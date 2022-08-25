Третьяк, Ротенберг и российский хоккей столкнутся с незнакомым вызовом

Нас не ждут в этом виде спорта

В канадском Эдмонтоне завершился молодежный чемпионат мира по хоккею. Турнир обошелся без России, более того, как сообщил президент международной федерации, наш хоккей пропустит и следующий международный сезон. Есть вероятность, что именно в хоккее нам будет сложнее всего вернуться на международный уровень, чего опасается спортивная редакция «Реального времени».

Что происходит?



МЧМ был прерван 29 декабря прошлого года, из-за большого количества заражений коронавирусом. Новый президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф не стал наказывать организаторов, а аннулировал результаты сыгранных матчей и возобновил чемпионат в августе, убрав из числа его участников сборную России.

Тем самым российское поколение 2002 года рождения в большинстве своем осталось и без юниорского ЧМ (был отменен из-за коронавируса), и без МЧМ. А пока стоит осознать, что Россию на МЧМ-2022 заменила Латвия, что молодежная сборная Беларуси не может выступить уже на двух МЧМ подряд (сейчас отстранена, а в прошлом году турнир в группе А, где играют беларусы, не состоялся из-за коронавируса), и что обе команды были виртуально исключены из числа участников Европейского зимнего фестиваля 2022 года, хотя успели сыграть в хоккейном турнире, по итогам которого у Беларуси были серебряные награды, а у нашей сборной бронзовые.

Хоккейный бомонд состоит из стран, исповедующих наиболее жесткую позицию к России, и вернуть нас и Беларусь в международное пространство будет сложнее всего. Тем более что в хоккее есть нюанс, который отсутствует во многих игровых командных видах спорта. Там чемпионаты мира во всех категориях (национальные, молодежные, юниорские) разыгрываются по лигам и не исключено, что возвращение России будет происходить в унизительной форме, с предоставления места в самом слабом, третьем, дивизионе, где среди национальных сборных выступают Люксембург, Туркменистан, Турция, ЮАР и т. д., среди юниорских (Гонконг, Израиль, Мексика). Причем несколько стран — Австралия, Болгария, Исландия, Новая Зеландия, Тайвань — фигурируют в двух или даже в трех перечисленных турнирах и могут заявить о своем нежелании играть с Россией, как это происходило зимой нынешнего года во многих видах спорта.



Хоккейный бомонд состоит из стран, исповедующих наиболее жесткую позицию к России, и вернуть нас и Беларусь в международное пространство будет сложнее всего. Фото: ak-bars.ru

Кто виноват?



Увы, но руководство ФХР не готово к подобному развитию событий, в том числе и потому, что в прежние годы российский хоккей не сталкивался с прессингом на международном уровне. Он избежал его перед Олимпиадой 2018 года, закалившей наш биатлон, бобслей, лыжи и утопившей нашу легкую атлетику.

Руководство международного хоккея против нас, а это и президент Тардиф, и вице-президент Бржиза из Чехии. А наше руководство в лице Третьяка нежизнеспособно. С момента, когда Международная федерация приостановила членство России, мы пропустили весь сезон, а это чемпионаты мира для национальной, молодежной, юниорской, женской сборных.

«Игры дружбы», проходящая сейчас Спартакиада сильнейших должны возместить россиянам из разных видов спорта отсутствие международных стартов. Что касается хоккея, то тут тишина. В хоккее катастрофически мало стран, которые могли бы позволить себе сотрудничать с Россией. Понятно, что Беларусь, возможно, Казахстан и Китай. При этом у Поднебесной всегда есть вариант сослаться на вспышку коронавируса реального или мнимого. Поэтому — надо думать.

«Игры дружбы», проходящая сейчас Спартакиада сильнейших должны возместить россиянам из разных видов спорта отсутствие международных стартов. Фото: minsport.tatarstan.ru

Что делать?



