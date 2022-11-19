Агрохолдинг «Август-Агро» отреставрирует дом Усманова — Апанаевой в Казани

В Казани готовят к новому этапу реставрации дом Усманова — Апанаевой на ул. Каюма Насыри, 40. Как стало известно «Реальному времени», историческое здание выкупила УК «Август-Агро» Александра Ускова, и новый владелец намерен приспособить памятник под современное использование. Зачем крупному российскому агрохолдингу понадобился объект культурного наследия в самом сердце Старо-Татарской слободы Казани и что обнаружили архитекторы в ходе обследования дома — подробнее в материале «Реального времени».



«Проектные решения не создают угрозы повреждения»

Московская УК «Агро-Август» готовит дом купца Усманова на ул. Каюма Насыри, 40 к новой реставрации. Эксперты изучили документацию проекта, чтобы убедиться, что строительные работы не навредят памятнику. В комиссию вошли инженер и конструктор-реставратор из Нижнего Новгорода Денис Писарев, архитектор-реставратор Наталья Малихова из Ростова-на-Дону и московский искусствовед Ольга Яковлева.

Специалисты указали, что проектные решения не нарушают предмет охраны и не создают угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта культурного наследия или его элементов. «Экспертная комиссия считает возможным проведение работ по реставрации и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Дом З.Б. Усманова — Б.Ф.Х. Апанаевой», говорится в заключении экспертизы.

Фото: скриншот yandex.ru/maps

По проекту в здании, где в середине XIX века жил известный казанский купец и благотворитель Зиганша Усманов, проведут порядка 15 видов работ, которые не изменят функциональное назначение объекта. Архитектурные решения по фасаду сохранят в том виде, что указан в проекте реконструкции, разработанном казанской архитектурно-проектной мастерской «Эклектика».

Реставраторам предстоит раскрыть недавно обнаруженные оконные и дверные проемы, которые когда-то были заложены кирпичом, восстановить историческую конфигурацию парадной лестницы в юго-западной части здания, разобрать поздний марш со второго на третий этаж, воссоздать утраченную секцию кованых перил лестницы по аналогии с сохранившимися фрагментами ограждения, а заодно выполнить другие восстановительные работы.

Ранее неизвестные исторические детали

Дом Усманова — Апанаевой входит в границы зон ансамбля Казанского кремля, предмет охраны утвержден приказом татарстанского Комитета по охране ОКН этим летом. Обновленный проект реконструкции здания, который стал предметом изучения российских экспертов, выполнила «Проектно-реставрационная мастерская Казанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», которая взяла за основу дополнительные обследования исторического особняка и разработанный в сентябре 2020 года проект от АПМ «Эклектика».

Восстановительные работы по сохранению дома купца Зиганши Усманова и почетной потомственной гражданки Биби-Фатимы Апанаевой начались в марте 2021-го, завершить их планировалось к концу года. Подрядчику предстояло заменить кровлю и смонтировать водосток, отремонтировать инженерные коммуникации и демонтировать сети связи на фасаде, а также восстановить утраченный ранее ряд архитектурных элементов. Во время работ обнаружили новые материалы, которые позволяют раскрыть историю существования здания и его территории.

Фото: Дмитрий Кояш/photobuildings.com/BY-NC-ND

Так, при демонтаже поздних перегородок и снятию поздних слоев штукатурки, были обнаружены ранее неизвестные дверные и оконные проемы, а в парадных помещениях второго этажа нашли потолочные тяги, фиксирующие историческую конфигурацию помещений. В ходе дообследования памятника историки уточнили и датировку лестничного марша со второго этажа на антресольный.

На основе этих новых фактов Комитет РТ по охране ОКН разработал и утвердил новый предмет охраны, было принято решение внести дополнения в проект приспособления объекта, которые не затронут подлинные конструктивные элементы здания, а напротив, позволят подчеркнуть его историческую объемно-планировочную структуру.

ОКН «Дом З.Б. Усманова — Б.-Ф.Х. Апанаевой» представляет собой двухэтажный кирпичный прямоугольный с выступом со стороны северного фасада дом с подвалом. Сами же фасады оформлены в стиле «эклектика». Объемно-планировочное решение здания — коридорного типа, где первый, второй и мансардный этажи соединяют две лестницы: трехмаршевая — с юго-западной стороны здания и двухмаршевая — со стороны северного фасада.

В целом, как показали исследования, несмотря на ряд утрат, здание сохранило свой исторический облик. Его структура характерна для богатого купеческого особняка середины XIX века. В тот период коридорная система дома разделялась на мужскую и женскую части, на уровне первого этажа — со сводами, на уровне второго этажа — с высокими парадными помещениями со стороны улицы и жилыми помещениями со стороны двора. Сохранились оригинальные фрагменты богатой декоративной штукатурной отделки и лепного декора фасадов, например, в части венчающего карниза элементы коринфского ордера, акантовые листы, бусы, розетки и кронштейны.

