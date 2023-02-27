«Дома у сада»: новый уровень комфорта

Лаишевский район — новый узел притяжения казанцев, стремящихся при высоком качестве жизни оставаться в гармонии с природой.

Фото: предоставлено пресс-службой «Ак Барс Дом»

Пригороды Казани активно застраиваются, появляются новые жилые комплексы. Главный вопрос — а будет ли там комфортно? И на что обратить внимание из предложенного разнообразия? В «Реальном времени» — разбор преимуществ нового проекта от «Ак Барс Дома» в Усадах, который обещает стать островком счастья и уединения всего в 15 минутах от Казани.

Не место красит жилой комплекс, а жилой комплекс — место



Лаишевское направление, которое активно застраивают сегодня несколько крупных татарстанских девелоперов, пользуется спросом среди покупателей жилья. Это констатируют и сами застройщики, и независимые эксперты из риелторского сообщества республики. А казанцы с удовольствием покупают здесь квартиры, причем не просто для вложения денег — они сами переезжают сюда и начинают тут новую жизнь. Почему?

В направлении Усад нет и исторически не было крупных промышленных предприятий, деятельность которых негативно сказывалась бы на качестве воздуха и экологии в целом.

Добраться до Казани отсюда можно за 15 минут неторопливой езды на машине. Разительный контраст с вечной проблемой северного выезда из города и его многочасовыми пробками.

Развитая инфраструктура: в Усадах уже построены детские сады и школа, развивается дорожная сеть. В планах появление новых площадок, которые позволят создать дополнительные рабочие места.

Стоимость жилья за городом пока еще не сравнялась с тем, что строится в черте Казани (но есть тенденция к росту, поэтому с инвестиционными целями квартиры в новостройках Лаишевского района тоже активно покупают).

Близость лесных массивов, озер и пляжей (полчаса на машине — и вы на Камском море, 10 минут — и вы в лесу).

Фото: предоставлено пресс-службой «Ак Барс Дом»

Вице-президент Гильдии риелторов Республики Татарстан, управляющий партнер «БЕСТ-Недвижимость» Андрей Савельев подтверждает «Реальному времени», что Лаишевский район — самый востребованный среди казанцев с точки зрения покупки здесь недвижимости, по сравнению с остальными близлежащими локациями.

— Во-первых, в его пользу играет то, что он экологически благополучен. Во-вторых, здесь хорошая транспортная доступность для тех, кто каждый день ездит в Казань работать и учиться. И, наконец, очень важная причина высокой востребованности первичного жилья, строящегося в Лаишевском узле, — цена. Она заметно ниже, чем в пределах города (хотя разница в отдаленности — 15 минут езды на машине), и здесь за те же деньги можно купить квартиру большего метража с более высоким уровнем комфортности, чем в городе.

Анастасия Гизатова, эксперт по недвижимости, глава АН «Счастливый дом» в первую очередь тоже отмечает уникальные экологические характеристики района:

— Уникальность этого места — в том, что при наличии хорошей инфраструктуры и транспортной доступности, там замечательная экология. Район находится вдали от промышленных предприятий, нет перспективы создания свалок и других крупных источников загрязнения. Это хорошее, тихое, уютное место, с замечательным соотношением экологической и инфраструктурной составляющих. Я бы порекомендовала эту локацию для покупки недвижимости с той целью, чтобы жить там самим. Тем более что из Усад можно быстро добраться до Казани, этот район жилой застройки многие уже считают чуть ли не чертой города. Кроме того, там быстро растут новые микрорайоны, и вместе с ними быстро развивается своя инфраструктура — и для обучения детей, и для работы взрослых.

«Дома у сада»: 30 планировок на все случаи жизни

Итак, в этом уникальном месте, соединяющем экологичность и богатую современную инфраструктуру, вырастает новый жилой комплекс «Дома у сада». В нем четыре дома, 608 квартир. От типовой застройки советских времен этот проект по уровню комфорта так же далек, как космический корабль от телеги с лошадью. И это не только использование при строительстве элементов «умного дома», а также повышенная высота потолков, но и сам подход к концепции застройки. А ведь квартиры в ЖК «Дома у сада» продаются по той же цене, что и старенькие «ленинградки» и «сталинки» в черте Казани.

