Первое в России, третье в мире: «Нижнекамскнефтехим» увеличит мощности производства ГБК до 200 тыс. тонн

Ввод в эксплуатацию новой установки запланирован к середине 2023 года

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На нижнекамском предприятии СИБУРа полным ходом идет реализация проекта технического перевооружения производства галобутиловых каучуков. Он подразумевает увеличение мощностей со 150 до 200 тыс. тонн в год. Причем, общая мощность завода БК не увеличится. Изменения произойдут в номенклатуре выпускаемой продукции. Прогресс строительно-монтажных работ составляет 62%. Об этом работники предприятия рассказали журналистам во время пресс-тура. Подробности — в репортаже корреспондента «Реального времени».

В центре событий

На заводе БК «Нижнекамскнефтехима» идут масштабные изменения — модернизация производства галобутиловых каучуков. Ввод в строй новой производственной линии, мощностью 50 тыс. тонн в год, позволит нарастить выпуск востребованной продукции до 200 тыс. тонн. Изменения произойдут за счет сокращения выпуска бутиловых каучуков Расширение производственной площадки не потребуется.

Строительство установки идет ударными темпами. В этом убедились и журналисты. Пройдя вводный инструктаж и переодевшись в специальную форму, представители СМИ оказались в центре событий. Нефтехимики рассказали, что прогресс строительно-монтажных работ составляет 62%.

— Проект реализуется с 2020 года. Объект разбит на 26 строительных титулов. В его рамках идет модернизация существующих производств, плюс установка нового оборудования, строительство распределительной подстанции, — отметил Валерий Комаров, старший менеджер отдела строительства «Нижнекамскнефтехима».



На заводе БК «Нижнекамскнефтехима» идут масштабные изменения — модернизация производства галобутиловых каучуков

По его словам, для увеличения производительности потребуется более 1,100 тыс. тонн нового технологического оборудования, порядка 5,500 тыс. кубов монолитного железобетона, 2,5 тыс. металлоконструкций, более 430 километров кабельной продукции. Кроме этого, будет установлено новое программное обеспечение — линия АСУ ТП, которая будет следить за контролем и технологией выпуска продукции.



На строительной площадке задействованы свыше 450 человек, 30 единиц техники. Генподрядчиком выступает местная организация «СМУ-3».



— Производственная база подрядчика находится в Нижнекамске. Работает и такая организация как «СМА», она выполняет весь комплекс работ по электрической части и КИПиА. Есть и субподрядчики. Все местными силами, — подчеркнул Валерий Комаров.



На строительной площадке задействованы свыше 450 человек, 30 единиц техники. Генподрядчиком выступает местная организация «СМУ-3»

Объем инвестиций — 8,3 млрд рублей



Само производство галобутилкаучуков было запущено в 2004 году, став одним из трех производств этого продукта в мире. Технологию для нижнекамцев разработали в НИИ «Ярсинтез». Аналогов в России нет.



— Все ноу-хау будут использованы и здесь. Проектом предусмотрено возведение современной установки выделения и сушки каучука. Сюда входит система очистки отработанного воздуха от пыли каучука. Оборудование, устанавливаемое на узлах дегазации и галоидирования, будет герметичным. Управление технологическим процессом — полностью автоматизировано, — сказал Ришат Хатмуллин, заместитель директора по развитию завода БК «Нижнекамскнефтехима».

Оборудование, устанавливаемое на узлах дегазации и галоидирования, будет герметичным. Управление технологическим процессом — полностью автоматизировано, — сказал Ришат Хатмуллин Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим». Токен: Pb3XmBtzt71Ea5tyjPwakixsEsXrQK72fcN6nK8

Он отметил, что, не смотря на сложную геополитическую обстановку, галобутиловый каучук «Нижнекамскнефтехима» не залеживается на складах. Часть продукции идет в страны Юго-Восточной Азии. Отгрузка идет ежедневно.



— Галобутиловые каучуки используют при изготовлении бескамерных шин. Они являются более экологичными и экономичными. Расход топлива при их использовании сокращается. Поэтому востребованность таких шин с каждым годом растет, — подчеркнул Ришат Хатмуллин.



По словам нефтехимиков, при строительстве установки в основном используются российский металл, трубы и кабели. Окончание строительных работ намечено на первый квартал 2023. Пусконаладка — на второй. Ввод в эксплуатацию — на третий. Работы идут в соответствии с графиком.



