Гнется, но не ломается

Как устроена мягкая черепица и по каким критериям ее выбирать

Вовсе не обязательно кровля частного дома должна выглядеть как сплошной металлический панцирь. Кроме натуральной и металлической черепицы, есть некоторые другие интересные кровельные материалы. Например, гибкая черепица. Еще ее называют мягкой или битумной. В новой статье проекта «Дом в фокусе» разбираемся, как она устроена, и познакомимся с критериями ее выбора.

Как устроена «мягкая чешуя»

Эластичное покрытие, похожее на чешуйки черепицы, не новое явление на российском строительном рынке. Уже не первое десятилетие оно распространено в частном домостроении. Разберемся, из чего состоит послойный «бутерброд» листа гибкой черепицы (такой лист называется гонтом).

В роли жесткого каркаса листа, как правило, выступает холст из стекловолокна. Прочность на разрыв гибкой черепице обеспечивает именно он. Впрочем, это не единственный вариант основы. В ее роли могут выступать, например, прессованное целлюлозное волокно или полиэфирные нити.

Совет: но самый прочный вариант — именно стеклохолст. Так что обратите на это внимание, если соберетесь покупать гибкую черепицу.

Эта основа пропитана модифицированным битумом. Слои битума находятся по обеим сторонам от нее — они и придают гибкой черепице водонепроницаемость и такую удобную эластичность. Чистый битум в этих целях никогда не используется: его технические характеристики не соответствуют требованиям по нагрузке — ни температурной, ни механической, ни по дозе ультрафиолета, поступающей с солнечными лучами. Поэтому битум модифицируют.

Фото shkolazhizni.ru

Например, добавление синтетического каучука (СБС) добавляет битуму эластичности, причем она не теряется при высоких и низких температурах. Такое покрытие не растрескается в нашем климате ни морозной зимой, ни жарким летом. Гибкая черепица на базе СБС-модифицированного битума — хороший вариант для татарстанских климатических условий. Правда, она дороже остальных своих «коллег». Совет: если вы решитесь на черепицу с таким битумом — следите, чтобы содержание СБС было минимум 12%. Если будет меньше — эксплуатационные свойства такой кровли будут ниже.

(СБС) добавляет битуму эластичности, причем она не теряется при высоких и низких температурах. Такое покрытие не растрескается в нашем климате ни морозной зимой, ни жарким летом. Гибкая черепица на базе СБС-модифицированного битума — хороший вариант для татарстанских климатических условий. Правда, она дороже остальных своих «коллег». Совет: если вы решитесь на черепицу с таким битумом — следите, чтобы содержание СБС было минимум 12%. Если будет меньше — эксплуатационные свойства такой кровли будут ниже. Атактический полипропилен (APP) делает битум термопластичным: это значит, что летом он будет мягким, а в холода «затвердеет». Такой битум химически инертен и не реагирует на ультрафиолетовое излучение. Черепицу, сделанную на этом материале, используют и в наших широтах, но больше она подходит для теплых районов, где битум не затвердеет и не станет хрупким. Правда, она дешевле своих сородичей на базе СБС-модифицированного материала и этим привлекает многих.

(APP) делает битум термопластичным: это значит, что летом он будет мягким, а в холода «затвердеет». Такой битум химически инертен и не реагирует на ультрафиолетовое излучение. Черепицу, сделанную на этом материале, используют и в наших широтах, но больше она подходит для теплых районов, где битум не затвердеет и не станет хрупким. Правда, она дешевле своих сородичей на базе СБС-модифицированного материала и этим привлекает многих. Битум, искусственно состаренный путем окисления . Это придает ему устойчивость к высоким температурам и увеличивает прочность. Зато теряется эластичность, а значит, покрытие становится хрупким. Гибкая черепица на базе окисленного битума самая дешевая, а значит, и самая популярная. Но многие эксперты сомневаются в долговечности такого материала. Впрочем, если не ходить по крыше на каблуках и не устраивать на ней футбольные матчи — почему бы и нет?

Внешняя сторона гонта покрывается каменной посыпкой с минеральным пигментом. Для этого служит базальтовая крошка, чешуйки сланца, смеси из них и подобных материалов. Кстати, сланец в каменной посыпке многие специалисты не очень любят: говорят, что это самый нестойкий вариант.

Низ листа после битумного покрытия покрывается адгезионной клеевой подложкой — чтобы соединить новый лист с предыдущим, уже уложенным.