В ЖК «Дома у сада» можно выбрать из 30 планировок квартир!

Однокомнатные: 5 планировок площадью от 35,19 до 40,95 кв. м.

Двухкомнатные: 13 планировок площадью от 50,82 до 62,21 кв. м.

Трехкомнатные: 11 планировок площадью от 77,81 до 86,26 кв. м.

Четырехкомнатная: 1 планировка площадью 98,57 кв. м.

В трехкомнатных и четырехкомнатных квартирах по два санузла: это повышает удобство жизни всей семьи и позволяет выделить отдельную ванную комнату для гостей или, скажем, для подросших детей.

Планировки однокомнатных квартир близки к европейским: просторная кухня позволяет выделить в ней пространство под небольшую гостиную, а изолированная комната подойдет, чтобы устроить в ней спальню. В такой квартире будет уютно и удобно семье с ребенком — места хватит, чтобы выделить ему отдельное пространство.

Все планировки разработаны максимально эргономично: проектировщики отказались от больших холлов, не несущих функциональной нагрузки, зато глубокие ниши в комнатах позволяют организовать удобные пространства хранения, не «откусывая» под это площади от жизненного пространства.

Очень важен вопрос социальной инфраструктуры. Усады и Лаишевский район этот вопрос решают в усиленном порядке. Образовательные «слоты» уже закрыты: если ваши дети совсем маленькие — вплотную к ЖК «Дома у сада» находится детский сад «Айтишка», а для школьников недавно свои двери открыл многопрофильный лицей «Здоровое поколение». Впрочем, если вы решите учить детей в казанских школах — до города всего 15 минут езды на машине, а старший школьник справится с дорогой и сам, ведь вблизи — автобусная остановка, с которой в разные районы Казани отправляются четыре маршрута общественного транспорта.



Инфографика: realnoevremya.ru

«Покупатель чувствителен сегодня к уровню комфорта жилых комплексов»

Эксперты отмечают, что в последние годы сильно изменились требования, которые потенциальные покупатели выдвигают к своему будущему жилью. Вице-президент татарстанской гильдии риелторов констатирует: несмотря на то, что в последний год на первый план среди критериев выбора первичного жилья выходит цена, покупатели все же очень внимательно приглядываются к тому, что именно по этой цене им продают.

— Безусловно, покупатель чувствителен сегодня и к уровню комфорта жилых комплексов, мы это совершенно четко отмечаем. Ближняя инфраструктура придомового и приквартирного пространства стала важным фактором выбора. Если сравнивать два ЖК, один из которых будет включать благоустройство придомового пространства, а второй — нет, то первый автоматически поднимется в спросе и в цене. Но цена может быть нивелирована, если речь идет о жилье за пределами Казани — например, в том же самом Лаишевском узле, — размышляет Андрей Савельев.

Анастасия Гизатова тоже говорит о том, насколько выросло сегодня со стороны покупателей требование к соотношению цены и качества. По ее мнению, покупая квартиры за городом, в экологически чистом районе, люди в основном ориентируются на то, что будут жить здесь сами. А значит, им критически важно, чтобы в их новом жилье все было идеально, максимально комфортно и радовало каждый день на протяжении многих лет. Эксперт суммирует запросы своих клиентов:

— Во-первых, очень важно соотношение цены и качества. Во-вторых, эргономичность пространства: чтобы, 30, 50, 60 и даже 100 квадратных метров были максимально эффективны. Чтобы не было огромных коридоров, неправильных углов в комнатах, чтобы можно было комфортно разместить мебель. И хорошо было бы, если бы квартиру можно было трансформировать в связи с изменением жизненной ситуации ее обитателей: например, семья расширяется — и функционал квартиры меняется вместе с ними, для детей выделяются отдельные пространства и т. д.



