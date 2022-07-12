Питерский инвестор вложит 50 млн рублей в перезапуск парка Fun24

Аналогичные проекты планируется создать в Москве и других городах-миллионниках России

Фото: Максим Платонов

Развлекательный парк Fun24 в эти дни открылся под новой вывеской — MazaPark, одновременно с аквапарком «Барионикс», несмотря на экономическую ситуацию, вызванную санкциями в отношении России. Как стало известно «Реальному времени», недавно выкупившая комплекс питерская компания MazaPark намерена завершить реконструкцию в августе.



Fun24 выкупили питерцы

Меньше года владел развлекательным комплексом Fun Park казанский предприниматель Андрей Чекашев, купивший его в прошлом марте. Уже в феврале этого года у парка вновь сменился собственник — его приобрела питерская компания MazaPark, которая тут же начала масштабную реконструкцию и ребрендинг.

MazaPark — проект холдинга Food Retail Group и владельцев бывшего развлекательного центра «Лидер» Рената Гранкина, Павла Тимеца и Антона Сигаева. Казанский Fun24 был создан по образцу питерского парка развлечений MazaPark.



Казанский Fun24 был создан по образцу питерского парка развлечений MazaPark. Фото: MazaPark

Осенью, по словам основателя проектов Fun24 питерского бизнесмена Антона Сигаева, заполняемость казанского парка составляла лишь 40%. Локдаун и другие коронавирусные ограничения уронили трафик на 50% — в день было не более 700 гостей.

Тем не менее зимой питерцы выкупили парк у Андрея Чекашева. При этом, кто владеет Maza Park в Питере и выступил покупателем FUN24 в Казани, не раскрывалось. Изначально на сайтах обоих парков развлечений висел договор оферты на оказание развлекательных услуг от имени индивидуального предпринимателя Александра Мищенко. Сегодня он — директор по маркетингу и продажам компании MazaPark. «Реальному времени» он подтвердил факт сделки.



— В феврале 2022 года парк Fun24 был приобретен компанией MazaPark, которая уже 8 лет владеет самым большим крытым развлекательным комплексом в Санкт-Петербурге. Накопленный опыт позволил расширить свои возможности открытием новой площадки в другом городе. Первой такой площадкой стал развлекательный центр Fun24 в Казани, — сообщил он нашему изданию.

На сегодня, по его словам, полностью проведена реновация нескольких зон, появился компьютерный клуб на 20 машин, VR-зона, зона с игровыми приставками — 12 приставок PlayStation5 и 8 приставок PlayStation4. Обновлены бар и кухня, машинки на автодроме, бильярд. Полностью реконструирована зона дартса и настольного тенниса. В зоне роллердрома запущены в эксплуатацию новые роликовые коньки, самокаты и защитная экипировка.

— В данный момент реконструируем боулинг, делаем новые дорожки. К середине августа планируем закончить. Оценка стоимости реконструкции была проведена при сделке. Это был январь, но после февральских событий все пошло вверх. Что-то из техники еще идет из-за рубежа и где-то застряло, — пояснил Мищенко перенос сроков окончания реконструкции.

Как добавил собеседник издания, «за основу взят уже существующий парк с определенной базой игровых зон и аттракционов, но компания рассматривает и пустые площадки для своего расширения в других городах-миллионниках». Приоритетным городом открытия следующего парка, по его словам, выбрана Москва.



Ранее в компании сообщали, что товарный знак MazaPark принадлежит Светлане Бровиной, а FUN24 проходит регистрацию

— По инвестициям в Казани на данный момент это порядка 50 млн рублей. Обновление парка позволит увеличить количество рабочих мест ориентировочно до 150, — заключил Мищенко.

Ранее в компании сообщали, что товарный знак MazaPark принадлежит Светлане Бровиной, а FUN24 проходит регистрацию: «У компании есть планы в этом году сменить название и провести полный ребрендинг. Перезапуск парка в Казани пройдет под брендом MazaPark».



Как в проект вложился «Интехбанк»

Открытие нового круглосуточного пространства для отдыха Fun24 в Казани произошло в августе 2014 года, несмотря на серьезные экономические неприятности после крымских событий. Тогда прибывшие в столицу Татарстана питерцы Гранкин, Тимец и Сигаева рекламировали его как «принципиально новую зону отдыха». В эту зону вложился и «Интехбанк» Роберта Мусина.

Бизнесмены считали, что казанцев привлечет единый входной билет (от 200 рублей — еда в цену билета не входила), благодаря которому все развлекательные зоны становились доступными, при этом круглосуточно. Очевидно, рассчитывали они не только на семей с детьми, в программе развлечений были: боулинг, бильярд 3 видов (пирамида, пул, снукер), первый в Казани роллердром, q-zar, автодром, родео, настольный теннис, дартс, тир, 5D-кинотеатр, аэрохоккей, сегвеи, массажные кресла и множество игровых аппаратов, кафе, ресторан, ночной клуб. Все это работало в режиме нон-стоп, 24 часа 7 дней в неделю. Единовременно в парке могли отдохнуть до 2 тысяч человек. У парка был и якобы самый большой паркинг в Казани.



Единовременно в парке могли отдохнуть до 2 тысяч человек. Фото: fun24.kpa.ru

Открытие нового центра приветствовали и в исполкоме города, в пресс-конференции в 2014 году, помимо зампредправления «Интехбанка» Елены Наумовой (впоследствии проходившей обвиняемой по делу о банкротстве этого кредитного учреждения), участвовал и председатель Комитета экономического развития Казани Ильдар Шакиров, прогнозируя парку успех. К тому же появление центра предполагало создание новых рабочих мест.



