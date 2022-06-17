Инвестиции в загородную недвижимость. Об этом и не только рассказали на лекции Объединения застройщиков ИЖС РТ

200 гостей, пять федеральных спикеров, десятки новых знакомств и сотни вопросов, ответы на которые нашлись на лекции по инвестициям, организованной Объединением застройщиков ИЖС РТ

Фото: предоставлено Объединением застройщиков ИЖС РТ

Конференц-зал LUCIANO был полон гостей: послушать авторитетных практиков рынка инвестиций в индивидуальную недвижимость собралось больше 200 человек. Среди них — представители застройщиков, дизайнеры, брокеры, банкиры. Эти люди не учат «успешному успеху»: они делятся реальными практиками рынка, собственными идеями, которые позволяют зарабатывать на инвестициях в загородное жилье.

Пять лекторов и десятки вопросов

Лекция «Инвестиции в загородную недвижимость» проходила в конференц-зале спа-отеля LUCIANO. Перед ее началом в зале было очень оживленно: две сотни представителей бизнеса, участников и друзей Объединения застройщиков ИЖС РТ интенсивно общались между собой. Бурное обсуждение деловых вопросов, ритуальные поцелуи и объятия при встрече, теплые улыбки — все наводило на мысль о том, что случайных людей здесь нет.

Львиная доля тех часов, которые продлилось мероприятие, пришлась на прослушивание лекций и обсуждение сказанного спикерами. Темы были разные.

Руслан Сухий. О принципах коллективных инвестиций в недвижимость.

Николай Госман. Как инвестировать в загородные поселки.

Вадим Ховрин. Альтернативный канал коммуникации и продаж загородного жилья.

Фаиль Ахматханов. Три способа получить комиссию с одной сделки.

Ренат Дусаев. Куда инвестировать и на какой срок, чтобы получить реальный доход.

Конструктивное обсуждение стало еще одной отличительной особенностью этого лектория: ответ на свой вопрос получил каждый присутствующий.



В зале собрались 200 представителей строительного рынка

«Роль этой площадки невозможно переоценить»

Рамиль Усманов, президент Объединения застройщиков ИЖС РТ, объяснил «Реальному времени», почему были выбраны именно эти спикеры:

— Все они действующие, интересные практики рынка, описывают собственный опыт предпринимательства, свои практики. Люди на своем примере готовы показать, как нужно работать, с удовольствием делятся накопленным опытом. На площадке сегодня присутствуют дизайнеры, риелторы, строители, представители банков: они общаются, знакомятся. Для них это возможность получить не только новую информацию от спикеров, но и самопрезентоваться, и познакомиться с потенциальными партнерами. Роль этой площадки невозможно переоценить: она важна и нужна.

Максим Григорьев, генеральный спонсор мероприятия, владелец компании полного цикла «Техно-Ремонт», поделился своими мыслями о прошедшем мероприятии:

— Мы, строители, сейчас объединяемся в комьюнити. К нам приехали участники рынка из Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Липецка и других городов специально для того, чтобы получить колоссальный опыт. Мы создаем платформу для роста молодых предпринимателей. Моя компания выросла в двадцать раз буквально за полтора года. Теперь я хочу быть полезным, не только делясь опытом с людьми, но и оказывая финансовую поддержку подобным образовательным мероприятиям, которые проводит Объединение застройщиков ИЖС РТ.

Максим Григорьев поделился впечатлениями о мероприятии

Как получить несколько комиссий с одной сделки?

Фаиль Ахматханов, генеральный директор компании «ЭкоСтройГарант», в своей лекции обрисовал практический смысл инвестиций в индивидуальные дома:

— Инвестировать в загородную недвижимость сегодня выгодно и надежно, особенно с учетом турбулентности на рынках: как минимум, эту отрасль всегда поддерживает государство, как максимум — недвижимость можно рассматривать как некую «тихую гавань», в которой можно будет сохранить средства в то время, пока на фондовом и валютном рынках царит полная неопределенность.

Фаиль Ахматханов также рассказал о неочевидных способах заработать на сделках с загородной недвижимостью. Большинство компаний строят сегодня коттеджные поселки на средства инвесторов. Привлечение каждого такого инвестора приносит агенту комиссию, и эти премиальные получают риелторы. Комиссии приносит и продажа недвижимости, причем спикер привел пример, реализуемый в его компании: чем больше риелторское агентство продает объектов строительной компании, тем больший процент с продажи она получает.

Фаиль Ахматханов рассказал о способах заработать на сделках с недвижимостью

Тема лекции Николая Госмана, СЕО московской строительной компании HOMGART, была заявлена амбициозно и громко: «Как инвестировать в загородную недвижимость и получать прогнозируемый годовой доход».