Конечно, огромное внимание сейчас уделяется общедомовому имуществу. Какая отделка в подъезде, как она радует глаз, насколько физически она будет устойчива? Большую роль играют общие зоны во дворах. Например, все ли возрастные группы учтены при обустройстве детских площадок? У меня есть обратная связь от покупателей о том, что площадки в основном ориентированы на маленьких детей, а ребята постарше или подростки остаются в стороне. Есть ли чем заняться более взрослым жильцам? Если их интересы учтены хотя бы в виде тренажерных площадок во дворе, это значительно увеличивает шансы жилого комплекса на популярность. Не говоря уже об уютных лаунж-зонах во дворе. На все это сегодня обращают внимание покупатели, и все это очень важно при планировании жилых комплексов!

Фото: предоставлено пресс-службой «Ак Барс Дом»

Общее — не значит ничье

Общественные и придомовые пространства в ЖК «Дома у сада» разработаны в полном соответствии с требованиями, которые озвучивают эксперты. Вся концепция жилого комплекса говорит об уюте, комфорте и некоторой приватности: зеленый двор представляет собой сквер для неспешной прогулки.

Детские площадки разработаны так, что на них будет интересно, комфортно, а главное, безопасно самым маленьким. Но есть игровые комплексы и для детей постарше, и даже для подростков. Взрослые смогут заняться спортом, организовать совместный досуг (даже с использованием деревянной сцены), поговорить в уютной беседке и даже поработать за комфортно организованными столами прямо на свежем воздухе. А скрупулезно разработанная схема озеленения придумана так, чтобы зелень во дворе была круглый год: летом тут будет шелестеть листва, а зимой глаз порадуют нарядные хвойники.

Фото предоставлено пресс-службой «Ак Барс Дом»

А вот чего не будет в вашем дворе — так это машин. Для удобства и комфорта жителей ЖК «Дома у сада» спроектированы автостоянки общей вместимостью 454 машиноместа — они располагаются по внешнему периметру комплекса. Внутри двора стоянки не предполагается, здесь будет по-настоящему свежий воздух.

И еще: часто ли вы разговариваете со своими соседями? Знаете ли вы, кто живет с вами рядом? В ЖК «Дома у сада» все сделано для того, чтобы создать настоящее, дружное комьюнити. Внутридворовое пространство располагает к совместному досугу — здесь вы сможете и уединиться при желании, и присоединиться к активностям, которые проводят ваши соседи. Словом, в «Домах у сада» не будет места грусти и одиночеству.

Фото предоставлено пресс-службой «Ак Барс Дом»

Заходи, хозяином будешь!

Подъезд — слабое место советской жилой архитектуры. Как красиво, светло и уютно ни было бы в квартире, но заходить в подъезд в старых домах всегда некомфортно. Бетонные лестницы, темные узкие проходы, грустная масляная краска на стенах и никакого пространства для общения…

Здесь все по-другому. Проектировщики ЖК «Дома у сада» решили: нужно, чтобы человек чувствовал себя дома, делая первый шаг к своей квартире. А значит, в общих зонах будет много пространства, света и красоты. В подъездах домов — панорамные окна, что дает помещению больше воздуха и увеличивает обзор.

Никаких неудобных лестниц: входы на уровне земли, чтобы удобно было всем — и мамам с колясками, и маломобильным жителям. На первом этаже каждого дома — колясочная, в которой будут стоять «машины для самых маленьких». К тому же это экономит важное и нужное пространство внутри вашей квартиры.

А еще на первом этаже во всех четырех домах ЖК «Дома у сада» проектировщики предусмотрели уютную лаунж-зону с диванчиками. Она выручит, если вам нужно провести встречу, но вы не планируете приглашать своего визави к себе домой. Или если вы встретили соседку, и завязался долгий разговор. Да мало ли ситуаций, в которых это может пригодиться!

Итак, мы видим подтверждение аксиомы, появившейся несколько лет назад в среде девелоперов. «Мы продаем не квартиры, мы продаем образ жизни». Запрос на комфортный образ жизни небывало высок и сейчас, когда люди стремятся сэкономить. Вы спросите: а что с ценой? А то, что в «Домах у сада» за ту же цену вы сможете купить жилье, которое будет больше и комфортнее, чем в черте Казани.

Заинтересовались? Звоните: +7 (843) 244-80-64



Офис продаж: Казань, пр. Альберта Камалеева, 26/12



Подробная информация — на сайте проекта.

Людмила Губаева