспорта нет. И в центр нет транспорта.

«Я уже устала каждый день стирать школьную форму. Сапоги и ботинки — вообще просто комок грязи, и эта грязь и дома теперь»

В Набережных Челнах жители обратили внимание на грязь со стройки школы в ЖК «Притяжение»:

— Здравствуйте! Снова пишу в комментариях, потому что не знаю, куда обращаться, чтобы быть услышанной. В ЖК «Притяжение» сейчас строят школу и Московский проспект, и это стало нашим ежедневным кошмаром.

Очень-очень грязно, т.к. огромное количество техники выезжает со стройки с грязными колесами, и эта грязная жижа везде. Дети из школы приходят по пояс грязные, потому что грязь с колес проезжающей техники на них летит. Просьба отгородить пешеходную дорожку в сторону школы №56 забором. Я уже устала каждый день стирать школьную форму. Сапоги и ботинки — вообще просто комок грязи, и эта грязь и дома теперь.

Техника, которая строит школу, занимает нашу единственную и без того узкую разбитую дорогу. Много фур просто паркуются даже на ночь вдоль дороги, в итоге в двух направлениях одна полоса остается, а еще они разъехаться-развернуться из-за огромных габаритов нормально не могут, в итоге загораживают дорогу и люди выехать утром нормально не могут. Это происходит не ежедневно, но часто. ПРОСЬБА: СДЕЛАЙТЕ ДЛЯ ФУР, КОТОРЫЕ В ШКОЛУ ЕДУТ, ОТДЕЛЬНЫЙ ВЪЕЗД С ПОЛЯ, ТАМ ЖЕ СТОЛЬКО МЕСТА, И ПУСТЬ ОНИ ТАМ НОЧЬЮ И КОГДА ХОТЯТ СТОЯТ.

В «Народный контроль» уже писали, ничего не решилось. Фото того, что происходит, если нужно, буду присылать. Мы очень-очень рады и благодарны за Московский проспект и особенно за школу, но жить в этом еще 5 месяцев очень тяжело, ведь можно же организовать по-другому. Пожалуйста.

А в Альметьевске жителей интересует судьба бульвара «Западные ворота»:

— Здравствуйте! В этом году будут до конца доделывать бульвар «Западные ворота»? Там земля провалилась, бордюры в землю ушли, под скамейками плитку не положили.... Вот такие недостатки около дома №133 по улице Бигаш со стороны улицы Аминова. Это только минимум, а если по всему бульвару «Западные ворота» пройти, то вы их увидите много.

— Да-да, только проходила сегодня оттуда. Там плитка отошла.

— Здравствуйте! Просим устранить недоделанную работу. Вот, например, скамейки перенесли в районе сада номер 6, а плитку не положили!

— И полусферы неплохо было бы поставить, чтобы машины не заезжали/не парковались на эту плитку.

На обращение ответил Денис Косарев, заместитель руководителя исполкома Альметьевского района по строительству: «Здравствуйте! Работы по бульвару закончены в границах участка, дополнений не будет. Будут работать только в рамках гарантийных обязательств». Позже он уточнил, что обязательно будут устранены недоделки в виде некачественного монтажа.

На протяжении 5 лет формальные отписки об отсутствии финансирования и включении в программу на последующие годы!

В Казани тема благоустройства остается на первом месте:

— Ямашева, 78 со стороны улицы. У самого дома вырубили несколько взрослых деревьев, также в двух рядах деревьев, посаженных ближе к проезжей части, есть совсем голые участки (из них часть деревьев не прижилась, а часть были убраны при работе с канализационным люком). Благодаря деревьям вдоль улицы снижается шум от огромного количества автотранспорта на проспекте и меньше летит пыли в окна квартир. Спасибо, надеюсь, информация дойдет до нужных инстанций.

В мэрии в ответ сообщили: «Передали ваши замечания районной администрации, сообщают, что посадка деревьев запланирована, их должны посадить ближе к проезжей части в местах отсутствия коммуникаций».

— И вообще ситуация в городе с благоустройством удручающая. Куча газонов невозделанных, нет бы деревья туда посадить, цветы, газон. Территории многие огорожены, но на них ничего не растет. Перекресток Чуйкова — Короленко около закусочной «Донер сити» — две огороженные площадки без какой-либо растительности. А также вся сторона в заброшенном состоянии около ост. «Солнышко». И таких голых кусков по всему городу очень много.

Как сообщают в районной администрации, к сожалению, под всеми участками, которые перечислили, проходят коммуникации (например, кабели связи или электричества, инженерные сети), поэтому деревья там сажать нельзя.

Есть и другие жалобы. Например, на сильный запах канализации:

— И снова Карбышева, 13. Уже неделю из подвала запах канализации и сырости. Есть предположение, что сточные воды, а с ними и мусор, нарушили что-то, за что отвечает «Водоканал». Поэтому в подвале нашего дома канализационные трубы сливаются в подвал. Похожая ситуация была два года назад, когда все лето в подвале была жидкость с жутким запахом. Так как в подвале отсутствуют вентиляционные окна, все лето вонь стояла и в квартирах, и в магазинах на 1-м этаже. Кто решает и осуществляет работу по выкачиванию воды, осушению и дезинфекции? Пишу от имени всего дома — 248 квартир. Обращения в «Открытую Казань» никаких движений не проявляют, вопросы не решаются. Зачем тогда эта структура?!



И загрязнение почвы, которое, по словам жителей, не устраняется уже пять лет:

— Пересечение ул. Большой — ул. Усердной — ул. Тамчи (пос. Вишневка), полнейшая антисанитария! Когда приведут контейнерную площадку в соответствие с нормами СанПиНа? На протяжении 5 лет формальные отписки об отсутствии финансирования и включении в программу на последующие годы! Загрязнение почвы! Крысы, мыши, тараканы, бездомные животные!!! Жалобы в администрацию Советского района г. Казани, санэпидстанцию, Минэкологии безрезультатны!!! Примите пожалуйста меры в кратчайший срок!!!

Фото: соцсети

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