Инвесторы обещали городским властям и то, что на базе парка площадью 10 тысяч кв. м, в который вложили 310 млн рублей (питерцы оценили вложения в 324 млн), будут реализовываться и социальные проекты: «организованы детские школы по представленным видам спорта, бесплатные походы в развлекательный центр для малообеспеченных слоев населения».

По-видимому, казанских властей соблазнил питерский опыт, ведь Fun24 был скопирован с MazaPark, который был открыт еще в 2013 году в Купчино — он был площадью 14 тыс. кв. м. Второй MazaPark в трехэтажном здании площадью 13 тыс. кв. м бизнесмены открыли уже после казанского «заезда» в 2015 году. При этом если в первый парк было вложено 350 млн рублей, то во второй — уже 1,1 млрд рублей (с учетом реконструкции долгостроя). В планах бизнесменов было открытие еще двух парков за пределами Петербурга: в списке были Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург. До 2019 года планировалось вложить в строительство до 20 центров «Маза Парк» в городах-миллионниках 200—240 млн долларов, но что-то пошло не так.

Аквапарк «Барионикс» привлекал часть аудитории

Конфликт из-за казанского парка

Во-первых, партнеры Food Retail Group (FRG) перессорились между собой в судах. И яблоком раздора оказался как раз казанский проект FUN24: якобы он был создан командой Павла Тимеца (соратника Антона Сигаева) без привлечения партнеров из FRG — отсюда и другое название. Во-вторых, бизнесмены вынуждены были продать второй питерский парк, в который вложили более 1 млрд рублей, в 2018 году он прекратил свое существование. В 2019 году FRG распался, а его основатель Михаил Тевелев был признан банкротом.

В Казани дела тоже шли неважно. Уже через месяц после открытия его называли «разочарованием сезона». Наблюдатели предсказывали, что владельцы рискуют не окупить вложений, так как неудачно выбрали локацию: в малонаселенной промышленной части города, в здании цеха бывшей меховой фабрики (к которому к тому же вела разбитая дорога). Впрочем рядом соседствовал аквапарк «Барионикс», привлекавший часть аудитории.

Тем не менее в конце сентября 2014 года «Фан24» был малолюдным, а его контент не был уникальным — многие из его развлечений можно было найти в других казанских ТРЦ.



Через год позиции казанского парка пошатнулись еще сильнее. Сначала в мае 2015 года центр вошел в число объектов с массовым пребыванием людей, пожарную безопасность которых после трагедии в ТЦ «Адмирал» поручил проверить прокурор республики Илдус Нафиков. В ходе проверки прокуратура выявила 44 нарушения требований пожарной безопасности. А уже 15 сентября в Казани Вахитовский суд по требованию прокуратуры запретил работу развлекательного комплекса на улице Гафури, 46. В здании, собственниками которого являлись ООО «ТФК» и «Развлекательный комплекс «Калейдоскоп», были расположены развлекательный центр Fun 24, аквапарк «Барионикс», казанский океанариум, экстрим-клуб «Дистанция». Так как решение суда о закрытии комплекса не вступило в законную силу, центр продолжил работу, но «из-за убийственного пиара» его выручка тут же рухнула на 40%.

Часть здания развлекательного центра принадлежала «Интеху» и «Татфондбанку», которые сами тогда проходили процедуру банкротства. Фото: Олег Тихонов

Добили центр иски о банкротстве, вызванные крахом «Татфондбанка», а затем и «Интехбанка». В июле 2017 года началось рассмотрение иска ООО «БКФ» о признании ООО «ФАН 24» банкротом. Развлекательный комплекс при этом продолжал свою работу. При этом компания терпела убытки и уже находилась в стадии ликвидации, а имущество Fun24 находилось в залоге у «Интехбанка».

Часть здания развлекательного центра принадлежала «Интеху» и «Татфондбанку», которые сами тогда проходили процедуру банкротства. При этом если прибыль от продаж услуг по итогам 2014 года у «Фан24» составила практически 15 млн рублей, то в 2015 году он уже ушел в минус на 7 млн. В феврале 2019 года Агентство по страхованию вкладов подало иск о банкротстве ООО «ТФК», которое было совладельцем здания, где располагались аквапарк, казанские океанариум и Fun24. Сумма исковых требований составила 239,5 млн рублей. А сам развлекательный комплекс был выставлен на продажу за 1,3 млрд рублей. Но казанский предприниматель Андрей Чекашов выкупил комплекс в марте 2021 года за 10-ю часть от этой стоимости, всего за 136 млн рублей. За сколько он продал его питерцам, неизвестно.

Помимо названия, фирменного стиля и обновления игровых локаций меняется и внешний вид парка

Новые собственники признают, что парк в Казани требует внушительной реновации, обновления игровых зон и серьезных изменений в работе всех подразделений. «Команда уже приступила к ребрендингу: у площадки появился сайт с возможностью покупки билетов онлайн, разрабатывается маркетинговая стратегия, ведется подготовка к обновлению локаций и закупке нового оборудования», — анонсировали они изменения сразу после покупки комплекса. Что интересно, владельцы до сих пор не отказались от развития сети в России и сейчас рассматривают «подходящие площадки в Москве и других городах–миллионниках». Во сколько это может обойтись — не сообщается.

Проводя поэтапную реконструкцию, уже с июня компания начала представлять обновленные игровые зоны для своих гостей. Помимо названия, фирменного стиля и обновления игровых локаций меняется и внешний вид парка. Над проектом трудятся дизайнеры из Санкт-Петербурга.