Фото: скриншот yandex.ru/maps

Семейный особняк для казанского купца и мецената

Проект по строительству дома для своей семьи именитый казанский купец Зиганши Усманов в начале 50-х годов XIX века заказал у архитектора Александра Песке, который также построил Казанскую духовной академию, Сенную мечеть, дома для Ивана Апакова, Дмитрия Майкова, Федора Дугина. Особняк для Усманова в характерном для того времени классическом стиле появился на самой оживленной Захарьевской улице Старо-Татарской слободы в 1853 году.

Купец родился в 1817 году в деревне Карелино (сегодня Балтасинский район). Успешное дело по продаже сырья и пушнины, привело его в середине столетия в Казань, где он открыл мастерскую по производству карет и был приписан в казанское купечество второй гильдии. Всего за несколько лет он оказался в числе богатейших купцов Казани. В его владение входили мыловаренный завод, китаечная фабрика и несколько доходных домов. Усманов славился благотворительностью — на его средства выстроили мечеть в Старо-Татарской слободе — «Султановскую», а также двухэтажное здание медресе. Он пожертвовал жилой дом и несколько магазинов в пользу местных имамов.

После смерти купца в 1872 году все его имение перешло в собственность жены и сына Султана-Абдулгазиза. Однако тот оказался не таким успешным дельцом, постепенно дела пришли в упадок, годовой оборот семейного капитала снизился с полумиллиона всего до 25 тыс. рублей. Наследник был вынужден продать двухэтажной особняк — в 1900 году его новой владелицей стала почетная потомственная гражданка Казани Биби-Фатима Апанаева. Через 150 лет сохранившийся дом богатого казанского купца внесли в реестр памятников архитектуры и отреставрировали.

Фото: Дмитрий Кояш/ photobuildings.com/BY-NC-ND

От детсада до офиса российского агрохолдинга

В доме напротив купеческого особняка родился и вырос известный казанский художник Рушан Шамсутдинов. Как рассказала «Реальному времени» его мать Амина Шамсутдинова, которая до сих пор здесь проживает, после революции 1917 года советская власть передала дом купца Усманова под детский сад, который проработал до 1970 года, и куда ходил в детстве ее сын Рушан.

Затем здание выкупила казанская предпринимательница Вера Жукова. Согласно данным ЕГРН, за 2020 год владельцем особняка на ул. К. Насыри, 40 была ее фирма — ООО «Городской Центр «Эксклюзив»". Компания была ликвидирована в июле прошлого года. Много лет, по словам Шамсутдиновой, Жукова сдавала помещения исторического здания под офисы. По этому адресу, согласно различным источникам, зарегистрировано порядка 15 различных организаций.

По словам женщины, собственница здания много лет пыталась его продать — сначала запрашивала за дом с участком земли в 1 500 кв. м 50 млн рублей, затем снизила стоимость до 30 млн. Но найти покупателей смогла лишь в 2020 году. Памятник выкупил российский агрохолдинг «Август-Агро» Александра Ускова. Сразу после приобретения недвижимости новый владелец приступил к восстановлению Дома Усманова-Апанаевой и открыл здесь свой офис.

«Реальное время» обратилось в УК «Август-Агро» с просьбой поделиться планами по дальнейшему использованию Дома Усманова-Апанаевой, по получении комментарий будет опубликован.

Гендиректор компании «Август» Александр Усков (слева) и замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко. Фото: apk-news.ru

УК «Август-Агро» выступила заказчиком государственной историко-культурной экспертизы проекта реставрации с последующим приспособлением под современное использование. Учредителем компании с долей 95% является АО «Август», принадлежащее бизнесмену Александру Ускову. Компания считается одним их крупнейших в России производителей химических средств защиты растений.



Гендиректор «Август-Агро» — бизнесмен-аграрий родом из Мамадышского района Айдар Галяутдинов. На счету предприятия 210 тысяч га пашни в России и Казахстане, порядка 10 тысяч голов КРС, элеваторы и зерносушильные комплексы, более 1,5 тысяч единиц сельхозтехники и оборудования.

Два года назад «Август-Агро» приобрел в собственность 60 га земли в Татарстане, построил на площадке ОЭЗ «Алабуга» завод удобрений, в планах компании строительство в следующем году молочной мегафермы в Кайбицком районе. В прошлом году выручка компании составила 1,4 млрд рублей, чистая прибыль — 40 млн рублей.