Фото sibkif.ru

Количество слоев имеет значение

Гонт может быть однослойным, двухслойным или даже трехслойным. Определяется это следующим образом.

Однослойный лист гибкой черепицы имеет описанную структуру: в середине лист основы, сверху и снизу — слои битума, с внешней стороны битума — минеральная посыпка с пигментом, снизу — клеевой адгезионный слой. А если смотреть в горизонтальной проекции, то верхняя часть листа служит для монтажа, а снизу нарезан рисунок кровельного покрытия (это могут быть зубцы, волны, чешуйки — в зависимости от дизайна гибкой черепицы).

лист гибкой черепицы имеет описанную структуру: в середине лист основы, сверху и снизу — слои битума, с внешней стороны битума — минеральная посыпка с пигментом, снизу — клеевой адгезионный слой. А если смотреть в горизонтальной проекции, то верхняя часть листа служит для монтажа, а снизу нарезан рисунок кровельного покрытия (это могут быть зубцы, волны, чешуйки — в зависимости от дизайна гибкой черепицы). Двухслойный гонт в основании своем имеет целый прямоугольник вышеописанного состава (без минеральной посыпки), к которому «приваривается» однослойный готовый гонт с рисунком. Этот материал удобнее в монтаже, чем однослойный, а кроме того, сильный ветер нипочем не «заломит», не задерет такой лист. А это значит, что гидроизоляционные характеристики подобной кровли будут лучше.

гонт в основании своем имеет целый прямоугольник вышеописанного состава (без минеральной посыпки), к которому «приваривается» однослойный готовый гонт с рисунком. Этот материал удобнее в монтаже, чем однослойный, а кроме того, сильный ветер нипочем не «заломит», не задерет такой лист. А это значит, что гидроизоляционные характеристики подобной кровли будут лучше. Трехслойная гибкая черепица устроена по тому же принципу, что и двухслойная (просто добавляется еще один прямоугольный лист).

Цена двухслойной гибкой черепицы сильно отличается от однослойной. Разница может быть в два, а то и в три раза. Общий принцип понятен: чем больше слоев, тем выше и цена, но и долговечность производители тоже обещают пропорционально увеличивающуюся.

Советы при покупке: что еще учитывать?

Как мы уже писали, в зависимости от вида основы, способа модификации битума и количества слоев в гонте, мягкая черепица может сильно различаться по цене. И поэтому, выбирая материал, нужно изначально определить бюджет на эту покупку, рассчитав площадь кровли. И не забудьте, что доборные элементы, крепеж, гидроизоляция кровли — все это добавится к вашим затратам. Поэтому ориентироваться только на стоимость самой черепицы — большая ошибка. В расчет надо включать абсолютно все.

Расцветок мягкой черепицы на рынке представлено множество. Порой близкие оттенки могут предоставить компании с кардинально разной ценой на свою продукцию. И в большинстве случаев радикальное снижение цены ведет к серьезному ущербу для качества. Доверяйтесь только проверенным производителям: лучше потратить больше сейчас, чем через пять лет «попасть» на перекладку всей кровли, польстившись на яркую картинку.

Фото wikipedia.org

Придя за материалом, как следует потрите его поверхность. Если вы видите, что гранулят активно сыплется, а поверхность черепицы «лысеет», разворачивайтесь и уходите. Значит, вам пытаются продать некондиционный товар. Возможно, продавец попытается сказать вам про допустимые нормы, но гранулят не должен обильно осыпаться в магазине. Не забывайте, ему еще потом выдерживать дождь, снег, кошек и солнечные лучи. А значит, он должен стоять, что называется, намертво.

Дата изготовления партии черепицы — не самый критичный, но все же важный момент. Дело в том, что монтажный клеевой слой со временем может снизить качество адгезии (особенно если материал год-другой пролежал на неотапливаемом складе). Такая черепица вполне может быть хорошо уложена, но потрудиться над этим придется гораздо серьезнее, чем если бы адгезия клеевого слоя была первозданной, не сниженной.

Лучше, чтобы все коробки гибкой черепицы были из одной партии — это гарантирует единство цветовой гаммы. Но если так не получается — перед укладкой специалисты советуют перемешать гонты из разных партий. И тогда даже немного отличающиеся по цвету листы, будучи хаотично перемешанными, создадут интересный рисунок, намекающий на игру света на крыше.