Секрет в том, чтобы все тщательно просчитать, использовать возможность субсидированной ипотеки* на строительство жилья и покупать дом на стадии начала строительства. Именно эта модель работы — с применением кредитного плеча — позволяет быстро заработать на таком, казалось бы, консервативном инструменте, как недвижимость. Николай подробно рассказал о том, как подходить к подобному инвестированию, приводя выкладки в цифрах.

Зачем загородной недвижимости амбассадоры?

Вадим Ховрин, управляющий партнер ГК «Лэнд» и руководитель проекта Alvadom, поднял важную тему того, как сегодня продвигать загородную недвижимость: ведь многие по-прежнему считают, что жить в индивидуальном доме менее удобно и выгодно, чем в городской квартире. Значит, загородный образ жизни нужно продвигать, постоянно искать способы коммуницировать со своими потенциальными покупателями, новые способы создания первичной воронки продаж. Вадим Ховрин рассказал об уникальном опыте продвижения своего коттеджного проекта Alvadom под Санкт-Петербургом.

Идея заключалась в том, что нужно было найти амбассадоров загородного образа жизни — и они были найдены. Это реальная семья, которая в своих соцсетях и публичных высказываниях повествует о том, как строится их дом. Впоследствии, когда ребята заедут в дом своей мечты, они будут рассказывать о том, что у них получилось, и в течение двух лет с момента заселения их дом смогут смотреть другие потенциальные покупатели. Получается максимально нативная реклама с полным погружением, своеобразное реалити-шоу. Ребята получили скидку в миллион, продвижение своих соцсетей и личного бренда, а еще — максимально внимательное отношение застройщика. Застройщик же получил еще и серьезное расширение воронки продаж: ведь прежде чем выбрать амбассадора, был объявлен публичный конкурс по его поиску. На него было получено более 500 заявок (и все это — потенциальные покупатели домов). Анкеты заполнили 156 участников, и поскольку в них были включены развернутые вопросы, компания получила максимально полный список «болей», на которые жалуются потенциальные покупатели домов. Есть над чем работать — и инструкции к действию, и база теплых клиентов!

Участники встречи активно общались, обсуждали услышанное

Практика инвестиций: коллективные вложения и что даст российскому инвестору турецкая квартира

Руслан Сухий, руководитель фонда коллективных инвестиций «Рентавед»* рассказал о том, что для успешного инвестирования не нужны миллионы. Минимальный порог входа в подобный ЗПИФ (закрытый паевый инвестфонд) может составить небольшую сумму.

Предприниматель, инвестор, финансовый консультант Ренат Дусаев обрисовал сегодняшние перспективы инвестирования в разные рыночные активы. Он поделился своими приемами вложения средств и отдельно остановился на инвестировании в недвижимость. В приведенных им примерах — интересные кейсы с покупкой недвижимости в курортных городах Турции: квартиры на стадии котлована, которые потом дорожали примерно вдвое. Есть и еще одна актуальная сегодня для многих возможность: покупка недвижимости в Турции на сумму от 400 тысяч евро дает возможность получения турецкого гражданства на себя и своих несовершеннолетних детей.

Кроме знаний, полученных непосредственно на лекциях, гости лектория могли лично пообщаться со спикерами. Все пять рассказчиков — разноплановых, харизматичных, активных — отвечали на многочисленные вопросы после каждого своего выступления.

Участники обрели новые идеи, обзавелись деловыми контактами

Когда все закончилось, гости расходились, оживленно обсуждая услышанное. Мероприятие прошло активно, на позитивной волне. Участники обрели новые бизнес-контакты, получили новые идеи — и кто знает, может быть, уже завтра в Татарстане тоже начнут искать семью-амбассадора загородного образа жизни?

А пока зреют новые идеи, Объединение застройщиков ИЖС РТ готовит новый, грандиозный ивент для участников рынка загородной недвижимости. С 10 по 16 июля состоится первый всероссийский автопробег «Малоэтажная Россия». 60 компаний-участников (застройщики частного домостроения, поставщики, производители и риелторы) посетят семь городов России: начнется все в Челябинске, а закончится в Москве. По пути участники заедут в челябинский ЖК «Город L-Town», осмотрят различные коттеджные поселки и крупные производства, посетят выставку OPEN Village в Москве и Всероссийский мастер-майнд на заводе AQUASYSTEM.

Генеральный спонсор мероприятия — компания полного цикла «Техно-Ремонт»

Партнерский материал