Самое простое: создать под потенциальные турниры сборную Канады из легионеров, которые массово выступают в командах КХЛ. История неновая, такая регулярно собирается для участия, допустим, в Кубке Шпенглера. Хотя за рубежом (Латвия, Чехия) уже принимают меры, чтобы запретить местным хоккеистам играть в России. Ну, или бороться за возвращение в международное сообщество, используя все юридические возможности, включая прецеденты, когда ЛИХГ, а затем и ИИХФ (название международной федерации хоккея) противоречила сама себе при проведении чемпионатов, нарушала все мыслимые правила, включая неписанные. Новый старт МЧМ-2022, кстати, из их числа.

А начиналось все гораздо раньше. Конкретным решением, дискриминирующим нашу страну, было возвращение ФРГ и Японии, развязавших Вторую мировую войну, в число стран — членов международной федерации хоккея в течение 1951 года. В то время, как Советский Союз, победивший в той войне, был включен только 31 декабря того же года, позже побежденных им нацистских государств. В 1969 году та же ФРГ стала хозяйкой юниорского чемпионата (до 19 лет), хотя годом ранее немцы снялись с чемпионата, отказавшись играть со сборной Чехословакии, и, видимо, за это получили право провести домашний U 18. И это решение президента ИИХФ, которая в те годы называлась ЛИХГ, англичанина Джона Ахерна.

В 1976 году с чемпионата U 19 снялась Болгария, у которой была эпидемия гриппа. Через год снялась Румыния. Там проблема глобальней, поскольку на родине произошло землетрясение, погибло полторы тысячи человек, в стране объявили чрезвычайное положение. В 1982 году на U 18 (возраст игроков стал на год моложе) не готова была играть сборная Польши, но немец Гюнтер Сабецки, ставший новый президентом ЛИХГ, трижды кряду не входил в положение сборных из Восточной Европы. Почему же Канаде сейчас дали шанс на рестарт? Как и в 1987 году, когда Канаду и сборную СССР дисквалифицировали за массовую драку во время МЧМ. Тотальная дисквалификация должна была привести к отстранению обеих стран от следующего молодежного чемпионата, но этого не произошло.



Тотальная дисквалификация должна была привести к отстранению обеих стран от следующего молодежного чемпионата, но этого не произошло. Фото sport24.ru

Немного истории



Наконец, снова истории с U 18, который из первенства Европы стал чемпионатом мира. В 1999 году к восьми европейским командам присоединилась сборная США, и ради этого Суперлигу увеличили до 10 стран-участниц. Повезло Украине, которая должна была вылететь из «вышки». В 2002 году к 10 сборным добавили Канаду, и снова повезло Украине, которая должна была вылететь, но ее оставили, увеличив количество сборных в высшей лиге до 12. Чтобы сократить его снова до 10 в 2003 году. И тут снова вопрос: на каком основании Канада и США были включены в число участников высшей лиги, без того, чтобы подниматься туда через лиги ниже уровнем. Как это делали по причине распада СССР сборные Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии, по причине распада Чехословакии — сборная Словакии и по причине распада Югославии — сборная Словении.



Напоследок еще немного истории. В конце 1956 года Никита Хрущев отдал Финляндии несколько территорий Карело-Финской Республики (среди них полуостров Порккала-Удд, где располагалась советская военная база), упразднил Карело-Финскую Союзную Республику. Дабы не «смущала» Финляндию. Через 40 лет, уже во времена Бориса Ельцина, наша сборная стартовала на финском Кубке Карьяла-1996, что переводится как Кубок Карелии. Это якобы сорт пива, но на самом деле — «фантомные боли» Финляндии и местной пивоваренной компании «Хартвелл», таким образом напоминающей о бывшей территории страны. На этикетке бутылки пива изображен герб Карелии. Но ни руководство страны в лице МИД России, ни наша федерация хоккея, памятуя об этом, ни разу не выразила протест. И сборная четверть века участвовала в финском турнире с сепаратистким определением. Сейчас эта историческая непринципиальность прилетает бумерангом.

Джаудат Абдуллин